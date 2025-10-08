吉沢亮さん、池田エライザさん出演『Pokemon LEGENDS Z-A』 TVCM公開

株式会社ポケモン

株式会社ポケモン（東京都港区、代表取締役社長・CEO：石原恒和）は、世界中で楽しまれている『ポケットモンスター』シリーズの最新作『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』を、10月16日（木）に発売開始いたします。これに先立ち、俳優の吉沢亮さんと池田エライザさんが出演する新CM「ミアレシティにぜってーおいで 昼から夜篇｜『ポケモンレジェンズ ゼットエー』」、「ミアレシティにぜってーおいで 夜から昼篇｜『ポケモンレジェンズ ゼットエー』」を 10月9日（木）より、全国で放映開始いたします。

■吉沢さん・池田さんがミアレシティの先輩トレーナーに！昼と夜、二面性を持つミアレシティで「Z-Aポーズ」披露

今回のCMでは、都市再開発が進む「ミアレシティ」を舞台に、吉沢さんと池田さんがミアレシティの先輩トレーナーとして登場。吉沢さんが「ミアレシティにぜってーおいで 昼から夜篇｜『ポケモンレジェンズ ゼットエー』」、池田さんが「ミアレシティにぜってーおいで 夜から昼篇｜『ポケモンレジェンズ ゼットエー』」に出演し、ミアレシティの「昼」と「夜」という二面性が描かれています。『Pokemon LEGENDS Z-A』の最初のパートナーポケモンであるチコリータ、ポカブ、ワニノコを連れて、吉沢さんの、昼の街を知り尽くした余裕のある表情と、夜の街を生き抜く池田さんのクールな姿が、スタイリッシュな映像で表現されています。

CMの見どころは、吉沢さんと池田さんが指を鳴らすと、街の雰囲気が一瞬で入れ替わる演出。誰もがライバルとなり今にも戦闘を仕掛けそうな緊迫した「夜」から、ポケモンたちが穏やかにのんびりとした「昼」へ、またはその逆へと切り替わる様子は必見です。さらに、『Pokemon LEGENDS Z-A』にちなんだ「ぜってーおいで」という、二人のクールな決め台詞と「Z-Aポーズ」にも注目です。

■吉沢さんポケモンと暮らしたら「”ルギア”通勤」をやりたいと熱弁！

念願のポケモンCM出演に池田さんは思わず感涙、ポケモン愛溢れる撮影で明かされた二人の意外な素顔

インタビューに臨んだ吉沢さんと池田さんは、撮影で初めて手に取ったモンスターボールの“ずっしりとした重み”に驚いた様子でした。池田さんが「仲間の重みを感じます」と表現すると、吉沢さんも深く共感していました。

CM撮影の感想を聞くと、吉沢さんは「すごくおしゃれなCMになるだろうな」と、スタイリッシュな世界観に触れ、撮影を楽しんだ様子でした。一方、10年以上「ポケモンの仕事がしたい」と熱望してきた池田さんは、「夢みたい」と語り、撮影中に思わず涙がこぼれたと明かしました。「ポケモンと暮らしたらやりたいこと」については、吉沢さんは「“ルギア”通勤」と回答。「“ルギア”出勤かっこよくないですか」と笑顔で語る吉沢さんに、池田さんは「（現場が）びっくりする」と返し、笑いに包まれる場面も。

＜CM概要＞

- タイトルミアレシティにぜってーおいで 昼から夜篇｜『ポケモンレジェンズ ゼットエー』 15秒ミアレシティにぜってーおいで 夜から昼篇｜『ポケモンレジェンズ ゼットエー』 15秒- 出演吉沢亮さん、池田エライザさん- TVCM放映開始日2025年10月9日（木）- 放送地域全国（一部地域除く）

＜CMストーリー「ミアレシティにぜってーおいで 昼から夜篇｜『ポケモンレジェンズ ゼットエー』」＞

ミアレシティの先輩トレーナーである吉沢さんの「パートナーとの出会い」という掛け声とともに、今作の最初のパートナーポケモンであるチコリータ、ポカブ、ワニノコを連れ、ミアレシティの昼の街を颯爽と歩きます。のどかで平穏な空気が流れる昼の街では、住民たちがカフェで談笑し、パートナーポケモンたちも楽しそうに吉沢さんの足元に集まります。

「昼と夜」という吉沢さんの掛け声に合わせ、華麗なターンをしながら指を鳴らすと、昼間の穏やかなミアレシティは一瞬にして夜の風景へと早変わり。夜のミアレシティは誰もがライバル。談笑していた住民も、散歩をしていた住民も、全員が今にも吉沢さんへ戦闘を仕掛けそうな臨戦態勢へ。これをうけて吉沢さんもモンスターボールを片手に、爽やかな表情で『Pokemon LEGENDS Z-A』にちなんだ「ぜってーおいで」というクールな決め台詞とともにポケモンたちと臨戦態勢を取ります。

