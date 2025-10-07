三菱地所・サイモン株式会社

LDH所属のダンス＆ボーカルグループFANTASTICSが担当するFM大阪のレギュラー番組「FANTASTIC RADIO」の公開収録がりんくうプレミアム・アウトレットにて開催決定！

EXILE TRIBEの次世代を担うダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICS。

パフォーマンス力はもちろん、個性豊かなキャラクターでも注目を集める彼らが、2018年より担当しているFM大阪で放送中の番組「FANTASTIC RADIO」の公開収録を実施します！

会場は今年11月に開業25周年を迎えるりんくうプレミアム・アウトレット。

今回の公開収録では、メンバーの世界・瀬口黎弥・中島颯太が登場。

イベント参加者からの質問に答えるトークパートや、普段番組で実施している企画を目の前で体感できる特別な時間をお届けします。

そこで、このイベントの優先観覧に、抽選で800名様をご招待！

FANTASTICSの魅力を間近で体感できるチャンスをお見逃しなく！

【公開収録概要】

●タイトル：FM大阪 みんなでつくるラジオ「FANTASTIC RADIO」公開収録 supported by りんくうプレミアム・アウトレット

●開催日時：2025年11月3日(月・祝) 16:00～

●会場：りんくうプレミアム・アウトレット メインサイド1F南広場

アクセスなど詳細は施設HPをご確認ください。

https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/

●出演：FANTASTICS 世界/瀬口黎弥/中島颯太

●優先観覧：800名様を無料ご招待

●応募期間：2025年10月7日(火)21:00～10月19日(日)23:59まで

∇詳しくは⇒ https://www.fmosaka.net/_ct/17791199