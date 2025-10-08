著者、出版社、著作権者が15億ドルの集団訴訟和解の恩恵を受ける可能性

シアトル, 2025年10月7日 /PRNewswire/ --

JND Legal Administration

著作権で保護された書籍を含む海賊版とされるデータセットをダウンロードしてAnthropicが著作権を侵害したと主張するBartz v. Anthropic PBCの訴訟で、集団訴訟の和解案が成立しました。Anthropicはこれらの疑惑を否定しています。

著者、出版社、著作権所有者は、AnthropicがダウンロードしたLibGenまたはPiLiMiデータセットに含まれる作品の著作権を所有している場合、クラス ・メンバーとなり和解の恩恵を受けることができます。

和解に含まれるすべての書籍の詳細と検索可能なデータベースは、www.AnthropicCopyrightSettlement.comでご覧いただけます。

クラス・メンバーには次のオプションがあります。

15億ドルの和解基金からの支払いを受けるには、2026年3月23日までに請求を提出してください。

2026年1月7日までにご自身とすべての権利保有者を除外（またはオプト・アウト）して、この和解による支払いを受けるすべての権利を放棄し、この和解で解決される請求についてAnthropicに対して独自の個別の訴訟を起こすオプションを取得します。

和解に同意できず、原告団のメンバーであり続けることを希望する場合は、2026年1月7日までに異議を申し立ててください。

何もしないでください。和解により金銭を受け取れる場合と受け取れない場合があり、有効な請求書を提出しない限り支払いが保証されるわけではありません。

裁判所は、和解を承認するかどうかを検討するために、2026年4月23日午後12時（太平洋標準時）にサンフランシスコ連邦裁判所（450 Golden Gate Ave.、法廷12、19階）で審問を開く予定でした。裁判所はまた、和解基金の最大25%の弁護士費用、その他の費用および経費の償還、および各クラス代表者への最大50,000ドルのサービス料の支払いを求めるクラス代理人の要求、および異議も検討します。

問い合わせ先：

訴訟における答弁書、命令書、その他の公的に提出された文書の完全なコピーは、https://ecf.cand.uscourts.govにある裁判所の裁判所電子記録公開（Public Access to Court Electronic Records、PACER）システムを通じて有料でアクセスすることもできます。

この通知に関して裁判所に問い合わせないでください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com