千葉県『芝山農園』のこだわりをお客様の食卓へ　ローソンストア100秋冬の名物「焼き芋」に“紅はるかLサイズ”が新登場

株式会社ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」（631店舗／2025年8月末現在）は、新ストアコンセプト「あたらしい・おいしい・うれしい」の「おいしい」、「うれしい」の一環で、専用の焼き芋什器でじっくりと焼き上げた「焼き芋」を10月8日(水)から本格的に販売を開始します。

昨年度（2024年9月から2025年4月末まで）の全店累計販売数は約103万本でした。今年はシーズンを通して日本さつまいもサミット2024-2025ファーマーズ・オブ・ザ・イヤー（※）を受賞した千葉県にある『芝山農園』の「紅はるか」Lサイズを中心に展開するほか、10月15日(水)からは「安納芋」も販売予定です。

さらに、10月15日(水)からは、ローソンストア100の本格ベーカリーシリーズ「THE BAKERY」を購入すると、「焼き芋50円引」のレシートクーポンが発券されます。是非、秋のおやつはローソンストア100でお楽しみください。

（ローソンストア100ホームページ：https://store100.lawson.co.jp/）

※さつまいも博実行委員会が主催し、2019年より開催。日本中のさつまいも生産者を対象にした評価会で優秀な生産者として選出。

■ローソンストア100 今年の「焼き芋」は、こだわりの２種を販売！

近年、健康志向の高まりから「自然な甘さ」「食物繊維の豊富さ」で「天然のスイーツ」として注目されるさつまいも。ローソンストア100では、秋冬の定番商品として幅広い年代のお客様から人気を集めています。昨年は累計103万本を販売し、最も売れたお店では、一日平均で約50本も販売するなど、多くのお客様にご支持をいただいています。

今年のさつまいもは、昨年の日本さつまいもサミットにて、ファーマーズ・オブ・ザ・イヤーを受賞した千葉県の『芝山農園』で育った「紅はるか」を中心に販売します。「紅はるか」は、強い甘みとしっとりとした食感で大人気の品種です。

芝山農園では、その紅はるかを「低温熟成」で徹底管理しており、収穫後45日間、温度と湿度を徹底管理した貯蔵庫で寝かせ、コクと甘みを最大限に引き出したさつまいもを出荷しています。

価格は、Lサイズ1本214円（税込）。

さらに10月15日(水)にはねっとりとした食感とクリーミーな味わいが特長の「安納芋」も展開予定です。「安納芋」は種子島産の高品質なものを契約農家から仕入れています。1本246円（税込）で販売予定です。

■販売概要

・商品名：紅はるか Lサイズ 焼き芋

・発売日：2025年10月8日(水)

・価格：214円（税込）

・商品名：安納芋 Mサイズ 焼き芋

・発売日：2025年10月15日(水)

・価格：246円（税込）

■10月15日(水)からは、お得なレシートクーポンキャンぺーも実施！

10月15日(水)から10月21日(火)まで、この10月に新発売したローソンストア100オリジナル本格ベーカリーシリーズ「THE BAKERY」を購入すると、焼き芋50円引きのレシートクーポンが発券されるキャンペーンを実施します。

この機会に是非、お得にお楽しみください！

発券期間：2025年10月15日(水)から10月21日(火)

利用期間：2025年10月15日(水)から10月28日(火)

発券対象商品：「THE BAKER」Yシリーズ

割引対象商品：焼き芋（紅はるかLサイズ・Sサイズ）、安納芋

■クーポンのご利用について

注意事項：

※1会計につき1枚発券されます。

※対象店舗はローソンストア100です。ローソン、ナチュラルローソンは対象外です。

※割引券はローソンストア100標準価格（税込）からの値引きとなります。

※クーポン利用期間中に対象商品と一緒にレジまでお持ちください。

※キリトリ線で切り離し、レジ精算前にお渡しください。

※1回の会計で複数枚ご利用いただけますが、商品1点につき1枚のみ利用可能です。

※一部店舗で取扱いのない場合があります。

※他のクーポン券との併用はできません。

※クーポンのコピーは利用できません。

※クーポンは換金・転売などはできません。

※偽造・転売等の不正行為があった場合、本券は無効となります。

※破損・色やけ等バーコードが読み取りできない場合はご利用いただけません。

※紛失された場合、再発行はできません。

※セルフレジではクーポンをご利用いただけません。

※企画記載の税込価格は軽減税率に準じます。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用されます。

この場合、引換券は税率8%での販売価格相当額の値引券となり、差額をお支払いいただきます。

【「ローソンストア100」とは】

株式会社ローソンストア100は、株式会社ローソンの子会社として、「ローソンストア100」を展開しています。「あたらしい、おいしい、うれしい」をコンセプトに、旬を感じる野菜や肉などの生鮮食品をはじめ、日配品や日用品まで、スーパーマーケット並みの幅広い商品をコンビエンスストアサイズの売場でワンストップで揃え、手頃で便利な買い物体験を提供しています。忙しい日々の中でも、手軽に立ち寄れて、必要なものがしっかり揃う――。そんな暮らしの近くに寄りそうお店として、お客様の食と暮らしを支え、豊かな毎日をお届けします。

・所在地：神奈川県川崎市幸区大宮町1310番ミューザ川崎セントラルタワー７F

・代表者：代表取締役社長 小栗 知義

・事業内容：「ローソンストア100」の運営（直営・FC）、商品開発、店舗運営支援

・URL：https://store100.lawson.co.jp/

※記載の価格・規格はリリース時のものです。

※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品です。ローソン、ナチュラルローソンでは販売しません。

※記載の税込価格は軽減税率に準じます。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用されます。

※エリア、店舗によって品揃えが異なります。

※画像はすべてイメージです。

※エリアによって仕様が異なる場合があります。

※お近くのローソンストア100はこちらで検索下さい。https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/

