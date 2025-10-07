【海外赴任前必見】海外スタッフとの1on1で使える『グローバルリーダーの英語術』｜10/21(火)10:30開催

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、無料webセミナー「海外スタッフとの1on1で使える『グローバルリーダーの英語術』」を開催致します。

無料セミナー申込み :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20251021

セミナー詳細

概要

・開催日 ： 2025年10月21日（火）

・開催時間 ： 10：30-11：45

・参加費 ： 無料

・形式 ： オンラインにて開催（アーカイブ動画生配信）※過去に開催したセミナーの録画を生

配信いたします

・対象者 ： 人事部責任者/担当者、海外事業部責任者/担当者、海外駐在員/海外駐在予定者

・参加特典 ： 投影資料の配布（アンケートご回答者様）

※法人対象

・お申込みはご勤務先のメールアドレスにてお願い致します。

・個人の方および同業の方のご参加はご遠慮いただいております。

セミナー内容

「海外スタッフに英語で業務指示を伝えても、相手に伝わらない」という課題がよく見受けられます。

今回のセミナーでは、グローバルリーダーとして人をリードするために必要な「相手に響く言葉」や

「当事者意識をもって仕事をしてもらう伝え方」を河谷氏が解説。



多種多様な価値観を持つ部下を動機づける表現力・発信力のスキルを具体的な例文と共に学べます。

人事・海外事業部のご担当者様は必見のセミナーです。ぜひご参加下さい。

セミナープログラム

■【海外スタッフとの1on1で使える】グローバルリーダーの英語術（講師：河谷 隆司氏）

01：日本のリーダーに求められる役割

02：グローバルリーダーの英語とは

03：グローバルリーダーの言葉

１.旗を掲げる / ２.正直な会話 / ３.心にユーモアを

04：グローバルリーダーの英語表現にチャレンジ！

■パネルディスカッション 河谷 隆司 氏 × INSIGHT ACADEMY 代表取締役 アカデミー長 金 珍燮

01：グローバルに活躍するために必要なスキル

02：言語力に問題のない海外駐在員/国内社員でも海外従業員と上手く仕事を進められない原因とは

03：グローバルビジネスのリーダーに求められる資質とは

本セミナーのポイント

グローバルリーダーとしてメンバーをリードするために必要な３つ

・相手に響く言葉

・当事者意識をもって仕事をしてもらう方法

・多種多様な価値観を持つ部下を動機づける表現力/発信力

セミナー講師

河谷 隆司（カワタニ タカシ）氏

異文化マネジメントコンサルタント

株式会社ダイバーシティ・マネジメント研究所 代表取締役

世界約20か国の拠点の駐在員や現地外国人スタッフ向けの英語による育成支援、外資系企業・国内外政府機関のコンサルティング、大学院での講義等の活動で30数年間のキャリアを持つ。

■INSIGHT ACADEMY 河谷講師 登壇講座

国別駐在員研修 マレーシア編

海外スタッフに関して、下記のような課題を抱えている方におすすめです

・業務を依頼しても簡単に断られてしまう

・海外で意見を求めても意見が出てこない/ディスカッションが盛り上がらない

・ゴールやビジョンを共有してもいまいちピンときていない様子だ

・双方の語学力に問題はないはずなのに、何故かうまくいかない/スムーズに物事が進まない

主催会社：インサイトアカデミー株式会社

会社概要

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役 金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://insighta.jp/

‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training

‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language