「『今だけ、カネだけ、自分だけ』からの解放──自律評価経済と真決DAOが拓く新しい未来」

合同会社トランスV

従来の資本主義は、『今だけ、カネだけ、自分だけ』の行動様式で、環境破壊や社会不信を生み、次世代に重い負担を押しつけてきました。

この行動様式を変えるために提唱されるのが、自律評価経済です。

その中核を担う真決DAOは、ブロックチェーンによってお金の流れや使途を改ざん不可の形で透明化し、公衆の目による評価を可能とします。

この「お金のSNS」とも言えるDAOの中で、人々は身だしなみを整えるように自律的に資金の使途を整え、影響力を得るために価値ある行動を目指すようになります。

さらに、真決DAOは、既存DAOがブレークスルーに至らない原因である「生計が立てられない」という課題を、マイストアやプロセスエコノミー、エコサイクル・マイニング、トークンが腐る設計、需要の発酵池、信任といった独自の仕組みで解決します。

参加者は、真に価値あるものを追求すると同時に生計を立てられる「持続可能な生態系」の形成を構想しています。

こうして、真に価値あるものを追求し、資本主義が生み出した負の遺産を自律的に解決する仕組み──真決DAOが、新しい経済を立ち上げます。

自律評価経済

暴走する資本主義を超えて、信頼と評価が編みなおす経済の構造

「なぜ自律評価経済が必要なのか」をより深く理解したい方へ。

書籍『自律評価経済』にて、その思想と構造を詳しく解説しています。興味を持たれた方は、ぜひ一度手に取ってみてください。

Amazonで見る(https://www.amazon.co.jp/%E8%87%AA%E5%BE%8B%E8%A9%95%E4%BE%A1%E7%B5%8C%E6%B8%88-%E6%9A%B4%E8%B5%B0%E3%81%99%E3%82%8B%E8%B3%87%E6%9C%AC%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E3%82%92%E8%B6%85%E3%81%88%E3%81%A6%E3%80%81%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E3%81%A8%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%8C%E7%B7%A8%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%8A%E3%81%99%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%81%AE%E6%A7%8B%E9%80%A0-%E3%82%86%E3%83%BC%E3%81%AF%E3%81%A1-ebook/dp/B0FFMB1FG1?&linkCode=sl1&tag=u83941or001-22&linkId=4a8dd266a18c3114179bff69f37cace9&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl)

背景──資本主義が抱える限界

「今だけ、カネだけ、自分だけ」という行動様式に基づいた資本主義は、環境破壊や格差拡大を招き、次世代に重い負担を押しつけてきました。もはや“成長”を前提にした経済構造は、地球や人類社会にとって自己破壊的な装置となりつつあります。

この限界を超える新しい仕組みが求められています。

自律評価経済──お金の流れを可視化する新しい原理

そこで提唱されるのが「自律評価経済」です。

お金の使途をブロックチェーンによって改ざん不可の形で透明化し、その記録を公衆の目に晒すことで、人々は身だしなみを整えるように資金の使い道を整えるようになります。結果として、価値ある行為にこそ評価と信頼が集まり、行動力の源泉が「資本の保有」から「真に価値ある活動」へと転換します。

自律評価経済は、人々の営みを「見られる前提」で設計することで、行動様式を根底から変える新たな経済原理です。

真決DAO──自律評価経済を駆動する箱舟

この経済を具体的に駆動する実装環境が真決DAOです。

真決DAOでは、お金の流れや意思決定がすべて記録され、改ざん不可の形で公開されます。これにより、公衆の目による自浄作用が働き、誰もが「本当に価値ある行動」へと自律的に向かう構造が実現します。

真に価値あるものを追求し、社会が抱える課題を自律的に解決していく仕組み──それが「真決DAO」の名に込められた意味です。

既存DAOを超えるエコシステム設計

既存のDAOは「理想」を掲げても、多くが生計を立てられる仕組みを欠き、持続的なエコシステムに成長できませんでした。

真決DAOはこれを超えるため、以下の独自の仕組みを構想しています：

マイストアとプロセスエコノミー

活動の成果だけでなく、その過程を収益化

（→ 詳しくはこちらの記事 (https://transv.llc/mystore-process-echonomy/)を参照）。

エコサイクル・マイニング

森の生態系を模した8つの活動を行うことで発生するマイニングによって得られるトークンでエコシステムを活性化

（→詳しくは こちらの記事(https://transv.llc/ecocycle-minning/) を参照）。

トークンの腐敗設計

使わなければ価値が減衰するトークンで循環を促進

（→詳しくはこちらの記事(https://transv.llc/decaying-tokens/)を参照）。

需要の発酵池と信任

需要の発酵池：まだ市場にない需要を先行的に提示し、未来の価値を育てる

信任機能：信頼する人に資金の使途を託し、その記録を履歴として残す（→詳しくは こちらの記事(https://transv.llc/fermentation-of-demand-and-trust/) を参照）。

これらの仕組みにより、参加者が真の価値を追求すると同時に、生計を立てられる「持続可能なエコシステム」の形成を目指しています。

共創の呼びかけ──未来を共につくる仲間へ

真決DAOは、思想だけでなく実装に踏み出した「箱舟」です。

今はまだ出航したばかりですが、この船を大きく動かすのは共鳴し、参画する人々の力です。

- テストユーザーとして参加し、UX改善に関わりたい方- 開発や活動を支援し、仕組みをともに育てたい方- 書籍『自律評価経済』を通じて思想を学び、広げたい方

ぜひ、この挑戦に共に加わってください。

あなたの問いが、未来の経済を形づくります。

「真決DAO」や自律評価経済の仕組みに共鳴し、共創に関心をお持ちの方はお気軽にご連絡ください。

- お問い合わせフォーム：https://transv.llc/contact/contact-form/- メール：contact@transv.llc- 代表者ゆーはち（個人アカウント）：https://x.com/u8puuuuuuuuuuuu

未来を共に創造する仲間を、私たちは待っています。

あなたの一歩が、新しい仕組みを育て、未来を動かす力になります。

【早期参加者特典】

真決DAOにメインネット移行前から参加いただいた方には、移行時に特典として称号『真決の共創者』を付与予定です。

この称号には、エコサイクル・マイニングの倍率を上昇させる効果があり、思想に共鳴し未来の経済を共に育てる仲間の証ともなります。

発表元：合同会社トランスV（TransV LLC）

合同会社トランスV

・合同会社トランスVは、自律評価経済の実現を目指し、「エコシステムとしてのDAOの開発と普及」と「「DX = DaO Transform」｜変態する組織への移行支援」の２つの事業を展開しています

・「トランスV」という社名の「トランス（Trans）」には、2つの意味を併せ持ちます。ひとつは「透明な（Transparent）」──評価や意思決定のプロセスを可視化し、誰もが納得感を持って関われるようにする。

もうひとつは「移行する（Transition）」──既存の中央集権的な制度や組織形態から、より自律的で信頼に根ざした構造へと移り変わっていく社会的プロセスを示しています。

そして“V”には、私たちが大切にしている3つの価値を託しております。

Value（価値）：それぞれの個人や組織が創出し、相互に評価し合う多様な価値の存在を尊重します

Vision（未来像）：自律と共創が調和した、より開かれた経済社会の実現に向けたビジョンを共有します

Veracity（真実性）：情報や関係性において誠実であること。信頼の土台となる透明性を重視します

この“透明な移行”と“3つのV”を軸に、私たちは誰もが問いを持ち、問いに基づいて行動できる社会構造をかたちづくっていきます。