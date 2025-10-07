歌特化ライブ配信アプリColorSingからメジャーデビュー第二弾！まるぱもがボカロカバー曲を10月8日（水）配信！

ColorSing株式会社

ColorSing株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 今井拓自、代表取締役会長 柴田順任、以下 当社）が運営する歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing（カラーシング）」の配信者（以下、Lシンガー）・まるぱもが、Imgramox Musicからメジャーデビューすることが決定しました。10月8日（水）に、ボカロ(TM)のカバー曲「カミサマネジマキ covered by まるぱも」を配信リリースします。

配信リリース当日の10月8日（水）には、Imgramox MusicのYouTubeチャンネルにミュージックビデオが公開されるほか、今後ミュージックビデオを背景に歌える「本人映像カラオケ」として、JOYSOUNDを導入の全国のカラオケ店舗にも配信される予定です。

10月25日（土）には、福岡で開催されるリアルイベント「JOYSOUND LIVER PROMOTION Real Live in FUKUOKA」に出演し、メジャーデビュー曲を披露いたします。

「カミサマネジマキ covered by まるぱも」

▽「Imgramox Music」公式サイト：https://www.teichiku.co.jp/imgramox-music/cover/

ColorSingでは、「歌で夢を叶えたい」「より多くの人に歌を届けたい」と願う歌い手やアーティストをサポートするイベントを続々と実施しています。

2023年8月にColorSingで配信活動を開始したまるぱもは、イベント中に見事な実績を上げ、「オリジナル楽曲制作」の権利を2度獲得したほか、2025年8月に行われた「LuckyFes’25」のオープニングアクトとして出演する機会もつかみ取りました。この度、メジャーデビューを果たしたまるぱもの、さらなる活躍にご注目ください。

当社は、より多くのLシンガーに歌で生きていくためのチャンスを提供し続けてまいります。



＜まるぱもの今後の予定＞

■リリース情報

2025年10月8日（水）配信

「カミサマネジマキ covered by まるぱも」

配信サイトURL：https://imgramox.lnk.to/Kamisama-Nejimaki_paps

YouTube：https://youtu.be/JvKeUkdMTPw



■イベント情報

JOYSOUND LIVER PROMOTION Real Live in FUKUOKA

日時：2025年10月25日(土)17:00開場/18:00開演

会場：ライブハウス秘密-Himitsu

チケット：https://l-tike.com/js-liverpr.reallive-fukuoka/

＜まるぱも コメント＞

リズムや音程、コーラスなど全てにおいて難易度の高い曲ですが、原曲の疾走感や力強さを最大限活かしつつ、まるぱもらしさ全開で歌い上げました！

痺れる歌声に、まるっと虜になぁれ！

＜まるぱもについて＞

まるぱもは、2023年8月にColorSingで歌配信をスタート。JOYSOUND LIVER PROMOTIONに所属。

ColorSingの独自イベント「パール杯」でオリジナル楽曲制作権を2度獲得。2025年8月開催の大型音楽フェス「LuckyFes’25」への出場権獲得イベントでは単独パフォーマンス権を獲得し、圧巻の歌声を披露。そして2025年10月8日（水）にメジャーデビュー。



■まるぱも ColorSing配信アカウント

https://web.colorsing.com/share/user?user_id=52c19baf-1824-4730-8b1d-05378b6834d7

※配信の視聴にはColorsingアプリのダウンロードが必要です

アプリダウンロードURL：https://x.gd/uzzDF (https://x.gd/uzzDF)

■まるぱも オリジナル楽曲

ぱもの虜：https://linkco.re/SteQBxg5

My Drama：https://linkco.re/Nm4EtUe4



■まるぱも SNSアカウント

X：https://x.com/marupamo_info

YouTube：https://www.youtube.com/@marupamo

※「ボカロ」および「VOCALOID（ボーカロイド）」はヤマハ株式会社の登録商標です。※「YouTube」は、Google LLCの商標または登録商標です。※ X（旧Twitter）は、X Corp.（旧Twitter,Inc.）の商標または登録商標です。

＜歌特化型ライブ配信アプリ「ColorSing」について＞

ColorSingは、歌好きのみが集い、あなたの「歌」が純粋に評価される、歌特化型ライブ配信アプリです。

国内最大規模のライブ配信アプリ運営の実績をもつチームが、JOYSOUNDとDeNAのサポートのもと2023年7月に提供を開始しました。

「JOYSOUNDの音源11万曲以上を使用可能」や「歌好きの推しが付きやすく居着きやすい仕組み」「歌が評価される業界最高水準の報酬制度」といった「歌で生きていく」ためのサービス設計にこだわった、ライブ配信業界で唯一無二の特長を有しています。

サービス提供開始から約１年で月間配信者数は約4,000人に達しています。ライブ配信経験豊富な配信者からも「歌が評価されて居心地がいい」「稼げる」と評価・注目を集めています。

■会社概要

社名 : ColorSing株式会社

URL : https://corp.colorsing.com/

所在地 : 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

設立日 : 2022年7月26日

代表者 : 代表取締役社長 今井拓自

代表取締役会長 柴田順任

ミッション : 歌の力を最大化し、人生に彩りを

ビジョン : 歌好きのQOLを爆上げした企業として歴史に刻む

事業内容 : 歌特化ライブ配信アプリ「ColorSing」