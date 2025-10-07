【商談創出加速】売れるネット広告社グループ、第3回メディア交流会を開催！～ 参加者満足度100％達成！リード創出と案件化の土台を強化 ～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社である売れるネット広告社株式会社は、2025年9月26日（金）に第3回 「メディア交流会」 を開催しました。参加者は45名、事後アンケートでは満足度100％（「満足・また参加したい」）を達成しました。

■本イベントの成果

- 参加45名／満足度100％：継続開催によるコミュニティ定着を確認- 新規接点の拡大：広告代理店・メディア・広告主の3者が有効にマッチング- 案件化の芽が複数：次回打合せ設定・提案要請が相次ぎ、商談化に向けたパイプラインが着実に拡大

■収益インパクトの見立て

売れるネット広告社グループは「AI×EC×SNS×LTV」戦略のもとで、リード→商談→受注→LTVの各段階にKPIを紐づけて管理しています。本交流会は上流の高品質リードを効率的に供給する装置として機能しており、結果として受注確度の向上・平均受注単価の増加・継続率の改善（LTV最大化）が期待されます。

- 商談化率の押し上げ（面識・共通体験による信頼形成）- 提案サイクルの短縮（場内ディスカッションで要件定義を前倒し）- マルチプロダクト展開（「売れるD2Cつくーる」「TikTok運用／ライブコマース」「売れるAIマーケティング」等のクロスセル）

■背景と意義

売れるネット広告社グループは「最強の売れるメディアプラットフォーム」の構築を掲げ、広告主とメディアの需給最適化を推進。メディア交流会は、この思想をリアルの接点へ拡張する施策であり、“出会いの質”をKPI化して継続改善しています。第3回では新規参加者が増え、既存参加者との関係も深化。具体的な協業・取引に発展する案件候補が複数生まれました。

■今後の展開

今後は本交流会を四半期ごとの定例開催へと移行し、SNSメディア、インフルエンサー網、コマース連携など参加カテゴリの多様化を進めます。あわせて「ライブコマース」「越境EC」「AIマーケ×AEO」など投資家の関心が高いテーマに特化した回を新設し、案件創出の再現性を高めます。運用面では、イベント起点の商談化率・提案化率・受注率・ARPA・継続率を厳格にトラッキングし、ROIの可視化を徹底します。さらに、売れる越境EC社やJCNT等とのグループ横断クロスセルを強化し、GMVとARRの同時拡大につなげてまいります。

売れるネット広告社グループは、“コミュニティ×プロダクト”の両輪で成長エンジンを強化しています。メディア交流会は、短期の受注創出と中長期のLTV拡大を同時に狙う高再現性の施策であり、ARRの持続的な伸長と企業価値の向上に資するものです。引き続き、KPIの定点開示とともに、収益化の進捗を適切にご報告してまいります。

以 上

