ロックウェル・オートメーション、工業制御の新時代を切り拓く最新コントローラControlLogix 5590を発表

パフォーマンス、安全性、セキュリティを追求して構築された統合プラットフォームが、製造メーカの運用効率化とスマートなシステム拡張を実現

ウィスコンシン州ミルウォーキー, 2025年10月7日 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE：ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションに注力する世界最大の企業として、本日、待望の最新コントローラ、ControlLogix® 5590の発売を発表しました。ControlLogix 5590はLogixプラットフォームの中核を担う強力なコントローラです。このオールインワンコントローラは、現代の製造現場において進化し続ける要望に応えるべく設計されたもので、企業全体にわたるシームレスなソフトウェア統合と総合的な制御を実現し、かつてないほど運用を効率化します。

インタラクティブなマルチチャンネルのプレスリリースをご体験希望の方に：https://www.multivu.com/rockwell-automation/9317451-en-rockwell-automation-controllogix-5590

製造メーカは、世界的な競争の激化や労働力不足から、増大する安全性とセキュリティのリスクまで、山積する課題に直面しています。この複雑さを増長させている要因として、独自技術に基づいて構築された制御システムとデータシステムが連携していないことが挙げられ、これによって柔軟性が損なわれ、コストの高止まりを招いています。ControlLogix 5590コントローラは、製造メーカがこれらの課題を容易に解決し、運用を管理できるよう支援するために設計された専用のソリューションです。

ロックウェル・オートメーションの生産設計・制御部門担当グローバルバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャのDan DeYoung (ダン・ディヨング) は、次のように述べています。「ControlLogix 5590コントローラは単なるアップグレードではなく、産業用オートメーションの未来のために設計された強力な製品です。当社は、お客様がすぐに使うことのできる、よりスマートで安全なシステムを構築できるようお手伝いします。このプラットフォームは、今日のご要望に応え、将来の拡張にも対応します。」

ControlLogix 5590コントローラの主な機能：

・統合安全機能：すべてのControlLogix 5590コントローラには、作業者、機器、運用工程を保護できるように設計された高度な統合安全機能が搭載されており、個別の安全モデルを必要としません。厳格な国際規格への適合が認証されており、お客様が複雑さを低減して信頼性を高める、より安全なシステムを構築するのに役立ちます。

・要求の厳しいアプリケーションにも対応する強力なパフォーマンス：高速処理が可能で、大容量メモリを備え、複雑な運用工程をサポートします。プロセスやバッチからディスクリート、モーション、ロボティクスまでの多様なアプリケーションに対応するControlLogix 5590コントローラは、高性能かつ相互運用可能な単一のプラットフォーム上でスケーラブルなアーキテクチャの設計、スループットの最適化、効率性の向上を目指す製造メーカに最適です。

・組み込み型のサイバーセキュリティ：現在の脅威から今後生まれるであろう脅威まで、あらゆるサイバー脅威からシステムを保護するように設計されたセキュリティ機能が組み込まれています。これらの保護機能は、国際規格(IEC 62443)に基づくものであり、お客様が連携した運用環境を維持し、最新のセキュリティ要件に準拠できるよう支援します。

・統合ソフトウェアスイートによるエンジニアリングエクスペリエンスの合理化：Studio 5000 Logix Designer®とFactoryTalk® Design Studio™*を含む統合ソフトウェアスイートが、開発の効率化、導入の迅速化、企業全体におけるワークフローの簡略化を支援します。

産業および社会インフラ分野の大手技術調査・アドバイザリー企業であるARC Advisory Groupのコンサルティング部門担当バイスプレジデントのCraig Resnick (クレイグ・レズニック) 氏は、次のように述べています。「今日の製造メーカは、運用の複雑さを増すことなく、パフォーマンス、安全性、セキュリティの各要件を満たすことのできる制御プラットフォームを必要としています。高速処理、統合安全、堅牢なサイバーセキュリティを1つのアーキテクチャに統合したソリューションなら、組織は運用継続性を維持し、運用レジリエンスを高めながら、より効率的に最新化を進めることができます。」

11月17～20日に米国シカゴで開催されるロックウェル・オートメーションのAutomation FairイベントでControlLogix 5590コントローラを実際にご覧ください。また、ロックウェル・オートメーションのWebサイト (英語) でも詳細をご覧いただけます。

* 2025年11月にバージョン2.03がリリースされる予定のFactoryTalk Design Studioは、ControlLogix 5590 StandardおよびXT (耐食性) コントローラをサポートします。P (プロセス)バージョンのサポートは、FactoryTalk Design Studioの今後のバージョンで実施されます。

ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション(NYSE：ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、2024年度末現在約27,000名の社員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。www.rockwellautomation.com.

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com