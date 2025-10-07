キリフダ株式会社、NTTカードソリューションの新ソリューションであるNFTを活用したデジタルコンテンツ付きの電子マネーギフトに関する実証実験を支援

キリフダ株式会社

キリフダ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：赤川 英之、以下 キリフダ）は、株式会社NTTカードソリューション（本社：東京都品川区、代表取締役社長：赤星 賢太、以下 NTTカードソリューション）、プロバスケットボールチーム「宇都宮ブレックス」と連携し、デジタルコンテンツ付きの電子マネーギフトによるファン体験向上の有効性を検証する実証実験を実施したことをお知らせします。

■実証実験の概要

本実証実験は宇都宮ブレックスのキャンペーン施策である6月のBREX DAYの特典として、NTTカードソリューションの電子マネーギフトソリューションとキリフダのNFT技術を組み合わせた、デジタルコンテンツ付きの電子マネーギフトを抽選で配布するものです。

本実証実験は、スポーツチームやエンターテイメント業界におけるファンとコンテンツ事業者の継続的な関係性構築、および新たなデジタルコンテンツ体験の提供を目的としています。

本実証実験では、多くのユーザーから満足の声をいただき、今後の事業展開に寄与するユーザーからの声を多くいただくことができました。

■デジタルコンテンツ付きの電子マネーギフトについて

本実証実験で提供されたデジタルコンテンツ付きの電子マネーギフトは、ユーザーが使い慣れたLINEアプリから簡単な操作で取得することが可能で、電子マネーを使用することで付与されたデジタルコンテンツが開封される体験を提供しています。

本ソリューションは、電子マネーギフトにNFTという新しい技術を活用することで、これまで消費財だった特典にファンの手元に残り続ける「応援の証」や「記念品」を提供すること可能にします。

【本ソリューションの特徴】

- デジタルコンテンツの受け取りは、各事業者のLINE公式アカウントに紐付くため、LINE公式アカウントに集客するギフトの提供が可能- デジタルコンテンツは、受け取ってから中身がわかるギフト体験を実現- 電子マネーギフトは、20種類以上ある電子マネーをユーザーが選んで利用可能

■今後の展望

今回の実証実験で得られた知見と成果をもとに、当社は今後、NTTカードソリューションと連携し、デジタルコンテンツ付きの電子マネーギフトをより多くの企業・団体への提供を目指します。企業はユーザーに利便性の高い電子マネーギフトを提供しつつ、NFTを通じて継続的なエンゲージメントを築くことを目指していきます。

■デジタルコンテンツ付き電子マネーギフトに関するお問い合わせ

本ソリューションは今後、事業者様の新規顧客獲得のための集客施策や既存顧客への満足度向上のためのマーケティング活動など様々なユースケースに展開を予定しています。

ご興味のある事業者様は以下までお問い合わせください。

お問い合わせ窓口 :https://atgift.jp/form/contact/

■株式会社NTTカードソリューションについて

会社名：株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション

代表者：赤星 賢太

設立：1984年6月1日

事業内容：

- 電子マネーギフトサービス「EJOICA」、デジタル地域通貨発行代行サービス「おまかせeマネー」、電子マネー決済サービス「NET CASH」の発行・運営・商品開発・提案営業等- ICカード・生体情報を使った入退室管理・PCセキュリティ等の各種セキュリティシステム・食堂自動精算システム・電子決済システム等に関するソリューションの提案営業等- 各種カードの製作・発行業務（行政関係ICカード・各種社員証等）- テレホンカードの製造・流通・販売等

資本金：1億円

所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川２－２－８ スフィアタワー天王洲18F

■キリフダ株式会社について

キリフダ株式会社は、創造性と価値が循環する基盤づくりを目指し、Web3及びブロックチェーン技術を企業が取り組みやすい形で提供するとともに、その導入や活用に必要な技術支援を行うことで、新たなビジネスチャンスを切り拓く「キリフダ」となるコンサルティング企業です。

会社名：キリフダ株式会社

代表者：赤川英之

設立：2022年3月14日

事業内容：ブロックチェーン事業、NFT事業

資本金：1501万円（資本準備金を含む）

所在地：〒1040061 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F