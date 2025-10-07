スペースシャワーTVにて年内で活動を終了するAqua Timezの5ヶ月連続特集が決定！約1年半の復活劇を独占密着！

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長：名取達利、本社：東京都渋谷区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVは、デビュー20周年を迎え、期間限定で再結成中のAqua Timezを5ヶ月連続で大特集いたします！

2018年末に解散した5人組ロックバンド・Aqua Timezが、2025年8月24日のデビュー20周年を迎えるにあたり期間限定で再結成、年内で活動を終了することを発表している。

今回スペースシャワーTVでは、再結成を発表した2024年7月から2025年12月まで、約1年半の復活劇を独占密着！

全国のファンとの再会を果たしたツアーや20周年記念ライブの裏側はもちろん、楽曲制作やメンバーそれぞれの活動の様子など、再結成の軌跡を前編、後編の2回に分けてお届けします。

さらに、2024年10月に放送した「Aqua Timez 20th 再結成 SPECIAL」のアンコール放送や、緑黄色社会との夢の競演となった音楽イベント「COSMIC CIRCUS vol.3」の特別番組、ファンからリクエストを募って選曲されるMV特集など、2025年内で再結成期間を終えるAqua Timezの歩みを5ヶ月にわたって大特集いたします！

▼番組情報

Aqua Timez 20th 再結成 SPECIAL (2024年10月に放送された番組のアンコール放送です)

放送日時：10/23(木)23:00～24:00

Aqua Timez × 緑黄色社会『COSMIC CIRCUS vol.3』

放送日時：11/27(木)22:00～23:00

独占密着！Aqua Timez 20th：Behind the Scenes ～Saikai～

放送日時：12月放送予定

Aqua Timez リクエストランキング

放送日時：1月放送予定

独占密着！Aqua Timez 20th：Behind the Scenes ～Kiseki～

放送日時：2月放送予定

全ての番組情報はこちら！→ https://tv.spaceshower.jp/p/aquatimez_sp/

スペースシャワーTVは全国のケーブルテレビ、スカパー!などでご覧いただける日本最大の音楽専門チャンネルです。(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2025年4月時点自社調べ）