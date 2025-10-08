経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『なぜ「強くて愛される会社」には若者が入社を希望するのか？』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

経営には、「あり方」と「やり方」があります。「あり方」は、企業が目指す姿であり、「やり方」は、それを実現する方法です。

「やり方」ばかりに目を向けていると、目先の業績ばかり追いかけてしまい、大きな時代の変化に適応する変革は難しくなります。

世界は“夢”や“ロマン”が見えない大きな転換点にあります。だからこそ、魅力的な若者の採用には、「あり方」が必要です。

時間がかかっても、経営者だけが決めることができる「あり方」を、今こそ追求するべきです。

本セミナーにより、必ずや、新たな気づきが得られると思います。

【開催日】
2025/11/14（金）　13：00～14：30

【講　師】
アタックスグループ　代表パートナー　公認会計士・税理士
強くて愛される会社研究所　代表理事
西浦　道明

【受講料】
一般：6,600円（税込）
メルマガ会員：無料　※メルマガ会員登録料は無料

【対　象】
経営者・後継者
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2021






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

