【新メニュー登場】三重・伊勢「デパール参宮店」

株式会社デパール

株式会社デパール（本社：三重県桑名市、代表取締役：水谷慶郎）が運営する「デパール参宮店」（三重県桑名市）では、地元の魅力を発信する新メニューとして、桑名名物のしぐれ煮や伊勢湾の蛤を使用したパスタやピザを提供開始いたしました。地域の食文化とイタリアンの融合を、伊勢の地でお楽しみいただけます。

■新メニューの概要 今回登場する新メニューは、三重の食材と食文化を活かしたラインナップです。

・ 蛤のペペロンチーノ 伊勢湾で水揚げされる新鮮な蛤を贅沢に使い、ガーリックと唐辛子で仕上げたシンプルながら力強い味わい。

・ しぐれのパスタ 桑名の名産「しぐれ煮」をパスタソースにアレンジ。甘辛く炊いたアサリの旨みが広がる一皿。

・ しぐれのピザ モッツァレラチーズと桑名しぐれ煮を組み合わせた和洋折衷のピザ。お酒にも合う新感覚の味わい。

・ しぐれのピラフ バターライスにしぐれ煮を合わせた、どこか懐かしい逸品。ランチやディナーにおすすめ。

■地域の魅力を届ける一皿 「デパール参宮店」では、伊勢神宮に訪れる参拝客や観光客に、地元の味をもっと身近に楽しんでいただきたいという想いから、今回の新メニューを開発しました。桑名と伊勢、両地域の食材をかけ合わせることで、観光と食を結ぶ新しい体験を提供いたします。

店舗情報

・ 店舗名：デパール参宮店

・ 所在地：〒511-0007 三重県桑名市参宮通７４

・ アクセス：駅より桑名駅より徒歩５分

・ 営業時間：11:30～14:00、17:30-23:00

・ 定休日：月曜日夜、日曜日昼

・ 電話番号：0594-23-6626

会社概要

・ 会社名：株式会社デパール

・ 所在地：三重県桑名市参宮通74

・ 代表者：代表取締役 水谷慶郎

・ 設立：1988年7月

・ 事業内容：イタリアンレストラン運営・食品事業

・ URL：https://(https://xxxxx)depart.1988.com本件に関するお問い合わせ先 株式会社デパール

広報担当 水谷TEL：0594-23-6626