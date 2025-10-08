新進気鋭のネイルアクセサリーブランド「MUZMAK（ミューズマック）」が60%に新規入店！

株式会社シックスティーパーセント

アジアのトレンドを発信するセレクトショップ60%に「MUZMAK（ミューズマック）」が新規入店！

【「MUZMAK（ミューズマック）」って？】

「MUZMAK（ミューズマック）」は韓国発のネイルアクセサリーブランド。

リユーザブルでおしゃれなネイルチップを中心に展開し、ファッションとしてのネイルを提案しています。

SNSでも話題のデザインが揃う、注目のブランドです。



シンプルでありながら個性的なデザインは、カジュアルにもフォーマルにもぴったり。

毎日のコーディネートに、指先からアクセントを加えることができます。

MUZMAK（ミューズマック）の60%への新規入店を記念して、ただいま期間限定セール開催中！

お気に入りのデザインをまとめてチェックして、指先からファッションを楽しみましょう！

セールは期間限定なので、お早めに！

■キャンペーン概要

セール期間：2025年10月1日 12:00 ～10月14日 11:59

▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/features/202510-muzmak-new-open_flp(https://www.sixty-percent.com/features/202510-muzmak-new-open_flp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/muzmak.jp?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/muzmak.jp?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

MUZMAK ｜ ミューズマックは2021年に韓国で設立されたユニセックスカジュアルブランド。スタイルに新しい風を吹き込む、新しいルックを提案する商品ラインナップが特徴で、主にネイルアートやファッショントレンドに興味を持つ20代から30代の女性に支持されています。ミューズマックのプレミアムな再利用可能なネイルチップは、エレガントで自然な指先を演出し、日常から特別な日まで幅広く対応。品質とデザインを重視する顧客層にとって、トレンディでありながら手頃な価格の商品が魅力です。

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2500以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2024年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2024年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2500以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2024年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP