『10/8は青パパイヤの日』腸活×温活で究極デトックス！「青パパイヤ酵素」×「えん発酵温熱木浴代々木上原店 byB-select」タイアップキャンペーン第一弾開催

腸内環境を整える「青パパイヤ酵素」と、深部体温を高める「発酵温熱木浴」の相乗効果により、冷えやむくみ、便秘、睡眠の質、肌悩みなど現代人が抱えるあらゆる不調に寄り添い、内側からのデトックスと美しさをサポートいたします。



■キャンペーン概要


2025Autumn collaboration campaign 「青パパイヤ酵素」×「えん発酵温熱木浴代々木上原店」


期間：2025年10月8日～11月30日


開催：えん発酵温熱木浴 代々木上原店byB-select サロン内


住所：東京都渋谷区西原3丁目17-4 星と月と空とビル2階



■タイアップ企画１.プレゼント＆限定販売商品


- 青パパイヤ酵素顆粒1包プレゼント

ご来店いただいたお客様全員に「バイオ・ノーマライザー（青パパイヤ酵素）」顆粒を1包プレゼント。即効性の高い酵素の力で木浴中の発汗量を高めます。


- 『えん代々木上原店限定セット』数量限定販売＋1BARプレゼント

三旺インターナショナル『バイオ・ノーマライザー（青パパイヤ酵素）』の人気商品を詰め合わせた『えん代々木上原店限定セット』が数量限定販売！


・青パパイヤ酵素入りフェイスシート


・青パパイヤ酵素入りBAR


・青パパイヤ酵素顆粒お試し3包


・梅醤野菜スープ100g


スペシャルビューティーケアセット。さらに期間中は1セットご購入いただく毎に＋1BARプレゼント。


- 青パパイヤ酵素顆粒3g×30包＋1BARプレゼント

入浴時の発汗量等、効果をご体感いただけた方、お身体の不調でお悩みの方へ。1ヶ月チャレンジにおすすめな30包箱入り。期間中1セットご購入いただく毎に＋1BARプレゼント。


※ご購入上限：お1人様3箱まで



◎青パパイヤ酵素の効果的な摂取タイミングと効果


・就寝前に▶疲労回復、寝起きスッキリ


・食後に▶消化を助け、胃もたれ防止に


・飲酒前に▶二日酔い予防


・運動や入浴前に▶発汗量、代謝UP








■タイアップ企画２.期間限定木浴プラン


- お試しフェイシャルケアセット

・木浴中の青パパイヤ粉末配合白ぬかフェイスパック


・入浴後の青パパイヤ酵素配合フェイスシート


セットで\1,800



- 青パパイヤ全身美肌ケアプラン

・木浴15分


・青パパイヤ粉末配合白ぬかボディパック


・青パパイヤ粉末配合白ぬかフェイスパック


・入浴後青パパイヤ酵素配合シートマスク


\12,600のところ\8,500（約33％OFF特別価格）



- 青パパイヤ集中美肌ケア

・青パパイヤ全身美肌プラン×3回券


\37,800のところ\24,000（約36%OFF特別価格）



※木浴中のフェイスパック＆ボディパックにに使用する青パパイヤ粉末は株式会社コウセイプランニング（本社：長崎県島原、代表取締役：坂本 公生）の無農薬栽培国産青パパイヤの実粉末を使用。


※株式会社コウセイプランニング自社農園『KOSEI FARM』で有機肥料を使い育て、自社加工場で熱を加えずに独自の乾燥方法で製造した粉末。



◎青パパイヤ酵素の美肌効果


・肌の炎症を鎮める


・毛穴汚れの洗浄


・古くなった細胞を分解しターンオーバーを整える


・美白＆コラーゲンの生成


・シミくすみの除去


・体臭予防など








自然の力で"心と体をととのえる時間”をもっと身近に、もっと心地よく。今回のタイアップを通じて、『えん発酵温熱木浴代々木上原店byB-select』と『株式会社三旺インターナショナル』は人間本来の健康、強さ、美しさ、身体の内側からの輝きを取り戻す新しいウエルネス体験をお届けします。ご予約は公式URLまたは予約サイトから。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。



会社概要


- えん発酵温熱木浴代々木上原店 byB-select

公式URL：https://en-mokuyoku.com/yoyogiuehara


外部予約サイト：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000757865/



- 株式会社三旺インターナショナル

代表取締役：前田 健司


所在地：岐阜県岐阜市鏡島精華3-7-14


事業内容：青パパイヤ発酵食品及び青パパイヤ酵素石鹸の開発、販売など


設立：1965年


URL：https://bio-normalizer.com/



- 株式会社コウセイプランニング

代表取締役：坂本 公生


所在地：長崎県島原市有明町大三東戊3009番地


事業内容：半導体技術コンサルティング及び海外への技術指導、ヘルスケア商品開発、特産品販売など


設立：2020年


URL：https://koseiplanning.com/