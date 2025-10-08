オンラインセミナー『なぜ「強くて愛される会社」には若者が入社を希望するのか？』2025年11月14日（金）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『なぜ「強くて愛される会社」には若者が入社を希望するのか？』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
経営には、「あり方」と「やり方」があります。「あり方」は、企業が目指す姿であり、「やり方」は、それを実現する方法です。
「やり方」ばかりに目を向けていると、目先の業績ばかり追いかけてしまい、大きな時代の変化に適応する変革は難しくなります。
世界は“夢”や“ロマン”が見えない大きな転換点にあります。だからこそ、魅力的な若者の採用には、「あり方」が必要です。
時間がかかっても、経営者だけが決めることができる「あり方」を、今こそ追求するべきです。
本セミナーにより、必ずや、新たな気づきが得られると思います。
【開催日】
2025/11/14（金） 13：00～14：30
【講 師】
アタックスグループ 代表パートナー 公認会計士・税理士
強くて愛される会社研究所 代表理事
西浦 道明
【受講料】
一般：6,600円（税込）
メルマガ会員：無料 ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
経営者・後継者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2021
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
