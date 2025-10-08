



シンガポール、2025年10月7日 /PRNewswire/ -- Fortuneは本日、「2025年アジアで最も影響力のある女性（Most Powerful Women Asia 2025）」を発表し、アジアの主要金融、消費、テクノロジー拠点などでビジネスを変革する100人の女性リーダーを表彰しました。彼女たちの革新的な戦略とリーダーシップは、市場成長を牽引し、新たなプラットフォームを拡大し、アジアのビジネス環境を形作っています。



2025 Fortune MPW Asia October/November Cover



第3回となる「Fortuneアジアで最も影響力のある女性（Fortune Most Powerful Women Asia）」には、中国本土（20）、シンガポール（15）、香港特別行政区（13）、インド（8）、タイ（8）、日本（7）、オーストラリア（6）、韓国（5）、フィリピン（5）、ベトナム（4）、マレーシア（4）、台湾（2）、インドネシア（2）、マカオ特別行政区（1）の14市場を拠点とするビジネス・リーダーが選出されました。

2025年アジアのビジネス界で最も影響力のある女性（Most Powerful Women in Business in Asia 2025）トップ10：

Tan Su Shan氏（DBS Group CEO）

Grace Wang氏（Luxshare Precision Industry共同創業者兼会長兼CEO）

Meng Wanzhou氏（Huawei副会長兼輪番会長兼CFO）

Bonnie Y Chan氏（Hong Kong Exchanges and Clearing CEO）

Kathy Yang Chiu-chin氏（Hon Hai Technology Group（Foxconn）輪番CEO）

Malina Ngai氏（AS Watson Group CEO）

Roshni Nadar Malhotra氏（HCLTech会長）

Choi Soo-yeon氏（Naver社長兼CEO）

Makiko Ono氏（Suntory Beverage and Food社長兼CEO）

Mitsuko Tottori氏（JAL Group社長兼CEO）

このリストの選定にあたり、Fortuneは企業の規模と健全性、キャリアの勢い、影響力、革新性、社会的影響力向上の取り組みを評価しました。

さらにFortuneは、芸術や文化、スポーツ、公共リーダーシップの分野で卓越した実績を持つ影響力のある女性たち、アジアを代表する12人のアイコンを特集しています。その中にはBLACKPINKのスター・メンバーであるLisa、Jennie、Rose、Jisooの各氏、オスカー受賞歴を持つマレーシアの伝説的女優Michelle Yeoh氏、フィリピン人テニス界の先駆者Alex Eala氏、シンガポールのデジタル開発・情報大臣Josephine Teo氏が含まれます。

MPWアジア2025（MPW Asia 2025）受賞者を称えるため、Fortuneは11月17日～18日にマレーシアで開催されるFortuneイノベーション・フォーラム（https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=en&o=4526269-1&h=3712669188&u=https%3A%2F%2Fconferences.fortune.com%2Fevent%2FFortuneInnovationForum2025%2FwebsitePage%3Afb7af5b4-ecbf-45da-aa7b-b3106fa42d03&a=%C2%A0Fortune Innovation Forum）において、授賞式とリーダーの朝食会を主催します。

2025年アジアで最も影響力のある女性（Most Powerful Women Asia 2025）リストとストーリーは、本日10月7日よりFortune.com/asiaおよびアジア各地の書店で閲覧可能です。

Fortuneについて

Fortuneは、ビジネスをより良くしたいと考える人々のために、信頼され受賞歴のある報道の伝統を基盤に築かれたグローバルなマルチプラットフォーム・メディア企業です。Fortuneは厳格な基準で企業業績を評価し、世界中の企業に説明責任を課しています。代表的なランキングにはFortune 500、Fortune Global 500、Fortune Southeast Asia 500、最も影響力のある女性（Most Powerful Women）、世界で最も称賛される企業（World's Most Admired Companies）などが含まれます。FortuneはFortuneグローバル・フォーラム（Fortune Global Forum）やブレインストーム・テック（Brainstorm Tech）など、世界クラスのイベントでリーダーたちを集結させます。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2789588/Fortune_MPW_Asia_2025.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2167808/Fortune_Media_Logo.jpg?p=medium600

メディアへの問い合わせ

ashleigh.nghiem@fortune.com

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com