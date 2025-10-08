業界NO.1の店舗数*ヘアカラー専門店fufu、2025年10月8日(水)イオンモール仙台上杉店（仙台市青葉区）をオープン！初回限定価格は1,800円（税込1,980円）から。

株式会社Fast Beautyヘアカラー専門店fufu イオンモール仙台上杉店 外観ヘアカラー専門店fufu イオンモール仙台上杉店 内観

*日本国内における「ヘアカラー専門店ブランド」として 2025年3月 自社調べ

ヘアカラー専門店fufu

ヘアカラー専門店fufuは、全店直営で140店舗以上展開。累計400万人超のお客さまにご利用頂いております。

価格のみならず予約なしでも来店可能でシャンプー完了まで60分という手軽さはもちろん、「キレイな髪で、毎日をにこやかに。」というコンセプトのもと「プロによるクオリティの高い施術」「発色が良くダメージの少ない高品質なカラー剤」「ヘアケアに特化したオリジナル高品質シャンプー・トリートメント」など、リーズナブルな価格を実現しながらも妥協のないサービスを提供しております。

▶カラーバリエーション豊富

熟練のスタッフが、お客様一人一人の髪質に合わせてカラー剤をお選びします。トップサロンでも使用する高品質オイルグロスカラーも、他に見ないお手頃な価格でご利用いただけます。



▶待っている間も心地よく

ドリンクを飲みながら雑誌をめくって。カラーが浸透するのを待つ時も、ゆったりお過ごしいただけます。



▶プロによるハンドシャンプー

fufuの自慢は、経験を積んだスタッフの手。ハンドシャンプーで至福のひと時を。



▶オリジナルのシャンプーとトリートメント

「ほんとうにいいもの」を体感して欲しい。こだわって作った圧倒的高品質のシャンプー・トリートメントで洗い上げます。



▶あれもこれも、気になるアイテムをお試し

自慢のオリジナルヘアオイルや、こだわって選んだドライヤー。最新の美容アイテムを、自由にご利用いただけます。

fufuを初めてご利用いただく方限定特典

ヘアカラー専門店fufu 初回のお客さま限定価格

【初回限定 キャンペーン価格は1,800円（税込1,980円）~】

fufuを初めてご利用いただく方全員に、根元染め（リタッチ）税込3,080円または全体染め（ショート）税込4,180円を、税込1,980円でご提供いたします。



●シャンプー・トリートメント込みの料金になります。

●頭頂から35cmまでをショート、

35～45cmまでをミディアム(＋550円)、

45～60cmまでをロング(＋1,100円)、

それ以上をスーパーロング(＋1,650円)とさせていただいております。



[通常料金]

根元染め（リタッチカラー）3,080円(税込)

頭皮から2~3cm(前回染めた時から2か月以内)とさせていただきます。

上記よりも染める部分が長い場合は、追加のカラー剤として+\550(税込)いただきます。



全体染め（フルカラー）4,180円(税込)~





【fufuを初めてご利用いただく方限定でSTARTER PASS（スターターパス）を販売】

fufuを初めてご利用いただく方限定で、お得な３か月染め放題パスポート「STARTER PASS（スターターパス）」を販売致します。



●7,500円（税込8,250円）

●fufuを初めてご利用いただく方限定

●ご購入から3か月間、 根元染め(通常3,080円税込)・部分染め(2,200円税込)が染め放題

●加えて、 ご購入者は期間中に下記2つの特典があります。

1、各種トリートメント&頭皮ケアが期間中20％OFF

2、全体染めが1回のみ無料

さらに、予約してご来店された方先着300名様に、嬉しいプレゼントも！

fufuオリジナルシャンプー&トリートメント「fufu care」

さらに、予約してご来店された方先着300名様に、fufuオリジナルシャンプー&トリートメント「fufu care」のサシェをプレゼントさせていただいております。

店舗情報

店舗名 ：ヘアカラー専門店fufu イオンモール仙台上杉店

オープン日 ：2025年10月8日(水)

所在地 ：宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町1-1 イオンモール仙台上杉3階

受付時間 ：10:00~18:30(フルカラー最終受付は18:00)

定休日 ：なし

【株式会社Fast Beauty 会社概要】

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山4丁目14-7

設立：2014（平成26）年7月25日

代表者：代表取締役社長 高橋 賢（Ken Takahashi）

事業内容：ヘアカラー専門店の運営、美容商材の企画販売



高橋 賢（Ken Takahashi）／株式会社Fast Beauty 代表取締役社長

1982年、群馬県生まれ。一橋大学を卒業後、2006年株式会社リクルートに入社後、2014年6月に退社し、7月に株式会社Fast Beautyを設立。同年10月、東京・中野に1号店をオープンした「ヘアカラー専門店fufu」は全国に店舗を展開。2024年12月にタイバンコクに国外第一号店舗を出店。国際文化美容専門学校 卒業。2021年3月、美容師国家試験合格・美容師免許取得。



ひとりでも多くの方に『キレイな髪で、毎日をにこやかに』過ごして頂くことをミッションに、ヘアカラー専門店だけでなくシャンプー・トリートメント等の商品開発も手がけています。



●ヘアカラー専門店fufu HP；https://fufucolor.com/