【リーテックス】署名履歴のチェーン化による真正性監査技術の特許を登録

リーテックス株式会社

リーテックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小倉隆志）は、独自の電子署名技術「ワンタイムデジタル署名(R)」を支える中核技術の一つである「証明書管理・比較（証明書比較装置）」に関する特許（特許番号：第7748761号）を2025年9月25日付で登録したことをお知らせいたします。

従来の電子署名技術では、文書の署名が複数回行われる際や、署名された文書が修正された際に、署名履歴の一貫性や途中でのデータ改変を完全に検知・証明することが困難でした。

本特許技術は、署名ごとに発行・保管される電子証明書を活用し、署名履歴をチェーン化（鎖状に連続管理）することで、文書が署名された全てのプロセスにおいて、データの一貫性と真正性を保証します。

これにより、企業や行政が取り扱う重要文書の改ざん検知と証拠力強化を実現し、デジタル社会の信頼性向上に貢献します。

【特許概要】- 発明の名称：管理装置、管理装置の制御方法、及びプログラム- 特許番号 ：第7748761号- 特許権者 ：リーテックス株式会社- 登録日 ：令和7年9月25日(2025.9.25)【特許の特徴】- 署名履歴の「チェーン化」による連続管理署名が行われるたびに電子証明書が発行され、その署名の記録のハッシュ値が次の署名記録に連鎖します。この署名履歴のチェーン化（特許技術の「監査」機能レイヤーを担う）により、文書の真正性・一貫性を確実に証明することが可能になります。この署名履歴のチェーン化（特許技術の「監査」機能レイヤーを狙う）により、文書の真正性・一貫性を確実に証明することが可能になります。- 署名間のデータ改変検知と警告署名の都度、前後の署名記録のハッシュ値を自動で比較します。もし署名プロセスとプロセルの間に文書データが不正に改変された場合、ハッシュ値の不整合が発生し、改変を瞬時に検知して警告や無効通知を発出します。これにより文書の「途中改ざん」を防止します。- 文書の証拠力（証拠能力）の強化ブロックチェーン技術を活用した台帳（署名台帳）に署名情報が書き込まれる「ワンタイムデジタル署名(R)」のシステムと連携し、改ざん不可能な証跡を提供します。この高度な証明書の比較・管理技術が加わることで、文書の真正性がより強固に裏付けられ、監査や訴訟対応における証拠力が大幅に向上します。【本技術の活用シーン】- 法務・契約分野複数当事者による契約の署名プロセスにおいて、誰がどのタイミングで署名し、その間に文書に不整合な変更がなかったかをチェーン状に証明することで、契約の有効性と交渉履歴の透明性を高めます。- 医療分野カルテや処方箋、検査成績書への署名・記録に活用し、記録の完全な連続性を確保します 。これにより、不正な記録の改ざんや、処方ミスなどの医療事故につながる履歴の不整合を監査ログとして確実に追跡し、医療データの真正性と安全性を向上させます。- 生成AI時代の真正性保持生成AIが作成したコンテンツの生成履歴やプロンプトに対し、署名チェーンを残すことで、コンテンツの出自証明（真実を証明する力）の基盤技術となり得ます。【今後の展開】

本特許技術は、当社のワンタイムデジタル署名(R)技術群（「署名生成・管理」「署名付与」「閲覧・検証」）における「監査」レイヤーを担う重要な要素であり 、既存システムとの連携を通じて、その応用範囲を広げてまいります。

当社は、本技術を核として、証明書発行サービス「ONEデジCertificate」（卒業証明書、在職証明書、診断書等の電子化） や、電子契約SaaS「ONEデジDocument」をサービス提供しています。また、それらを他のソフトウェアにホワイトラベルで組み込み、電子契約機能を追加する「ONEデジAPI(API連携)」をソフトウェアベンダー様向けに提供しています。お客様のデジタルトランスフォーメーション（DX）と情報セキュリティ体制の強化を支援してまいります。

■リーテックス株式会社について

リーテックス株式会社は、LegalTech × FinTechのMulti Techベンチャー企業です。

社会のIT化に遅れがちな法制度を、Legal Tech による革新的なソリューションで支えることを目指しています。真実の証明手段「トラスト」で金融の範囲を拡大・資金繰りを改善します。

会社名 ： リーテックス株式会社

設立 ： 2019年1月16日

代表者 ： 代表取締役社長 小倉 隆志

所在地 ： 東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル5階

ホームページ： https://le-techs.com/