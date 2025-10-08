本製品は「家族みんなにやさしい一体型多機能e-Bike」をコンセプトに開発され、静音・低メンテナンスのカーボンベルトドライブ、ペダリングに連動するスマートアシスト「ADOSense」、さらにBAFANG製モーター＋内装3段自動変速ハブを搭載。通園・買い物・坂道の多い街乗りから週末のアウトドアまで、日常の移動を軽く、清潔に、そして安全にアップデートします。

■製品ハイライト

◆家族の毎日に寄り添う拡張性

フロントバスケットやチャイルドシートなどの着脱式アクセサリーに対応。最大積載量や適合条件を明記し、送り迎えやまとめ買いも安心。

◆スマートアシスト「ADOSense」

トルクセンサーが発進直後から最適にアシスト。ストップ＆ゴーや坂道でも自然で滑らかな加速を実現。

◆BAFANG製モーター＋内装3段自動変速

都市部の混雑環境でも自動で最適ギアを選択。脚への負担を軽減し、家族でシェアしても乗りやすい仕様。

◆静音・低メンテナンスのカーボンベルト

油汚れやサビの心配が少なく、メンテナンス頻度を削減。室内保管でも扱いやすい。

◆拡張可能なバッテリー

追加バッテリーに対応し、ロングライドや旅行でも安心。

◆ワンタッチで切り替え可能なデュアルモード

初心者から上級者まで、シーンに合わせて快適に最適化。

■詳細仕様（抜粋）

車体重量　　　　　　：25.2kg

タイヤサイズ　　　　：20*2.4inchインチ

ブレーキ　　　　　　：油圧ディスクブレーキ

最大積載量　　　　　：150kg

カラーバリエーション：2色展開

■発売情報

発売日　　　： 2025年9月29日

販売地域　　： 日本国内

価格（税込）　： 268,000円（予定）

予約開始日　： 9月29日

販売チャネル： https://adoebike.jp/

【会社概要】

会社名　　：ADO株式会社

本社所在地：東京都杉並区阿佐ヶ谷北4-28-11 ダイヤマンション101

「ADO EBIKE」日本公式サイト： https://adoebike.jp/



配信元企業：ADO株式会社
