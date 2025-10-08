オンラインセミナー『決算書から課題を突き止める！経営改善の実践法』2025年11月17日（月）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『決算書から課題を突き止める！経営改善の実践法』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
本講座では、経営を行うために必要な「財務力」についてご理解いただき、その上で、決算書（貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書）の役割と重要性をご認識いただきます。
また、それぞれの決算書を実際に見ていただき、そこから何を読み取り、どのように経営に活かすかをお伝えします。
後半では、決算書を分析することで、自社の強み・弱みを知り、改善に結び付けるための考え方を学んでいただきます。また、実践に近い決算書を使用して分析を体験していただきます。
今回の講義で、会社が作成する決算書を「読む」こと、そして、経営（業績）改善の考え方を理解していただくことができます。
経営判断に欠かせない情報を提供してくれる決算書は、大変重要な経営資料でありながら、十分活用されていないのが実情です。
決算書から自社の健康状態を知り、手を打つべきところを把握するなど、経営に役立てる「見方」について事例を上げながら解説しますので、ご自身の会社に置き換えながら、実践的に学んでいただくことができます。
【開催日】
2025/11/17（月） 13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング
執行役員 土屋 元樹
【受講料】
一般：41,800円（税込）
メルマガ会員：27,500円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
経営者・経営幹部
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2073
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
