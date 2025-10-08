『BtoB 商談化施策の比較／12の施策を解説～商談化率アップ、リード獲得単価削減、売上直結の施策を徹底解剖～』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/maco-20251028/M1D



■ セミナー概要

BtoB企業にとって、マーケティングの最大の使命は 「商談を生み出し、売上につなげること」 にあります。

しかし現場では、「リードは集まるが商談に至らない」「施策が点在し、営業との連携が弱い」「成果指標が売上に直結しない」といった課題が多く見られます。





こうした差は、マーケティングのトレンドやツールの有無ではなく、商談獲得までを見据えた設計と実行力の違いによって生じています。そこで本カンファレンスでは、商談化率を高め、売上に直結させるための成功事例を「設計」「連携」「実行」の3つの観点から徹底解剖。実際の現場で成果を出した取り組みをもとに、商談創出につながるマーケティングの本質を解説します。マーケティング成果を売上に変えたい経営者・マーケティング責任者にとって、商談獲得に直結する実践知を学べる貴重な機会となります。・ 募集対象・リード獲得施策を担っているマーケティングご担当者・リード獲得から商談化までの設計を見直したい営業・インサイドセールスの方・全社の売上向上を見据えた施策を検討中の経営企画・事業推進の方・ 定員1000名・ 開催場所・方法Zoom※URLは直前にメールにてご連絡いたします。※「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認ください。■主催・共催マジセミ株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/maco-20251028/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]