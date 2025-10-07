株式会社Elith、「日経クロステックNEXT 東京 2025」に出展します

株式会社Elith

株式会社Elithは、2025年10月16日（木）～10月17日（金）に東京国際フォーラムで開催される「日経クロステックNEXT 東京 2025」に出展いたします。

本イベントは、先端テクノロジーの社会実装やDX推進に取り組む企業・自治体が集結するカンファレンス＆展示会で、最新の事例や導入ノウハウを求める多くの来場者が訪れます。

Elithは、生成AIとエージェント技術を核に、製造・建設・医療・金融など幅広い業界に向けた課題解決型ソリューションを展開しています。研究開発で培った知見を基盤に、クライアントと共創しながら「実務で使えるAI」の社会実装を推進しています。

展示ブースでは、最新の導入事例や研究成果の紹介に加え、初期のアイデア検討から導入・高度運用まで幅広い相談を承ります。共創モデルを活用した取り組みに関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

【開催概要】

■開催日程：2025年10月16日（木）～10月17日（金）

■会場：東京国際フォーラム

■小間番号：420

■参加方法：事前登録制（参加費無料）

■公式サイト：https://events.nikkeibp.co.jp/xtechnext/2025tky/

■AIの導入・開発に関するご相談はこちら

AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。

ご希望に応じ.て、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。

具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://www.elith.ai/contact

■株式会社Elith

Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するパートナーです。人・組織・技術といった多様な「粒子」を融合させ、混沌を恐れず活かすことで、エネルギーを増幅させながら加速的に成果を生み出します。私たちは、個の力を超えてイノベーションという「融合体」を創出し、次の時代を切り拓くテックカンパニーです。変化の最前線で、常に価値を生み出し続けます。

製造業、金融業、医療業など、さまざまな業種のクライアントの事業成長を支援するために、コンサルティング、生成AIの利活用、LLM（大規模言語モデル）、画像AIの開発・システム構築、AI教育アドバイザリーなどのソリューションを提供しています。

社名：株式会社Elith

代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基

本社所在地：東京都文京区本郷3-30-10本郷 K&Kビル1F

事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務

会社概要 URL：https://elith.ai

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：contact@elith.ai

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。