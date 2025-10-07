AI人材ならPharmaX。LLM/RAGに強い即戦力SES提供開始｜初回45分無料。

概要

PharmaX株式会社

PharmaX株式会社（本社：東京都文京区本郷5丁目25－18 ハイテク本郷ビル102、代表：辻 裕介）は、生成AIの本番運用と内製化までを見据えた即戦力SES（準委任）の提供を開始しました。LLM/RAG/検索、プロンプト/Agent、評価・ガードレール、MLOps、SREに強い人材を、最短“当日面談→翌週稼働”でアサイン。週次成果レポ／成果ログ／SLAを標準化し、PoCで止まらない現場実装を推進します。

背景

前回のプレスリリース公開後、受託開発、技術顧問、PdM研修、SESなど、様々なご相談・お問合せを多数いただきました。

とくに「すぐ動ける人材を増員したい」「PoCから本番へ移行したい」というニーズが集中。これを受け、最短で戦力化できる“SES提供”を正式化し、稼働までのリードタイム短縮（当日面談／翌週稼働）と品質SLAの整備を前倒しで実施しました。

提供内容（SES）

対象スキル：LLM／RAG／検索、プロンプト／Agent、評価・ガードレール、MLOps、SRE、データ／検索基盤

ロール：Tech Lead、ミドル（実装主力）、PM補佐、評価・継続改善担当

価格目安（税別）：リード 140万円/人月～、ミドル 120万円/人月～

期間：3ヶ月～（延長可）

開始まで：最短当日面談→翌週稼働。

品質運用：週次レポ／成果ログ／SLAを標準化（稼働見直し・増員/減員も柔軟）

想定ユースケース

RAG検索の本番運用（評価設計／ガバナンス／ナレッジ更新体制）

CS一次応答の自動化（ハンドオフ設計／KPIダッシュボード）

MLOps・SRE整備（監視・リリース・フェイルセーフ／コスト最適化）

差別化ポイント

KPI起点の合意形成：一次応答自動化率、応答時間、正答率、運用コスト等を事前合意。

運用まで並走：PoC→本番移行前提のSLA運用。（週次レビュー／改善チケット）

スピード：当日面談・翌週稼働で“今すぐ”に対応。

バックライン：CTO上野が技術監督として品質担保／ナレッジ共有。

コミュニティ接続：1万人規模の母集団から増員・代替が速い。

契約オプション

スポット2週間から（お試し稼働）

複数席割引／年間契約割

エンジニア向けAI PdM／非エンジニア向けAI研修あり。

無料45分コンサルティング（先着30社・10/31締切）

内容：課題棚卸／ロール設計（役割×稼働比率）／KPI・SLAたたき台

流れ：

事前ヒアリング → 設計メモ（PDF）／稼働計画を提示。

面談設定 → 見積・条件（48-72h以内に提示）

稼働開始（最短翌週）

提供開始・スケジュール

提供開始：即日

面談：当日～翌営業日で調整可能

稼働：最短翌週開始（空き枠による）

価格

初回45分無料コンサル時にヒアリングする業務に応じてご提案いたします。

コメント（CTO 上野）

プロフィール

PharmaX株式会社 共同創業者・エンジニアリング責任者。東京大学農学生命科学研究科修了。2018年12月にPharmaXを設立。医療領域の生成AI活用、とくに業務フローへ組み込むAIエージェントの企画・設計・実装を、新規事業の立ち上げから既存業務の自動化まで横断的にリードしている。エンジニア向けのイベントコミュニティ（計13,000人超）を運営している。

コメント

「前回プレス後に“今すぐ動けるAI人材”の需要が急増しました。KPIとSLAで成果と運用に責任を持ち、PoCの壁を越えるSESを最短のスピードで提供します。私自身も開発・技術監督・研修講師として現場に入ります。」

会社概要

会社名：PharmaX株式会社

所在地：東京都文京区本郷5丁目25－18 ハイテク本郷ビル102

代表者：辻 裕介

事業：YOJO事業（toC）／AX事業（toB / 受託・SES・研修 / 薬局向けAIエージェント ）

URL：https://www.pharma-x.co.jp/

お問い合わせ

担当：橋本

メール：k.hashimoto@pharma-x.co.jp