e-Bikeブランド「ADO」の最新モデルを9月29日に日本初発売 静音ベルト×自動変速で毎日をもっと快適に
本製品は「家族みんなにやさしい一体型多機能e-Bike」をコンセプトに開発され、静音・低メンテナンスのカーボンベルトドライブ、ペダリングに連動するスマートアシスト「ADOSense」、さらにBAFANG製モーター＋内装3段自動変速ハブを搭載。通園・買い物・坂道の多い街乗りから週末のアウトドアまで、日常の移動を軽く、清潔に、そして安全にアップデートします。
■製品ハイライト
◆家族の毎日に寄り添う拡張性
フロントバスケットやチャイルドシートなどの着脱式アクセサリーに対応。最大積載量や適合条件を明記し、送り迎えやまとめ買いも安心。
◆スマートアシスト「ADOSense」
トルクセンサーが発進直後から最適にアシスト。ストップ＆ゴーや坂道でも自然で滑らかな加速を実現。
◆BAFANG製モーター＋内装3段自動変速
都市部の混雑環境でも自動で最適ギアを選択。脚への負担を軽減し、家族でシェアしても乗りやすい仕様。
◆静音・低メンテナンスのカーボンベルト
油汚れやサビの心配が少なく、メンテナンス頻度を削減。室内保管でも扱いやすい。
◆拡張可能なバッテリー
追加バッテリーに対応し、ロングライドや旅行でも安心。
◆ワンタッチで切り替え可能なデュアルモード
初心者から上級者まで、シーンに合わせて快適に最適化。
■詳細仕様（抜粋）
車体重量 ：25.2kg
タイヤサイズ ：20*2.4inchインチ
ブレーキ ：油圧ディスクブレーキ
最大積載量 ：150kg
カラーバリエーション：2色展開
■発売情報
発売日 ： 2025年9月29日
販売地域 ： 日本国内
価格（税込） ： 268,000円（予定）
予約開始日 ： 9月29日
販売チャネル： https://adoebike.jp/
【会社概要】
会社名 ：ADO株式会社
本社所在地：東京都杉並区阿佐ヶ谷北4-28-11 ダイヤマンション101
「ADO EBIKE」日本公式サイト： https://adoebike.jp/
配信元企業：ADO株式会社
