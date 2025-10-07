新幹線東京駅にホームドアを導入します

東日本旅客鉄道株式会社

〇JR東日本グループは、グループ経営ビジョン『勇翔2034』に掲げる「究極の安全」を追求し、すべての人に安心をお届けするため、2031年度末頃までに東京圏在来線の主要路線330駅758番線へのホームドア導入を目指しております。

〇このたび、多くのお客さまにご利用いただいている新幹線東京駅に、安全レベルの向上を目的として、新幹線で世界初となる、ドア位置の異なる多くの編成に対応し、該当するホームドアを自動で開扉する新しい方式のホームドアを導入します。

〇今後、新幹線各駅のお客さまのご利用状況などを踏まえ、ホームドアの導入を推進していきます。

1.ホームドアを導入する目的

現在は、新幹線が通過するホームがある一部の駅の風圧対策として、ホームドアを設置しています。

今回、1日平均の乗車人員が7万人以上の新幹線東京駅の各ホーム(20番線・21番線・22番線・23番線)に、お客さまの列車との接触や線路への転落防止対策として、ホームドアを設置します。

2.新幹線東京駅のホームドア使用開始時期（予定）

20番線・21番線の各ホーム・・・2028年度末

22番線・23番線の各ホーム・・・2029年度末

※使用開始日は、決まり次第あらためてお知らせします。

3.今回導入するホームドアの特徴

・ 車両ドアの位置が異なる新幹線の編成※1に対応したレイアウトのホームドアを設置します。【図1】

※1 E2系（10両）、E5系・H5系（10両）、E6系（7両）、E7系・W7系（12両）、E8系（7両）、E5系＋E6系・E8系（17両）など

図1：新幹線東京駅 ホームドア設置イメージ

・ ホームドアの使用開始に合わせて、駅に到着した編成の種類を判別し、自動で車両ドアの位置に応じたホームドアを開扉する機能を導入します。【図2】

・ 編成を判別する仕組みとしてQRコード※2を利用した方式を開発中であり、今後検証試験等を行いながら導入に向けた検討を進めていきます。

※2 QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

図2：編成判別とホームドア自動開扉

・ 将来的に更なる安全性や安定性の向上を目指すため、車両ドアとホームドアが連携し、車両ドアの開閉に合わせて、自動でホームドアが開扉、閉扉する機能※3の検討を進めていきます。

※3 現在の新幹線ホームドアの開閉は駅社員が行っています。

４．今後のホームドア導入計画

駅における安全レベルの向上を目指し、新幹線の各駅へのホームドア導入を推進していきます。

【参考】

１．新幹線東京駅に導入するホームドアの仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1262_1_3cb2e8ec59997154fce527d99b1aba83.jpg?v=202510080927 ]

２．新幹線におけるホームドア整備状況