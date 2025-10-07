レビュー投稿数4.9倍 ＆ CVR1.64倍を実現！店研創意公式ECサイト『ストア・エキスプレス』にReviCoの提供を開始！

株式会社ReviCo

レビューマーケティングプラットフォーム「ReviCo」を提供する株式会社ReviCo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 直樹、以下、ReviCo）は、株式会社店研創意 （本社： 大阪府大阪市、代表取締役社長：大西 寛 、以下、店研創意）の公式ECサイト、「ストア・エキスプレス」に、レビューマーケティングプラットフォーム「ReviCo」の提供を開始し、レビュー投稿数の大幅な増加とレビューの効率的な管理・運用を実現したことをお知らせいたします。

ReviCoの詳細を見る :https://www.revico.net/

株式会社店研創意 概要

1975年に創業し、50周年を迎えた株式会社店研創意は、店舗やオフィスの設計・施工から什器・備品の製造販売までを一貫して手がけ、空間づくりのパートナーとして総合的にサポートします。通販事業「ストア・エキスプレス」では、店舗什器、ディスプレイ用品、季節装飾、包装資材や備品消耗品など、店舗・オフィスで必要なアイテムを約30,000点取り扱い、設計施工事業では、物販店・飲食店・オフィスなど幅広い業種で、年間約2,000件の実績を有しています。

ストア・エキスプレス：https://www.store-express.com

「ReviCo」導入の背景

ReviCo導入以前も、ECシステムの標準レビュー機能を利用されていましたが、以下のような課題を抱えていました。

- レビューがほとんど集まらない状態だった（月で数十件程度）- 商品毎のレビュー内容など、傾向分析が難しかった- 獲得したレビューを広告クリエイティブやECサイト内でも活用し、CVRを向上させたかった- レビューの内容を商品開発や配送などの関係部署に共有し、改善サイクルに繋げたかった- TOPページに新着レビューウィジェットを表示し、コンテンツとして活用したかった- 商品一覧ページに商品毎のレーティングを表示したかった- 社内スタッフが各商品のレビューを簡単に投稿し、商品詳細ページのコンテンツ強化に繋げたかった- レビューの質を担保したうえでより多くのお客様の声を集め、購入検討者の不安解消に繋げたかった

これらの課題を解決し、UI/UXの改善と、更なるサイト売上向上の実現に向けたソリューションとして、「ReviCo」が採用されました。

ReviCo導入後の効果

2025年5月からReviCoの提供を開始以来、以下の効果が出ております。

・前年同期間対比で、月間レビュー投稿数が4.9倍に増加！

（2025年6月～8月の3ヶ月間と前年同期間の比較）

・レビュー投稿時に「業種」という設問を用意し回答を得ることで、同業者のレビューを参考にすることが可能に！

・レビューを閲覧したユーザーのCVR（コンバージョンレート）が、非閲覧ユーザーと比較して、1.64倍高い結果に！

・管理画面でレビューを社内共有するために、「商品要望」や「物流・配送」、「商品機能（良い）」などのラベルを付与し、レビューの二次活用を推進！

・TOPページに、自動更新の新着レビューウィジェットを設置

・幅広い商品にレビューが集まり、カテゴリなどの商品一覧ページに商品毎の星評価や件数が埋まる状態を実現！

・スタッフレビュー機能を活用し、商品の魅力をスタッフが簡単に投稿し商品ページに表示できるフローを確立

・全体レビュー投稿数のうち、ReviCoが運用するレビュー投稿キャンペーン(※)の応募率が50.8%

※ReviCoが運用するレビュー投稿キャンペーン：「ReviCo」、レビュー収集方法に関する特許を取得(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000111946.html)

株式会社店研創意様からのコメント

株式会社店研創意

ストアエキスプレス事業部 通信販売部 プロモーションチーム

山口 紀子 様

ReviCo導入前は、ECシステムの標準レビュー機能を活用してレビュー獲得に取り組んでいましたが、思うように件数を伸ばせていませんでした。最大の課題は「お客様の投稿のしやすさ」であり、これを解消できる点がRevico導入の決め手となりました。

導入後は投稿数が飛躍的に増加し、従来1か月かかっていた件数をわずか1週間で獲得できるようになりました。導入前のサポートも非常に丁寧で、導入後もさらなるレビュー獲得に向けたアドバイスや提案をいただいております。

今後はレビュー分析やデータ活用を一層進め、サイト全体の信頼性およびCVR向上につなげてまいります。

ReviCoの詳細を見る :https://www.revico.net/

ReviCoは、EC事業者様にとって更に価値の高いソリューションを提供するべく、今後も機能のアップデートや改善に注力して参ります。

ReviCoについて

「ReviCo」は、現在350以上のECサイトに導入されているレビューマーケティングプラットフォームです。

ECサイト・実店舗を問わず商品やサービスを体験した消費者から良質なレビューを数多く収集し、サイト内へ掲載します。また、データを分析しマーケティングに活用することでコンバージョン率の向上やユーザーコミュニケーションを促進させます。

ReviCoが費用・抽選・発送を全て負担し実施するプレゼントキャンペーン付きレビュー依頼メールの配信や、最短1ステップで投稿が完了する簡易な投稿フローにより、継続的にレビューを獲得できます。

収集したレビューは、ReviCoが用意するタグを設置するだけで簡単に表示ができ、高評価レビューランキングや画像一覧、スタッフレビューなど豊富なコンテンツ生成が可能です。

設立：2022年10月

所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者：代表取締役 高橋 直樹

株主構成：株式会社ソフトクリエイトホールディングス 100%

事業内容： “自走する”レビューマーケティングプラットフォーム『ReviCo』の開発・販売

URL： https://www.revico.net/

本当に良い商品に出会えるポータルサイト「ReviCoポータル」はこちら：

https://www.revico.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ReviCo

TEL：03-4590-8105

Email：contact@revico.co.jp

受付時間：10:00～17:00（土日祝を除く）