＜CMストーリー「ミアレシティにぜってーおいで 夜から昼篇｜『ポケモンレジェンズ ゼットエー』」＞

「夜になれば」という池田エライザさんの声かけで、パートナーポケモンであるチコリータ、ポカブ、ワニノコを連れ、ミアレシティの夜の街を颯爽と歩き出します。夜のミアレシティは誰もがライバル。住民たちは池田さんに視線を送り、パートナーポケモンたちも警戒心をあらわにします。モンスターボールを取り出し、池田さんも臨戦態勢に。

そして「夜と昼」という掛け声とともに、指を鳴らしながら華麗にターンをすると、緊張感に包まれていた夜の街は、一瞬にして穏やかで平穏な昼へと変わります。カフェでモンスターボールを片手に持った池田さんは、穏やかな表情で『Pokemon LEGENDS Z-A』にちなんだ「ぜってーおいで」とクールな台詞を決め、パートナーポケモンたちと楽しそうに会話をします。

＜撮影エピソード＞

ミアレシティの先輩トレーナーとして登場した吉沢さんは、ミアレシティの昼と夜が切り替わるシーンで、終始先輩トレーナーとしての余裕の表情で撮影に臨んでいました。『Pokemon LEGENDS Z-A』の「Z-A」を表現する「Z-Aポーズ」のポージングや、指を鳴らして昼夜を切り替えるシーン、ミアレシティで歩くシーンなど、細部にまでこだわったオーダーにも難なく応え、監督の指示に真剣に取り組む姿を見せました。片手にモンスターボールを携え、凛々しくクールな表情を見せるシーンも。池田さんは、撮影の説明中「『ポケットモンスター』シリーズは全作品をプレイしてきた」と語り、最初のパートナーポケモンであるチコリータ、ポカブ、ワニノコとの“共演”に思わず笑顔を見せました。ミアレシティの街を颯爽と歩くシーンや、ターンをしながら指を鳴らし、昼と夜が切り替わるシーンでは、カメラの複雑な動きの中、タイミングを合わせながら「Z-Aポーズ」を取ることに挑戦し、難しい表情や動きに対してもスタッフと意見を交わしながら、終始楽しそうな様子で取り組んでいました。

＜吉沢さん・池田さん撮影後インタビュー＞

Q. 本日の撮影を終えて、率直な感想、見どころを教えてください。

吉沢さん：すごくスタイリッシュなかっこいい世界観の中に、ポケモンと共存しています。今までのポケモンってどちらかというと、自然の中にいるっていうイメージが強かったので、また新しい形で、すごくおしゃれなCMになるのだろうなと思いました。

池田さん：本当、10年以上事務所にポケモンの仕事がしたいというのをお願いしてきたんです。なので、本当にこういうお話があるって聞いた時は、「お願いだから決まってくれ」と。こうして今日撮影で、実際に物語の中に自分が身を投じることができて、夢みたいですし、私、さっき涙出てしまって。「これ現実か」みたいな。本当、ポケモン育ちなので幸せです。

Q. 今回の『Pokemon LEGENDS Z-A』では、最初のパートナーになる3匹としてチコリータ、ポカブ、ワニノコが登場します。吉沢さん、池田さんは、最初のパートナーにどのポケモンを選びますか？理由も教えてください。

※インタビュー時、ポケモンのぬいぐるみを見ながらお話しいただいております。

吉沢さん：ワニノコ。『ポケットモンスター 金・銀』の時、ワニノコを選んでいました。結構、みずタイプのポケモンを選ぶ傾向があって。純粋に、色として青が好きっていうのもあるのですが。ライバルが弱点タイプのポケモンを選ぶじゃないですか。子供ながらに、ほのおがみずに弱いのはわかる。くさがほのおに弱いのはわかる。みずがくさに弱いって何だ？って思って。もうみず一択だろうみたいな感じで、ずっとみずタイプを選んでいました。あとは波乗りが、すごく便利なんですよ。僕はもう基本的にみずタイプ、ワニノコを選びます。

池田さん：どっちも好きだけど、ポカブかな。いや、チコリータもかわいい。私は、大きなポケモンがすごく好きで。自分の仲間たちを全て、大きなポケモンで揃えていて。一緒に歩くと、「すごく頼もしくてかっこいいな」って思います。ポカブは、最終的にエンブオーになるので、エンブオーの「はーっ！」てしている感じとか、すごくかっこよくて好きなので、ポカブかな。

