切れ味5年保証*1の長寿命刃「サステバ」を搭載、新Vシリーズ登場

マクセルイズミ左から、IZF-V855W-K(5枚刃）、IZF-V855W-T(5枚刃)、IZF-V845W-A(4枚刃)、IZF-V845W-W(4枚刃)

マクセルイズミ株式会社(代表取締役社長：平林 章／以下、マクセルイズミ)は、切れ味が5年間持続*1する長寿命刃「サステバ」を搭載した新ライン「V8シリーズ」を10月23日より発売します。

「V8シリーズ」は、Vシリーズのなかでも新たな価値を加えた新ラインです。Vシリーズならではの軽快な操作性と扱いやすさはそのままに、当社耐久試験により5年間替刃交換不要の耐久性と切れ味の持続性*1を確認した、「everedge IZUMI PREMIUM」と同一の長寿命刃「サステバ」を搭載することで、日々のシェービングにおける快適さとサステナビリティを両立しました。さらに、長寿命刃をより手に取りやすい価格*2で提供することで、持続可能なシェーバーをもっと気軽に使用いただけるようにしました。

また、「日常に自然と溶け込むたたずまい」を追求したデザインも特長のひとつです。洗面台や暮らしの空間に自然と馴染む、シンプルで落ち着いたフォルムで、使うたびに心地よさを感じられるよう設計しました。

■製品の特長

1. 切れ味の変わらない長寿命刃「サステバ」で5年間替刃交換不要*1、本体・刃ともに5年保証*3

2. 使いやすいUSB Type-C(R)対応

3. 約20日(約3週間)続く電池持ち*4

4. IPX7基準*5の防水対応で本体丸洗い可能

5. 「日常に溶け込むたたずまい」を追求したデザイン

6. 手に取りやすい価格*2設定

7. マグネットキャップで簡単に着脱できる操作性と、美しく収納できる一体感あるフォルムを実現

■製品情報

マクセルイズミは、今後もお客様の多様なニーズに応えるため、さまざまなライフスタイルに合ったシェーバーを提供していきます。

*1 切れ味5年保証、5年間持続、5年間替刃交換不要、切れ味の持続性：当社規定の耐久試験(400gの押し当て力で1日1回3分の使用を想定)を実施し、切れ味の低下や刃の破れなどの問題がないことを確認しています。本製品の性能の維持やヒゲクズの飛び散りを防ぐため、ご使用後、毎回のお手入れをおすすめします。

*2 手に取りやすい価格：長寿命刃搭載の当社従来品IZF-E863W/IZF-E863Rと比べて手に取りやすい価格設定をしています。

*3 5年保証：本体、付属の外刃、内刃(USBケーブルなどの付属品を除く)

*4 約20日（約3週間）続く電池持ち：フル充電し1日1回3分使用の場合。ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより使用日数は異なります。

*5 IPX7基準：水深1mに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない検査

■商標

・記載されている会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

・USB Type-C(R) は、USB Implementers Forum の登録商標です。

■「V8シリーズ」シェーバーのWebサイト

https://www.izumi.maxell.co.jp/shaver/v8/

■お客様からのお問い合わせ先

マクセル製品 お客様ご相談センター

電話：0570-783-137(ナビダイヤル)

以上

［添付資料］

■特長

- 切れ味の変わらない長寿命刃「サステバ」で5年間替刃交換不要*1、本体・刃ともに5年保証*2刃の材質は頑強なオーステナイト系ステンレス鋼を外刃、内刃に採用。69年以上*3培ってきた製造技術でその頑強な材料を曲げ、肌に効率よく密着させる広角90度のカット角を実現。実使用相当の条件*4で切れ味と摩耗の耐久試験を繰り返し、5年間の耐久性を実現しました。耐久試験の様子（本体画像はeveredge IZUMI PREMIUM）

2. 使いやすいUSB Type-C(R)対応

USB Type-C端子を搭載しているため、市販のUSB Type-C対応のACアダプター*5でも充電できます。

USB Type-C対応

3. 約20日(約3週間)充電不要*6

本体のスリムさとバッテリーの長持ちを両立させたデザインで、約20日(約3週間)充電不要*6の電池持ちを実現しました。

約20日(約3週間)充電不要バッテリーを搭載

4. IPX7基準*7の防水対応で本体丸洗い可能

お手入れがしやすいよう水洗いができるIPX7基準*7に対応し、シェーバーを清潔に保てます。

■主な仕様

本体丸洗い可能

