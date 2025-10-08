子育てがもっと楽しくなる！ ハンドメイドのヒントが満載のオンラインイベント【10/15 zoom開催】 全国からの応募作品の受賞発表 ～参加視聴者にもプレゼントが当たる～
ベビカム株式会社（本社：東京都、代表取締役：安西正育）は、子育て中のママ・パパを対象に9月に開催した「ベビカム ハンドメイドコンテスト」の受賞者を発表するオンラインイベントを、2025年10月15日（水）19時よりZoomにて開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331277&id=bodyimage1】
今回のコンテストには、全国から合計82点もの力作が集まりました。
どの作品にも「子どもの成長を記念に残したい」「家族の時間を大切にしたい」という想いが込められており、誕生日や入園・入学などの節目を彩るものから、日常の子育てを少し便利に、楽しくする工夫まで、多彩なアイデアが集まっています。
↓イベント詳細はこちらから
https://www.company.babycome.jp/hmawardevent
■ イベントに参加すると・・・
- 子育てがもっと楽しくなるアイデアが得られます！
- 全国の親子が作った作品を見て、応援できます！
- 視聴者限定の抽選プレゼントあります！
■ Zoomイベントは気軽に参加OK！
- マイクオフ・顔出しなしで安心参加
- 事前登録不要、当日参加OK
「ちょっとのぞいてみたい」「途中から視聴したい」という方でも大丈夫。子育て中の方も、手が離せない合間に気軽に参加できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331277&id=bodyimage2】
＼ あなたも審査委員！／
各賞の選考は、ベビカム運営関係者やプロ作家の意見に加え、コンテストページでの「いいね！」やコメントなどの応援の声も参考にします。
まだ作品をご覧になっていない方も、ぜひ投稿作品をチェックして、感想や応援コメントをお寄せください。
↓作品一覧はこちらから
https://www.babycome.ne.jp/ja/category/talk/hmcontest/
■ 発表イベント概要
- 開催日時：2025年10月15日（水）19:00～（約1時間予定）
- 場所：オンライン（Zoom）
- 参加費：無料（事前登録不要・当日参加OK）
- 参加方法：当日は開始時間になったらZoom配信リンクからアクセスするだけでOK。
↓イベントのアクセス・詳細はこちらから
https://www.company.babycome.jp/hmawardevent
■ 授賞カテゴリー
- ベビカム賞（魅力・ストーリー）2名
- 愛情賞（作品への想いが伝わる）2名
- トホホ賞（失敗作も自慢できる！）2名
- 技術賞（スゴ技ハンドメイド）2名
- デザイン賞（美しい・素敵なデザイン）2名
受賞発表イベントでは、選ばれた作品の制作背景や、「子どもと一緒に作った思い出」「子育て中の工夫」などのリアルなストーリーがわかります。
最終的な受賞者は、イベント参加の皆さまの投票で決定する予定です！
「ハンドメイドが親子のコミュニケーションのきっかけになる」「家族の思い出を残せる」というアイデアやエピソードが盛りだくさん。これから挑戦してみたい方にも役立つヒントが満載です。
さらに、当日のイベント視聴者の中から抽選で5名様に、ベビカムオリジナルショップで使える3,000円分の商品クーポンをプレゼント！
妊娠・育児中のみなさま、ぜひこれからの楽しい育児の参考にご参加ください。お待ちしております！
【本件に関するお問い合わせ先】
ベビカム株式会社
TEL：03-4405-1938
E-Mail：bcpress@babycome.jp
ハンドメイドコンテスト詳細：
https://www.company.babycome.jp/handmadecontest
