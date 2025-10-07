動画版チャットボット「VideoChoose」のLPO戦略およびカスタマーサクセス顧問として narrative株式会社 執行役員 高橋秀典氏が就任

NewSpot株式会社

動画版チャットボット「VideoChoose」を展開するNewSpot株式会社（本社：東京都、代表取締役：大貫修平）は、LPO（ランディングページ最適化）戦略およびカスタマーサクセスの更なる強化を目的として、narrative株式会社 執行役員/Growth Strategy Unit Manager 高橋秀典氏を顧問に迎えたことをお知らせいたします。

narrative株式会社 執行役員 高橋秀典氏

高橋氏は、2010年に株式会社ワンスターへ入社後、メディア・メーカー・CRM領域の企業にて事業成長に貢献。2019年にはInsight compassの創業に参画し、事業立ち上げから拡大までを牽引してまいりました。現在はnarrative株式会社の執行役員として、LPO/wellpoの開発・販売を中心に幅広い事業推進を担っています。

今回の顧問就任により、VideoChooseは高橋氏の豊富な知見と経験を取り入れることで、

・LPO戦略の高度化による成果最大化

・カスタマーサクセス体制の強化と支援品質向上

を実現し、導入企業様により大きな価値を提供してまいります。



NewSpot株式会社は今後も、顧客のビジネス成長を支援するパートナーとして、サービスの進化と顧客体験の向上に取り組んでまいります。

■ 動画版チャットボット「VideoChoose」とは

YouTubeやTikTokなどで、動画広告が圧倒的な影響力を持つ一方で、従来のLP（ランディングページ）が読まれなくなっている現状があります。この課題を解決するのが「VideoChoose」です。

「VideoChoose」は、国内初※1の 動画版チャットボット であり、デジタルマーケティングに革新をもたらすソリューションです。これをウェブサイトや広告LPに設置することで、訪問者の関心を惹きつけ、情報を直感的かつ効果的に伝え、最適なアクションへと導きます。

購入・予約フォームページへの遷移だけでなく、他社の決済チャットボットとシームレスに連携し、スムーズな購買体験を提供します。「VideoChoose」で興味を引いたお客様を、他社の決済チャットボットへ自然に誘導し、コンバージョンを最大化します。

※1：2024年8月1日～2024年9月6日 動画版チャットボットでのリサーチ結果より

■ 従来のウェブサイトやチャットボットの課題

ウェブサイトや広告LPにおいて、多くの企業が、受注や資料請求などの成果に繋がらないという課題を抱えています。それには、「サービスの魅力や価値が伝わらない」、「信頼感・安心感がない」、「テキストばかりで読む気にならない」といった課題に起因しています。

顧客体験改善のために、従来のシナリオ型チャットボットツールや、生成AIを活用したチャットボットツールなどの導入も普及してきていますが、あくまでテキストが中心であるため、思うように成果につながっていないケースも多く発生しています。

VideoChoose（ビデオチューズ）は、それらの課題を一挙に解決し、顧客体験を高め、受注数や資料請求・問い合わせなどを増加させるための国内初※1のソリューションです。

■ 動画制作サービス

動画コンテンツはユーザー自ら用意することも可能ですが、ノウハウやリソースがないユーザー向けに、当社では、動画コンテンツの制作サービスも提供しています。撮影、編集、スタジオ手配、キャスティングまでリーズナブルに提供します。PDCAサイクルを回して、追加の動画が必要でも柔軟に対応いたします。

■ 「NewSpot株式会社」について

NewSpot株式会社は、革新的な技術とソリューションを通じて、ビジネスの成長と変革を促進します。私たちは単なる技術提供にとどまらず、クライアントのビジネス課題を深く理解し、最適なソリューションを提案・実装することで、真の価値を創造します。NewSpotは、技術革新を通じて企業の可能性を広げ、新たなビジネスチャンスを創出する、信頼できるパートナーとして、お客様とともに成長を続けています。

