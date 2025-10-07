リベラルアーツの大学「IMAGINE大学」学園祭2025開催

特定非営利活動法人デザインアソシエーション

IMAGINE大学（学長：茂木健一郎）は、2025年11月7日（金）～9日（日）の3日間、
東京・青山　スパイラルガーデン(スパイラル1F)でIMAGINE大学学園祭を開催いたします。



IMAGINE大学YouTube Channelは2025年10月7日現在　登録者数64,500人



リベラルアーツ講座（スパイラルB1F）


１.建築家　石上純也　13時～14時30分


２.茂木健一郎×黒岩里奈　15時45分～17時45分






IMAGINE大学2025コンペティションLIVE＆展示




LIVEプレゼンテーション 11/8


・写真展（ジョンレノンのIMAGINEを聞いて）


・第4回ピース展（平和をテーマとした学生のグラフィック作品）


・ダンス（ブルースを踊る）


・プロダクト展（眼鏡の美しい挑発）


展示　11/7～9


・エイブル空間デザインコンペティション（28平方メートル の創意工夫）


・こども建築模型展（伊東豊雄監修/愛媛・ミラノ・札幌から出展）


・ル・コルビジュエ展（コルビジュエが唯一手がけなかった劇場をテーマ）


・ランドスケープ展（未来の札幌大通り公園）



Meetup　クリエイターと話そう（スパイラルB1F）12時～20時30分



来場者とクリエイターが交流する

開催概要


名称：リベラルアーツ＆コンペティション大学 IMAGINE大学　学園祭2025


会場１.：スパイラルガーデン(スパイラル1F／東京・青山)（無料）　


日時：2025年11月7日（金）～9日（日）11時～20時


　　　※9日最終日は19時閉場


会場２.：ロビンクラブ（スパイラル地下1F／有料）


日時：2025年11月8日（土）12時～20時30分


東京都港区南青山５-6-23



料金　


１.スパイラルガーデン(スパイラル1F／東京・青山)／無料）


２.ロビンクラブ（スパイラル地下1F／有料）


　一般：2,000円


　IMAGINE大学 YouTubeチャンネル登録者： 1,200円（※11/7までに登録済みの方）


　IMAGINE大学学生：無料招待（メンバーシップ登録月額290円)



チケット発売はこちら


https://imagine2025.peatix.com/


メンバーシップ登録はこちら


https://www.youtube.com/channel/UCSVynEZ9j-hFFukL4amIf5A/join


学園祭詳細HP


https://imagine-univ.net/imagine-festival-2026-release/


お問合せ先：info@imagine-univ.net（川崎）


東京都港区南青山1-17-11


Design Assotiotion npo


tel. 03-3470-7699


公式HP


http://xn--imagine-univ-p33k.net/



主催：DESIGN ASSOCIATION npo


協力：TOKYO COMPANY株式会社


特別協賛：エイブル＆パートナーズ


協賛：エイブル　森ビル　日鉄興和不動産　ローソン　KDDI