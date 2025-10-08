＜大阪府高石市＞11/8・15（土）のだ歯科クリニックで歯並び矯正相談会を開催

のだ歯科クリニック

大阪府高石市にある「のだ歯科クリニック」では、11月8日と15日の２日間にわたり、『大人と子どもの歯並び矯正相談会』を開催いたします。対象は、6歳以上のお子様から大人の方まで、どなたでも無料でご参加いただけます。

当院は南海電鉄高石駅から徒歩2分、お車でのご来院も可能です。

季節が秋から冬へと変わり年末を意識し始めるこの時期。

来年以降の新生活に向けて、ずっと悩まされてきた「歯並び」や「噛み合わせ」など、今のお口の状態を見直しておきたいと考える方も多いのではないのでしょうか？

のだ歯科クリニックでは、矯正治療に関する不安や心配事などを気軽にご相談いただける『大人と子どもの歯並び矯正相談会』を、11月の2日間限定で開催いたします。

これまでの相談会でも多くの方にご参加いただき、歯並びに関するお悩みにお応えしてまいりました。

今回は、来年以降の治療を見据えた情報収集の場としても、ぜひご活用ください。

当院は、矯正治療に精通したドクターや歯科衛生士がお一人お一人のお口の状態を詳しく拝見しながら、「矯正治療が必要かどうか」や「矯正を始めるベストなタイミング」、「ご年齢や生活スタイルに合った矯正治療法」などについて、丁寧にご案内いたします。

もちろん、相談後に治療を無理に勧めることは一切ございませんので、安心してご参加ください。

さらに、お子様連れでも安心してご来院いただけるよう、当日はキッズスペースも完備し、当院の保育士スタッフも常駐しております。

小さなお子様のいらっしゃるご家庭やごきょうだいでお越しいただくご家庭も、安心してご参加いただけます。

～歯並び矯正相談会について～

今回の相談会でも、矯正治療で豊富な実績を持つ歯科医師グループ「MeLoS」所属の専門ドクターや歯科衛生士が対応します。

最新の３Dスキャナーを使用し、マウスピース矯正（インビザライン）によるBefore/Afterの変化がわかるシミュレーションも体験いただけます。

さらに、精密検査をもとに、治療にかかるおおよその費用や期間もご案内可能です。

当院は「総合歯科医院」として、矯正だけでなく虫歯治療や親知らずの抜歯、インプラント治療など幅広く対応しているため、患者様の状態に合った総合的なご提案が可能です。

・「歯並びが気になってきた」

・「横顔やフェイスラインの印象を改善したい」

・「マウスピース矯正とワイヤー矯正の違いを詳しく知りたい」

・「昔矯正治療をしていたが後戻りしてきている」

・「年内に一度、矯正の話を聞いておきたい」

そんなお悩みをお持ちの方は、この機会に将来を見据えた歯並びのチェックをしてみませんか？

ぜひお気軽にお越しください。

※6歳以上のお子様から大人までご参加いただけます

※親子・ご兄弟での参加も可能です

・開催日時

11月8日（土）09:00～17:15

11月15日（土）09:00～17:15

※所要時間はお一人様あたり約1時間です

※ご予約限定、先着21組様までとなります

・開催場所

のだ歯科クリニック

大阪府高石市綾園1丁目3-14 高石DSビル102

「アプラたかいし」の正面

※提携駐車場として「アプラたかいし」の駐車場をご利用いただけます

ご予約・詳細はHPをご確認ください：

https://www.noda-dental.com/

■医院紹介

～高石で先端の歯科治療を。家族で通いやすい歯科医院～

当院は一般歯科から成人矯正、小児矯正、小児歯科、インプラント、口腔外科、根管治療、入れ歯など、幅広い治療に対応する総合歯科医院です。

院長・野田憲は口腔外科の認定医であり、難しい親知らずの抜歯にも豊富な経験があります。矯正治療では先端歯科医療の研究団体「MeLoS」に所属し、認定アライナー教育担当講師として、他院へのマウスピース矯正（インビザライン）の指導も行っています。

また、ご家族で通いやすい環境を目指し、広々としたキッズスペースやおむつ替え台付きトイレを完備。

2025年3月3月からは保育士も在籍したことで、小さなお子様連れの方もより安心してご来院いただけるようになりました。

地域の皆さまに安心して治療を受けられる体制を整えております。

【医院概要】

のだ歯科クリニック

電話番号：072-262-4182

HP：https://www.noda-dental.com/

Instagram：https://www.instagram.com/nodashikaclinic/