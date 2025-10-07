日本初のパスキーによるファイル暗号化ツール「カギスル」展示会出展のお知らせ (Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪)

株式会社IDEOJ

パスワード不要のファイルロック「カギスル」を提供する株式会社IDEOJ（東京都渋谷区・代表取締役 野秋裕己）は、2025 年 12 月 17 日（水）・18 日（木）にマイドームおおさかにて開催される、スタートアップ業界 日本最大級の展示会「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」に出展いたします。

「カギスル」とは

カギスルは、共有相手のメールアドレスを入力するだけで、その相手だけが閲覧できる暗号化ファイルを作成できるファイル暗号化サービスです。日本で初めてパスキー技術をファイル暗号化に応用したサービスです。

従来のパスワード付きZIPファイル（PPAP）が抱えるセキュリティリスクやパスワード管理の手間を解消し、より安全で利便性の高いファイル共有を実現します。詳細はこちら（前回プレスリリース）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000148961.html)

🔐 主な特徴:

パスワード不要

パスキー技術などを応用し、パスワードの作成・共有・管理が不要です。

特定の相手のみ開封可能

暗号化時に指定したメールアドレスの相手だけが、生体認証やワンタイムコードなどで本人確認を行いファイルを開封できます。

誤送信対策

万が一、ファイルを誤って別の人に送っても、指定された人以外は開けられません。

既存ツールで利用可能

暗号化後のファイルは、メールやチャットツールなど、普段お使いのツールでそのまま送信できます。

X（Twitter）をフォローして最新情報をキャッチ

https://x.com/kagisuru_app

サービスURL

https://kagisuru.ideoj.co.jp/ja

製品紹介サイト

https://www.ideoj.co.jp/products/kagisuru

「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」とは

「Startup JAPAN EXPO」は日本最大級のスタートアップ展示会です。

大阪初上陸となる今回、約 450 社のスタートアップやスタートアップ支援企業が出展し、約12,000 人のスタートアップ関係者が参加する予定です。事前に出展ブースへの訪問予約を行うことができ、最新サービスの比較・検討や事業提携のパートナー開拓を効率的に行うことが可能です。国内のみならず海外からもスタートアップが出展し、最新のサービスや技術を体験することができます。

カギスルのブースでは、

- 法人向け限定提供の機能デモ- スタッフ（開発者）によるサービス解説や質疑応答

を行う予定です。この機会にぜひブースへお立ち寄りください！

会場では他にも、

・スタートアップやオープンイノベーションの最新トピックが語られる「カンファレンス」

・同じ課題やテーマに取り組む来場者同士で名刺交換ができる「テーマ別交流会」

・成長著しい注目スタートアップが登壇するピッチステージ「Dream Pitch」

など、見逃せないプログラムが目白押しです。

参加申込と併せて弊社のブース訪問もぜひ予約いただけますと幸いです。

【参加申込はこちら】

https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/?code=sj_sp_pk

皆さまのご来場お待ちしております。

【開催概要】

日時：2025 年 12 月 17 日（水）～ 12 月 18 日（木）10:00～17:00 (予定)

会場：マイドームおおさか

主催：Eight（Sansan 株式会社）

開催方法：リアル開催（会場のみでの開催）

参加方法：事前登録制

・EXPO：無料で参加いただけます

・FUNDeal：FUNDeal パス（有料）の購入が必要です

お申し込み受付期間：2025 年 9 月 11 日（木）～12 月 12 日（金）9:59 まで

※Sansan 株式会社が主催するイベントは、ビジネスマッチングや商談を目的として開催しているため、原則として、ビジネスパーソンの方以外は入場できません。ただし、18 歳未満の方でもビジネスについて研究・実践したい方であれば、保護者の同伴を前提として入場可能です。なお事故等のリスクを考慮し未就学児の入場は不可とします。

※営業目的での来場（逆営業）は禁止とします。

本イベントに関するお問い合わせについては、下記ページをご確認ください。

https://sjexpo-event.zendesk.com/hc/ja