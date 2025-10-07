校務用デバイスにMacを採用。教員と生徒のデバイスをApple製品に統一し、管理を効率化。Tooが、学校法人アミークス国際学園様のMac・教員向けMac活用研修導入事例を公開

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、学校法人アミークス国際学園（本校／沖縄県、理事長／前原 千晶）様のMac・教員向けMac活用研修導入事例を公開しました。

●学校法人アミークス国際学園様のMac・教員向けMac活用研修導入事例はこちら

https://www.too.com/fun/case/mac/amicus.html

Tooは、Apple製品を中核としたソリューションを提供する正規販売店として、生徒・教職員の皆様へ、教育現場におけるApple製品の導入から活用を総合的にサポートしています。

今回TooからMacを導入いただいた学校法人アミークス国際学園様は、「自分で考え、学び、行動し、自分の将来を自分で切り開く『自立した子ども』を育てる」を教育理念に掲げ、英語で会話し英語で学ぶ、イマージョン教育を基盤とした幼稚園・小学校・中学校を運営されています。さらに、ICTを有効かつ正しく活用することで、自ら問題を解決できる自立した子どもを育てることを目指しています。

同校では、教員と生徒用デバイスをApple製品に統一することを目的に、教員が校務で使用するデバイスをWindows PCからMacへ切り替えられました。また、使い慣れないデバイスの導入に対する教員たちの心理的ハードルを下げるために、Tooが提供する「教員向けMac活用研修」を利用いただきました。事例記事内では、管理者の視点から、Macを導入した背景や効果、Tooのサポート体制についてお話しいただいています。ぜひご覧ください。

■Apple製品のビジネス導入についてはこちら

https://www.too.com/apple/education/

Tooは1985年から40年以上にわたってAppleデバイスを取り扱っており、Apple製品を中核としたソリューションを提供する正規販売店です。教育現場におけるデバイスの導入・運用・管理・保守・活用を総合的に支援しています。教職員の校務負担を軽減するとともに、生徒の学習能力を最大限に発揮させるためのサポートをしています。

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too エデュケーションアカウント部

E-Mail edu@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル