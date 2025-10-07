『Aloft』大型アップデート「Bloom & Blight」で、天空にそびえる巨大な“生命の木”を公開

Proxima Beta Pte. Ltd.

本日、デベロッパーの Astrolabe(R) Interactive とパブリッシャーの Funcom は、浮遊する島々を舞台とする協力プレイのサンドボックスサバイバルゲーム『Aloft』の大型アップデート「Bloom & Blight (ブルーム&ブライト)」を11月4日(火)に配信開始予定であることを発表しました。

今回のアップデートはこれまでで最大規模となり、ワールド生成、技術ツリーの進行、探索と移動、生態系の回復、そして戦闘など、ゲームのほぼあらゆる要素を刷新・改良します。

また、既存機能のスリム化と拡張を行うだけでなく、新たな“腐食種”や、より上位のツール／武器の追加も行われます。

- NEW WORLD GENERATION (新しいワールド生成)：将来のアップデートに向けた基盤を築く、改良版のワールド生成システムを導入。- REVAMPED PROGRESSION (進行システムの刷新):新しい技術ツリー、“腐食種”の研究、チュートリアルクエストなどが実装。REWORKED RESTORATION (生態系の回復の再設計)：“生命の木”と“生命の苗木の島”の発見で、生態系の要件を追跡し、より直感的な回復が可能に。- WIND LANES (風の航路)：島々のクラスター間の移動がより快適に。- NEW CORRUPTION STRAINS(新たな腐食種):Sportox と Flogadeが登場。- NEW TOOL AND WEAPON TIERS(新ツール／武器ティア):Windstone と Serrated Boneを追加。

これらのアップデートに関する詳細はSteam の『Aloft』コミュニティハブ - 「開発者ブログ パート１ - 2025年秋のアップデート」をご覧ください。https://steamcommunity.com/app/1660080

ASTROLABEについて

ASTROLABE(R) Interactive Inc. は、カナダ・モントリオールを拠点とする独立系のゲームおよびボードゲームの開発・販売会社です。2018年の設立以来、『Aloft』『Sacrifice Your Friends』『Gaslands: Refuelled (FR)』など、十数本のゲームプロジェクトを通じて、エンターテインメントおよびゲーミフィケーションのソリューションを提供してきました。企業情報については、www.astrolabe.games をご覧ください。

FUNCOMについて

Funcomは、PCおよびコンソール向けゲームの開発と販売を行っています。1993年の創業以来、20以上のタイトルをリリースし、優れたエンターテインメントを提供し続けています。代表作には、『Conan Exiles』、『Metal: Hellsinger』、『Aloft』、『Dune: Spice Wars』、『Secret World Legends』、『Age of Conan: Hyborian Adventures』、『The Longest Journey』、『Anarchy Online』、『Dreamfall: The Longest Journey』などがあります。Funcomに関する詳細はwww.funcom.comをご覧ください。