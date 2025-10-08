2025年10月19日（日）、ティートックレコーズより7月にデビューアルバム「レクラ」をリリースしたピアニスト若林里紗のミニライブ＆サイン会が、タワーレコード渋谷店にて開催！
株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区/代表取締役：金野貴明）は、2025年10月19日日曜日、
ピアニスト若林里紗によるタワーレコード渋谷店でのミニライブ＆サイン会を開催いたします。
今年の7月にデビューアルバム「レクラ」をリリースしたばかりの若林里紗によるタワーレコード渋谷店でのアルバム発売記念イベントになります。ぜひご来場お待ちしております。
■場所 TOWER CLASSICAL SHIBUYA（タワーレコード渋谷店8F）
■日時 10/19（日）13:30～
■出演 若林 里紗（ピアノ）
■イベント内容 ミニライブ＆サイン会
ミニライブは観覧フリー！
対象商品「L’eclat」ご購入のお客様へサイン会参加券をお渡しいたします。
詳しくはこちらhttps://towershibuya.jp/2025/10/1/216250
お問い合わせ：ティートックレコーズ
TEL:03-5789-5354
担当：齋藤
URL:https://www.t-tocrecords.net/
Email：info@t-tocrecords.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331202&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社ティートックレコーズ
