『AI×スマートグラスで生産現場を革新』──ムクイル、[名古屋] ネプコン ジャパンにて展示・セミナー開催

株式会社ムクイル

株式会社ムクイル（所在地：東京都墨田区、代表取締役：入江龍雅）は、2025年10月29日（水）～31日（金）にポートメッセなごやで開催される「[名古屋] ネプコン ジャパン」において、最新の「AIスマートグラスソリューション」を出展いたします。展示ブースではモニターと実機デモを組み合わせた体験を提供し、さらにセミナーを通じて具体的な事例や導入効果をご紹介します。本展示会を通じ、製造・物流・建設現場のDXを加速させるソリューションの実力を直接体感いただけます。

出展の背景

今回の「[名古屋] ネプコン ジャパン」への出展は、以下の目的を持って決定いたしました。

概要

- 中部圏の産業現場に根差したDX推進製造業や自動車関連産業が集積する名古屋において、現場課題に即したAI活用の在り方をお伝えし、地域特性に合ったデジタル変革の実現を目指します。- スマートグラスデモ体験とセミナーによる理解促進展示だけではなく、スマートグラスのデモ機やモニターによる視覚的体験と、セミナーにおける事例紹介を組み合わせることで、現場改善に直結する具体的なイメージを来場者様にお届けします。- 産業間連携の拡大製造のみならず、物流や建設といった周辺産業にも適用可能なソリューションとして、幅広い業界関係者とのパートナーシップを模索します。弊社の展示会情報はこちら :https://www.nepconjapan.jp/nagoya/ja-jp/search/2025/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20%E3%83%A0%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%AB.org-c5839287-7d08-4c1a-8bc7-01ee45089c29.html#/

ムクイルのAIスマートグラスソリューションは、IoTと画像認識AIを統合した多機能型の現場支援ツールです。

- 骨格追跡AI：作業者の動作をリアルタイムに解析し、手順ミスや不正確な動きを検知- 物体検知・外観検査AI：製品や部品の状態を即座に判定し、誤ピックや不良品流出を抑止- ARガイド機能：手順を視界に直接提示し、教育効率を向上- IoT連携・自動記録：点検や作業履歴をクラウドに保存し、品質管理とトレーサビリティを強化- 生成AIエージェント：マニュアル検索・要約をハンズフリーで実行し、情報アクセスを効率化

導入事例は、製造現場の検査、物流現場での誤ピック防止、建設現場での安全確認など多岐にわたり、現場改善と標準化を後押ししています。

見どころ

お問い合わせ

AIスマートグラスソリューションの機能例展示ブース- 実機デモ体験：スマートグラスを実際に装着し、骨格追跡や物体検知AIによるリアルタイム解析を体感可能- 導入事例紹介：外観検査、物流誤ピック防止、建設現場での安全確認など、具体的な活用事例を映像とともに、弊社エンジニアがご紹介過去展示会でのデモ展示風景セミナー- テーマ：「AIスマートグラスが切り拓く現場DX」- 目的：来場者に「現場での変革をどう実現できるか」を具体的に理解していただくことを目指します。- 内容：- - 骨格追跡や物体検知を活用したエラー防止- - IoT連携による記録自動化と品質保証- - 生成AIによるマニュアル検索・要約の実演- - 製造・物流・建設での導入事例と成果- 日時：10月30日 (木) 12:00 - 12:30- 場所：AI検査 Worldエリア AIO-O8セミナ＝内容

弊社製品に関するお問い合わせは、下記お問い合わせフォームからお願いいたします。

お問い合わせフォーム :https://www.mukuil.com/contact/

イベント詳細

会期：2025年10月29日（水）～10月31日（金）

会場：ポートメッセなごや（第1展示館）

主催企業：RX Japan株式会社

展示エリア・ブース番号：AI検査 Worldエリア AIW-8

イベントトップページ：https://www.nepconjapan.jp/nagoya/ja-jp.html

来場者登録：https://www.nepconjapan.jp/nagoya/ja-jp/register.html

ムクイルについて

ムクイルは、「誰もがアルゴリズムの恩恵を享受できる世界を作る」をミッションとして、製造業DXや画像認識AIに特化したソリューションを展開する技術集団です。私たちは、AI技術の導入と最適化を通じて、製造現場の効率化や品質向上を実現する革新的なサービスを提供しています。

特に、画像認識技術を活用した検査や監視システムの開発、業務プロセスのデジタルトランスフォーメーションに注力しており、これまで多くの製造業企業様の課題解決に貢献してまいりました。ムクイルでは、製造業DXや画像認識AIを活用したソリューション導入をご検討されている企業様からのご相談を心よりお待ちしております。

会社ホームページ：https://www.mukuil.com/

会社概要

会社名：株式会社ムクイル

代表者：入江 龍雅（いりえ りゅうが）

所在地：東京都墨田区太平3丁目11-10 NTKオオノビル6F

事業内容：製造業DX、画像認識AI