沖縄の恵みをぎゅっと詰めたタルトを販売中！

株式会社南都

沖縄県那覇市に本社を置く南都物産株式会(南都グループ)は、沖縄の素材を活かした新商品「塩キャラメルタルト」と「シークヮーサータルト」を発売いたしました。

■商品特徴

塩キャラメルタルト

沖縄の海塩「石垣の塩」を使用。ほどよい塩味がキャラメルの濃厚な甘さを引き立て、上品でコクのある味わいに仕上げました。

シークヮーサータルト

沖縄を代表する柑橘「シークヮーサー」の爽やかな酸味と香りを生かしたタルトは、南国らしい爽快感を楽しめます。

■沖縄らしさをお届け

地元の素材を活かした「沖縄らしいおいしさ」をコンセプトに。今回の2種のタルトも、沖縄の自然が育んだ素材を通して“南国のやさしい時間”を感じていただけるよう心を込めて開発いたしました。

■商品情報

商品名：塩キャラメルタルト／シークヮーサータルト

内容量：各6個入り

希望小売価格：900円(税抜き)

販売場所：沖縄県内お土産店、観光施設、空港売店など

発売日：2025年10月2日

■会社概要

南都物産株式会社

所在地：沖縄県那覇市牧志1-3-24 南都ビル2階

事業内容：沖縄県産菓子・食品の製造・販売、観光土産の企画開発

URL：https://nantobussan.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

TEL：098-860-8884

FAX：098-866-3947

MAIL：info710@nantobussan.co.jp