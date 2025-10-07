乾燥する秋冬の必需品！Mifasol　20L大容量ハイブリッド式加湿器　温・冷ミスト切替で一年中快適！

テークオフ株式会社

業界最大級の20L超大容量と、加熱式と超音波式を組み合わせたハイブリッド機能を搭載したMifasol（ミファソル）ハイブリッド式加湿器で乾燥知らず秋冬を過ごしましょう。

Mifasol（ミファソル）ハイブリッド式加湿器は、最大48時間の連続加湿と、クールミスト/ヒートミストの自由な切り替えを可能にし、季節や室温に合わせた最適な湿度管理を実現します。広いリビングから学校、病院、事務所、美容院などの業務用スペースまで、様々な場所に大活躍します。さらに、キャスターとサイドハンドルを備えた精巧な設計により、大容量ながら移動も楽になります。静音設計や自動湿度キープなど実用性を追求した機能で、快適な湿潤環境を提供します。

製品特徴

💡1. 20L超大容量とハイブリッド式（温・冷ミスト）の融合

「Mifasol ハイブリッド式加湿器」は、20Lの超大容量タンクを搭載し、一度の給水で最大48時間の長時間連続加湿が可能です。これにより、頻繁な給水の手間を解消し、広範囲の空間を一日中快適な湿度で保ちます。

また、加熱式と超音波式を組み合わせたハイブリッド式を採用します。

ヒートミスト： 暖かいミストで部屋の温度を下げずに加湿したい場合や、寒い季節に心地よさを求める際に最適です（ミストは約40℃に吹き出します）。

クールミスト： 部屋の温度に影響を与えたくない夏場や、リフレッシュしたい時に適しています。

一年中、季節や室温、好みに合わせてミストを自由に切り替え、常に快適な空気環境を提供します。

※通常は省エネのため、超音波のみ加湿しますが、ハイブリッドで加湿する場合、ヒーター部の少量の水だけ沸騰させます。

💡2. 広範囲を効率よく加湿する設計と簡単な操作性

デュアルミストアウトレットと2つのステンレス製の振動子を搭載し、効率的な広い空間加湿を実現します。

さらに、360°回転ノズルにより、広い部屋や複雑な間取りのスペース全体を均一に加湿できます。

操作は、直感的なLEDタッチパネルのほか、リモコンによる遠隔操作にも対応しており、離れた場所からでも簡単に設定変更が可能です。

💡3. 自動湿度キープとお手入れしやすい上部給水

湿度設定機能： 45％から90％までの範囲で湿度設定が可能。おやすみ時や仕事中など、シーンに合わせて最適な湿度を自動でキープします。

3段階加湿量切換： 弱、中、強の3段階から、お好みの加湿量を選べます。

上から給水： 給水しやすい構造で、重いタンクを持ち運ぶことなく、手軽に水を補充できます。

湿度設定機能3段階加湿量切換上から給水

💡4. 移動に便利なキャスターと充実の安全機能

20Lの大容量ながら、本体の底部には精巧に設計されたキャスターと隠れ取っ手を装備しております。水を満たした状態でも力を入れて持ち上げることなく、寝室からリビング、オフィス内など、必要な場所へスムーズに移動できます。

また、おやすみモード搭載で、超静音で運転するので、睡眠や仕事の邪魔をしません。

安全機能として、1～24時間の切タイマー、水不足時の空焚き防止機能、傾いた際の自動電源オフ機能も備わっており、安心して使用できます。

キャスター隠れ取っ手空焚き防止機能

💡5.新色「黒」登場

新色を含んだ2色展開に、インテリアに合わせて選択が可能です。

カラーは、黒と白の２色からお選びいただけます。

製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166854/table/14_1_ad879ac9236d02a16229d332f45e2e29.jpg?v=202510080827 ]