【クラウドファンディング開始】生成AI時代に“作品の価値”を守る--ポートフォリオ起点の新クラウドソーシング『FitCree（フィックリー）』開発支援の募集を開始

株式会社FitCree

株式会社FitCree（代表：奥山翔悠、以下「FitCree」）は、クリエイターの“作品”を起点に仕事へ直結させる次世代プラットフォーム『FitCree』の開発資金を募るクラウドファンディングをCAMPFIREで開始しました。目標金額は200万円。生成AIが進化する時代においても、人間にしか生み出せない創作の価値が正当に評価され、持続可能に循環するエコシステムの実現を目指します。

支援受付・詳細はプロジェクトページをご覧ください。

クラウドファンディング概要

プロジェクト名：【生成AI時代から創作価値を守りませんか？】次世代プラットフォームを開発したい！

実施プラットフォーム：CAMPFIRE（キャンプファイヤー）

目標金額：2,000,000円

掲載カテゴリ：ゲーム・サービス開発

プロジェクトURL：CAMPFIRE内プロジェクトページ（本文末「関連リンク」参照）

背景――AIが進歩しても、創作の中心にあるのは“人の意図”

FitCreeは、生成AIの導入・開発経験から、「量と効率に優れるAIが普及しても、依然として『誰に・何を・どう感じてほしいか』という意図と感情は代替できない」という確信に基づき立ち上がりました。クリエイターの想いを可視化し、“作品そのもの”をベースに仕事へつなぐ新しい受発注体験を提供します。

また、FitCreeは約300名以上のクリエイター／325社の市場調査で明らかになった「既存プラットフォームはサービス内実績偏重」「ポートフォリオサイトは訪問者を待つだけ」「SNSは拡散力依存」という構造的課題に向き合い、“作品と想いが起点”の検索とマッチングでAI時代に新しい発注の仕組みを実現することを目標としています。

FitCreeの特徴

クリエイターの"想い"とクライアントのニーズを繋ぎ、価値に基づいた共創を生み出すため、4つの特徴を備えています。

既存のポートフォリオサイトのように作品を「ただ並べる」だけではなく、まるでアプリを操作するかのように直感的にカスタマイズ可能。

さらに、FitCreeではエスクロー決済を導入します。契約時にクライアントの支払いがプラットフォームに一時保管されるため、「成果物を納品したのに支払いが遅れる」「お金を払ったのに納品がない」

といったリスクを防ぎ、安心してやり取りできます。

また、クリエイターが報酬をすぐに手元に受け取れる仕組みを導入予定です。

作品のURLや画像をアップロードするだけで、AIが各職種ごとに約12,000個のタグの中から自動でタグを付与。

イメージや仕様用途などが割り当てられ手間なく投稿でき、豊富なタグによってクライアントが検索しやすく、より精度の高いマッチングを可能にします。

さらに「なぜ作ったのか」「どんな課題を解決したのか」といった想いも添えられるため、スキルだけでなく人柄や価値観が自然に伝わります。

従来の単一的なポートフォリオサイトの課題を解決。

クライアントの業界（例：飲食業界向け）や依頼内容（例：SNSリール動画向け）などセグメントを設定し、実績を柔軟に組み替えられる「ターゲット別ポートフォリオ」を作成可能です。

これにより、クリエイターは自身の強みを最も効果的な形で届けられます。

取引数やクライアントからの評価に応じて手数料が割引される、クリエイターのエンゲージメントを高める仕組みを導入。

良質な仕事がクリエイター自身の利益に直結する設計にすることで、不当な価格競争からクリエイターを守り、価値ある仕事が正しく評価される環境を目指します。

プロジェクトの目的と使途（予定）

本プロジェクトで集まった支援金は、主に以下の目的に活用予定です。

プロダクト開発コスト：AI導入・ポートフォリオ作成・作品のタグ付け・検索性の高い作品ビュー、依頼～納品のワークフローなどの中核機能開発

マーケティングコスト：メタ広告、展示会参加などの広告販促費

関連リンク

クラウドファンディング（CAMPFIRE）：https://camp-fire.jp/projects/890128/view

会社概要

社名：株式会社FitCree

事業内容：ポートフォリオ起点のクラウドソーシング『FitCree』の企画・開発・運営

公式サイト：https://fitcree.com/

メール：contact@fitcree.com

本件に関するお問い合わせ先

株式会社FitCree お問い合わせ

E-mail：contact@fitcree.com