Q.二面性あるミアレシティの「夜」は、街がライバルと戦うバトルゾーンとなります。最近「自分自身と勝負している」と感じることや、挑戦していることはありますか？

吉沢さん：結構、特殊な役が最近多いというか。インするまでに準備しておかなくてはいけない、稽古しなくてはいけないものが最近増えているので。大きな挑戦を毎回しているなとは思います。初めてのことを時間かけてやる機会が最近すごく増えたので、そういう意味では、仕事がもう挑戦という感じです。

池田さん：私は、あらゆることに挑戦しすぎているので。ただ、それが歌とか、絵とか、監督とか、表現する枠組みではずっとあります。何か表現するっていうところとはまた違うところで、専門的に勉強してみたいなって思っていて。何かおすすめがあれば、教えていただきたいです。勉強するのがとにかく性に合っているので。

Q. 都市再開発が進むミアレシティ。人とポケモンが共存する新しい街の姿が描かれています。お二人がポケモンのいる暮らしを想像して「ポケモンと暮らしたらやりたいこと」を教えてください。

吉沢さん：ひこうタイプはほしい。現場まで連れて行ってほしいかな。でも、高いところが怖いので、割と低空飛行でいてくれると嬉しいなというのはありますけどね（笑）。“ルギア”通勤とかしたいです。“ルギア”出勤かっこよくないですか？

池田さん：インテリアとかが好きなので、ポケモンたちと楽しく過ごせる、遊園地みたいな、遊び場みたいな家を一緒に作りたいな。ハリテヤマとかと一緒に頑張って建築とかやってみたら、すごく幸せな生活だなって思います。

Q. 最後に『Pokemon LEGENDS Z-A』のCMをご覧になるみなさまに向けて一言お願いします。

吉沢さん：CMのこの雰囲気、すごくおしゃれな空間の中、ポケモンと共存しているっていう、ポケモンらしさもありつつも、また新しい一面も見れたりするような。長年、ポケモンを愛している皆様もそうですし、もしかしたら今作から触れるという方もいらっしゃると思いますが、本当に皆さん楽しんでいただけるような、CMになっていると思いますし、ぜひ本編のゲームと共にチェックしていただけたら嬉しいなと思っております。

池田さん：ミアレシティのスマートさみたいなものを表現しながら、ふつふつと湧いてくるこう挑戦への欲というか、エネルギーをすごい感じて、それが皆様に伝わっていたらいいなと思います。私もですが、非常に楽しみにしているので、どこかで一緒になったら面白いですね。

＜出演者プロフィール＞

吉沢亮さん（よしざわ りょう）

1994年2月1日生まれ、東京都出身。2009年にデビュー。2019年に『キングダム』で第43回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞。2021年のNHK大河ドラマ『青天を衝け』で主演を務める。近年の主な出演作に、『キングダム』シリーズ（2019、2022~2024年）、『東京リベンジャーズ』シリーズ（2021、2023年）、『ぼくが生きてる、ふたつの世界』（2024年）、『ババンババンバンバンパイア』（2025年）。主演映画『国宝』が公開中。連続テレビ小説『ばけばけ』への出演が控えている。

池田エライザさん（いけだ えらいざ）

1996年4月16日生まれ、福岡県出身。2009年にファッション誌「ニコラ」の専属モデルとしてデビュー。女優、映画監督、歌手、カメラマンとしても活動。2020年には自身が原案・初監督を務めた映画『夏、至るころ』が公開。近年の主な出演作に、TBS日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（2024年）、Netflix『地面師たち』（2024年）、主演映画『リライト』（2025年）、主演ドラマ『舟を編む～私、辞書つくります～』（2025年）がある。また、アーティスト名「ELAIZA」としても活動中。

＜商品情報＞

- ・タイトル『Pokemon LEGENDS Z-A』／『Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』- 発売日2025年10月16日（木）予定- 予約開始日パッケージ版／ダウンロード版（ニンテンドーeショップ／My Nintendo Store）受付中- 希望小売価格パッケージ版『Pokemon LEGENDS Z-A』 7,128円（税込）／『Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』 8,128円（税込）ダウンロード版『Pokemon LEGENDS Z-A』 7,100円（税込）／『Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』 8,100円（税込）- 発売株式会社ポケモン- 販売任天堂株式会社- 制作株式会社ゲームフリーク- 対応機種Nintendo Switch ／ Nintendo Switch 2- ジャンルアクションRPG- 販売形態パッケージ版／ダウンロード版- 対応言語日本語・英語・欧州スペイン語・ラテンアメリカスペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・韓国語・中国語（簡体字）・中国語（繁体字）※- CERO※ Nintendo Switch 2 日本語・国内専用モデルでプレイされる場合も、ゲーム内で言語選択が可能です。

＜公式サイト＞

https://www.pokemon.co.jp/ex/legends_z-a/ja/

＜権利表記＞

(C)2025 Pokemon.

(C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。

※ゲーム画面を使用する場合は、「画面は開発中のものです。ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。」を、権利表記の近くにご記載ください。

