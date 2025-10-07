沖縄の恵みをぎゅっと詰めたタルトを販売中！
株式会社南都
塩キャラメルタルト
シークヮーサータルト
南都物産株式会社
FAX：098-866-3947
沖縄県那覇市に本社を置く南都物産株式会(南都グループ)は、沖縄の素材を活かした新商品「塩キャラメルタルト」と「シークヮーサータルト」を発売いたしました。
■商品特徴
塩キャラメルタルト
沖縄の海塩「石垣の塩」を使用。ほどよい塩味がキャラメルの濃厚な甘さを引き立て、上品でコクのある味わいに仕上げました。
シークヮーサータルト
沖縄を代表する柑橘「シークヮーサー」の爽やかな酸味と香りを生かしたタルトは、南国らしい爽快感を楽しめます。
■沖縄らしさをお届け
地元の素材を活かした「沖縄らしいおいしさ」をコンセプトに。今回の2種のタルトも、沖縄の自然が育んだ素材を通して“南国のやさしい時間”を感じていただけるよう心を込めて開発いたしました。
■商品情報
商品名：塩キャラメルタルト／シークヮーサータルト
内容量：各6個入り
希望小売価格：900円(税抜き)
販売場所：沖縄県内お土産店、観光施設、空港売店など
発売日：2025年10月2日
■会社概要
南都物産株式会社
所在地：沖縄県那覇市牧志1-3-24 南都ビル2階
事業内容：沖縄県産菓子・食品の製造・販売、観光土産の企画開発
URL：https://nantobussan.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
TEL：098-860-8884
FAX：098-866-3947
MAIL：info710@nantobussan.co.jp