【開催報告レポート】「怖い」が「面白い」に変わる新感覚エンターテインメント 霊能力者監修「視える人には見える展-零（ゼロ）-」が大盛況で閉幕

YouTube登録者数49万人（2025年10月時点）の霊視芸人・シークエンスはやとも氏と、代々霊能力を受け継ぎ、透視・霊視を用いたカウンセリングサロンを主宰するMiyoshi（みよし）氏の監修のもと、2025年8月1日(金)から9月7日(日)まで、東京・日本橋の福島ビルにて開催した体験型展示「視える人には見える展-零（ゼロ）-」が、大盛況のうちに閉幕したことをご報告いたします。

エントランス

「鑑賞」から「没入」へ。異例の会期延長、累計4万人を動員

「視える人には見える展」は、人には見えない”何か”が視える人が見ている世界を擬似体験する展示イベントです。霊視芸人・シークエンスはやとも氏と、霊能力者・Miyoshi氏が監修を務め、展示される全ての写真や物品には“何か”の存在が確認されています。今春、渋谷の古民家で開催した第一弾（約1.3万人動員）の反響を受け、第二弾「-零-」では、再開発により取り壊し予定の日本橋「福島ビル」を舞台に、「鑑賞から没入へ」をテーマに内容と規模を大幅に拡大しました。

開幕直後からSNSを中心に話題となり、チケットは連日完売が続出。当初8月末までの予定でしたが、多くのご要望を受け9月7日(日)まで会期を延長するなど、予想を遥かに上回る反響をいただき、最終的に累計動員数は4万人を記録しました。



SNSでの反響「怖いだけではない、知的好奇心を刺激する体験」

X（旧Twitter）ではハッシュタグ「#視える人展」とともに、多様な感想や考察が投稿され、オンライン上でも大きな盛り上がりを見せました。

「解説が興味深くて読み込んでしまった。なぜそこにいるのか、色々考察するのが楽しい」

「怖いというより、彼らの日常を覗き見ているような不思議な感覚。『幽霊のVlog』みたい」

「霊感はないが、ギミックのおかげで十分楽しめた。新しいアート体験のよう」

「友達と答え合わせをするのが楽しい」「撮影禁止エリアの体験が強烈だった」

視えない世界への知的好奇心を刺激する「怖面白い（こわおもしろい）」体験として、幅広い層に支持されました。



話題となった展示ハイライト ～五感で感じる、視える人の世界～

全8エリアで構成された会場では、来場者が能動的に「視る」ことで体験が深まる仕掛けが施されました。



1. 異様な空気感を完全再現した「再現部屋」

再現部屋再現部屋

監修者が実際に“視た”という廃墟の一室を、匂いや音、空気感まで含めて会場内に再現。その場に存在する“何か”を針金のアートワークで表現し、来場者からは「空気が重すぎて寒気がした」「リアルな気配にゾッとした」といった声が最も多く寄せられたエリアの一つです。

2. ギミックで「視える人の視界」を疑似体験

写真館映写室

一見、何の変哲もない風景写真や映像に、特殊なフィルムや特製メガネを使用することで、“視える人”の世界を可視化する展示（「写真館」「観察院」など）が好評を博しました。

3. 「物品庫」と「パワースポット」のコントラスト

物品庫パワースポット

かつての持ち主の記憶や感情が宿る品々を集めた「物品庫」は、静かな気配が漂う独特な空間として注目を集めました。一方、清浄な空気が流れる「パワースポット」エリアでは、「ここだけ空気が違った」「癒やされた」といった感想も見られ、緩急のある展示構成が満足度の向上に繋がりました。

【監修 霊能力者プロフィール】

シークエンスはやとも氏

吉本興業所属の霊視芸人。テレビ番組『ホンマでっか!?TV』や『アッコにおまかせ!』などで、多くの芸能人の霊視や生き霊チェックを行ってきた。著書の出版やオンラインサロンの運営、占いアプリの提供など活動の幅を広げ、自身のYouTubeチャンネル「シークエンスはやともチャンネル～1人で見えるもん～」の登録者数は49万人。（2025年10月時点）

Miyoshi（みよし）氏

霊能力者。

代々霊能者の多い家系に生まれ、幼少期から目に見えない世界に親しんで育つ。神仏のもとで修行を重ねながら、心理療法やボディセラピーにも精通。霊視・透視・予知能力を用いて行う鑑定には、口コミで訪れる人が増え、会社員を経て霊能者として独立。現在は高円寺を拠点に活動中。

<今後の展開について>

今回の「視える人には見える展・零」の成功を受け、今後も皆様に驚きと新たな発見を提供する企画を検討してまいります。最新情報は、公式WEBサイトおよび公式SNSにて随時発信いたします。





<「視える人には見える展」とは>

「視える人には見える展」は、世の中に少なからず存在する、人には見えない”何か”が視える人 がみている世界を擬似体験する展示です。一見するとただの風景写真のように見えますが、すべて霊能力者の監修のもと、”視える人には見える写真”を展示しています。

「-零（ゼロ）-」では、新規全8エリアで構成された空間を体験していただけます。写真展示をはじめ、空間で感じることの出来る再現部屋や、映像で世界観を体験できるシアターなど、前回の渋谷以上に規模を拡大し、視える人の様々な「視え方」に迫っていきます。前回同様、今回も来場者に配布される「お清め塩」（※数量限定）の配布も実施します。





<概要>

展示名：「視える人には見える展-零（ゼロ）-」

開催期間：2025年8月1日(金)～9月7日(日)

会場：福島ビル1F・B1（〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-5-3)

※東京メトロ「三越前駅」徒歩2分

公式WEBサイト：https://mieruhito.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/mieru0418

公式TikTok： https://www.tiktok.com/@mieru0418

ハッシュタグ： #視える人展

主催：株式会社TwoGate