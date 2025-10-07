イチネンホールディングスがVideo Agent「LOOV」を導入し、年間200回の会社説明を効率化。属人化を解消し、新しい採用スタイルを実現。

株式会社LOOV

最適な解説/説明体験の自動化を実現するVideo Agent「LOOV（ルーブ）」 を展開する、株式会社LOOV（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：内田雅人）は、株式会社イチネンホールディングス様における新卒採用分野での活用事例を公開しました。

本記事では、年間200回以上繰り返されていた会社説明の負担と品質のばらつきという課題を、Video Agent「LOOV」の活用によりどのように解決し、効率化と学生体験向上を両立したのかを紹介しています。

■Video Agent「LOOV」導入の背景と選定理由

株式会社イチネンホールディングス様

イチネングループは22期連続で増益を続けるプライム上場グループとして、新卒採用に力を注いできました。しかし、グループ複数社の会社説明を年間200回以上繰り返す従来の手法は、採用担当者への大きな負担と説明品質のばらつきを招いていました。

そこで導入されたのがVideo Agent「LOOV」です。シナリオ設計されたプレゼン動画をスライド単位で更新できる仕組みに加え、グループ全体で横断的に活用できる柔軟さ、さらにコストを他社の3分の1に抑えられる点が評価されました。

■Video Agent「LOOV」の活用イメージ

現在は新卒求人サイトからのダイレクトメッセージやイベント資料のQRコードなどを通じて、会社説明の動画を学生さんに提供しています。学生さんにとって24時間365日いつでも視聴可能な仕組みを構築し、会社説明の属人化を解消するとともに、採用担当者の負担を軽減しました。

また、シナリオが組まれたプレゼン動画と対面の強みを組み合わせることで、単なる効率化にとどまらず、学生さんに親近感を与えながらより深い理解を促す採用スタイルの確立を目指しています。

■Video Agent「LOOV」の活用で得られた成果

LOOV導入後は、採用担当者のスケジュールに左右されることなく、学生さんがいつでも会社説明を受けられる仕組みが整いました。これにより、担当者不在の場面でも安定した情報提供が可能となり、属人化からの脱却が進んでいます。さらに、統一された高品質な説明を提供できるようになったことで、採用活動全体の信頼性も高まりました。加えて、新卒採用だけでなく、中途採用や将来の採用戦略にも応用できる柔軟性が確保され、継続的な運用の見通しも開けています。

人事教育課の田中 克哉様は、「Video Agent『LOOV』の導入は、いわば優秀な採用担当者がひとり増えたような感覚。効率化だけでなく、学生に主体的に会社を理解してもらう新しい仕組みとして大きなメリット」と語っています。

【導入企業概要】

会社名 ： 株式会社イチネンホールディングス

所在地 ： 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目10番6号

代表者 ： 代表取締役社長 黒田 雅史

設立 ： 1969年11月（創業：1930年6月）

事業内容 ： イチネングループの管理部門（グループの経営戦略策定、経営管理及びそれに付帯する業務：経営企画、広報IR、経理、財務、情報システム、法務、債権管理、人事、総務など）

URL ： https://www.ichinenhd.co.jp/

● Video Agent「LOOV」について

LOOV（ルーブ）は、AIを活用して各顧客の属性に応じたプレゼンを自動化する「Video Agent」を簡単に作成/活用することができるソリューションです。LOOVを使えば、工数をかけずに顧客ごとに適切な情報を提供することが可能になることに加え、視聴データや顧客データを取得・活用することで、企業のDXの促進を図れるため、サービス開始から2年で導入企業は200社を突破しています。

営業やマーケティング、カスタマーサクセス領域を中心とした顧客向けの「プレゼン自動化」のみならず、採用時の企業説明会やカジュアル面談、入社後のオンボーディングといったHR業務、さらに、代理店や販売店向けのオンボーディングやトレーニングなどの幅広い領域の業務効率化、成果向上をご支援します。

・LOOV公式サイト：https://loov-video.com/

● 会社概要

私たちは「人にしかできない仕事をアップデートする」をPurposeに掲げ、プレゼンや解説といった、従来は人にしか出来ないと考えられてきたコミュニケーションを、デジタル上で自動化することを実現するスタートアップ企業です。

近年、日本のビジネス環境では、DX（デジタルトランスフォーメーション）が加速し、業務の効率化や人的リソースの最適化が重要視されています。その中で、企業のプレゼンテーションや解説業務自体の自動化に対するニーズも高まりつつあります。Video Agent「LOOV」は、こうした市場の変化に対応し、企業の情報伝達をよりスムーズかつ効果的に行うための革新的なソリューションです。

Video Agentは、AIを活用して“人が話す”ようなプレゼンテーションや解説を自動で行うソリューションです。営業資料の説明、カスタマーサポート、PR、IR活動、社員教育、オンボーディング、さらには採用活動まで、幅広い分野で活用可能です。これからの企業活動において、「伝える」ことをもっとスマートに、もっと効果的に。Video Agentがその未来を支えます。

2024年には、週刊東洋経済が発表する「『すごいベンチャー100』 2024年最新版」に選出されています。(※1)

2025年には、アジア太平洋地域で影響力を持つテクノロジー専門誌 CIOReview APAC が選出する「TOP SaaS DEVELOPMENT SERVICE IN APAC 2025」を受賞いたしました。(※2)

※1 「すごいベンチャー100」2024年最新版・全リスト（東洋経済オンライン）：https://toyokeizai.net/articles/-/824233

※2 CIOReview APAC「LOOV: Powering The Intelligent Evolution Of Enterprise Communication」：https://www.cioreviewapac.com/loov

会社名 株式会LOOV（ルーブ）

代表者 代表取締役CEO 内田 雅人

所在地 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2-4-4

設立 2022年4月

事業内容 Video Agent「LOOV」の研究開発・提供

URL https://www.loov.co.jp/