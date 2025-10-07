リベラルアーツの大学「IMAGINE大学」学園祭2025開催
IMAGINE大学（学長：茂木健一郎）は、2025年11月7日（金）～9日（日）の3日間、
東京・青山 スパイラルガーデン(スパイラル1F)でIMAGINE大学学園祭を開催いたします。
IMAGINE大学YouTube Channelは2025年10月7日現在 登録者数64,500人
リベラルアーツ講座（スパイラルB1F）
１.建築家 石上純也 13時～14時30分
２.茂木健一郎×黒岩里奈 15時45分～17時45分
IMAGINE大学2025コンペティションLIVE＆展示
LIVEプレゼンテーション 11/8
・写真展（ジョンレノンのIMAGINEを聞いて）
・第4回ピース展（平和をテーマとした学生のグラフィック作品）
・ダンス（ブルースを踊る）
・プロダクト展（眼鏡の美しい挑発）
展示 11/7～9
・エイブル空間デザインコンペティション（28平方メートル の創意工夫）
・こども建築模型展（伊東豊雄監修/愛媛・ミラノ・札幌から出展）
・ル・コルビジュエ展（コルビジュエが唯一手がけなかった劇場をテーマ）
・ランドスケープ展（未来の札幌大通り公園）
Meetup クリエイターと話そう（スパイラルB1F）12時～20時30分
来場者とクリエイターが交流する
開催概要
名称：リベラルアーツ＆コンペティション大学 IMAGINE大学 学園祭2025
会場１.：スパイラルガーデン(スパイラル1F／東京・青山)（無料）
日時：2025年11月7日（金）～9日（日）11時～20時
※9日最終日は19時閉場
会場２.：ロビンクラブ（スパイラル地下1F／有料）
日時：2025年11月8日（土）12時～20時30分
東京都港区南青山５-6-23
料金
１.スパイラルガーデン(スパイラル1F／東京・青山)／無料）
２.ロビンクラブ（スパイラル地下1F／有料）
一般：2,000円
IMAGINE大学 YouTubeチャンネル登録者： 1,200円（※11/7までに登録済みの方）
IMAGINE大学学生：無料招待（メンバーシップ登録月額290円)
チケット発売はこちら
https://imagine2025.peatix.com/
メンバーシップ登録はこちら
https://www.youtube.com/channel/UCSVynEZ9j-hFFukL4amIf5A/join
学園祭詳細HP
https://imagine-univ.net/imagine-festival-2026-release/
お問合せ先：info@imagine-univ.net（川崎）
東京都港区南青山1-17-11
Design Assotiotion npo
tel. 03-3470-7699
公式HP
http://xn--imagine-univ-p33k.net/
主催：DESIGN ASSOCIATION npo
協力：TOKYO COMPANY株式会社
特別協賛：エイブル＆パートナーズ
協賛：エイブル 森ビル 日鉄興和不動産 ローソン KDDI