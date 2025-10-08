新進気鋭のネイルアクセサリーブランド「MUZMAK（ミューズマック）」が60%に新規入店！
アジアのトレンドを発信するセレクトショップ60%に「MUZMAK（ミューズマック）」が新規入店！
【「MUZMAK（ミューズマック）」って？】
「MUZMAK（ミューズマック）」は韓国発のネイルアクセサリーブランド。
リユーザブルでおしゃれなネイルチップを中心に展開し、ファッションとしてのネイルを提案しています。
SNSでも話題のデザインが揃う、注目のブランドです。
シンプルでありながら個性的なデザインは、カジュアルにもフォーマルにもぴったり。
毎日のコーディネートに、指先からアクセントを加えることができます。
MUZMAK（ミューズマック）の60%への新規入店を記念して、ただいま期間限定セール開催中！
お気に入りのデザインをまとめてチェックして、指先からファッションを楽しみましょう！
セールは期間限定なので、お早めに！
■キャンペーン概要
セール期間：2025年10月1日 12:00 ～10月14日 11:59
▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/features/202510-muzmak-new-open_flp(https://www.sixty-percent.com/features/202510-muzmak-new-open_flp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)
▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/muzmak.jp?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/muzmak.jp?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
MUZMAK ｜ ミューズマックは2021年に韓国で設立されたユニセックスカジュアルブランド。スタイルに新しい風を吹き込む、新しいルックを提案する商品ラインナップが特徴で、主にネイルアートやファッショントレンドに興味を持つ20代から30代の女性に支持されています。ミューズマックのプレミアムな再利用可能なネイルチップは、エレガントで自然な指先を演出し、日常から特別な日まで幅広く対応。品質とデザインを重視する顧客層にとって、トレンディでありながら手頃な価格の商品が魅力です。
■ 株式会社シックスティーパーセント
2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2500以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2024年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2024年10月時点
会社名 ：株式会社シックスティーパーセント
代表者 ：代表取締役 真部大河
所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階
設立 ：2018年7月
HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)
■ 60%
「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2500以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2024年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。
webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)
アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k
Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/
X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent
Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP