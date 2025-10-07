★10/7 手塚国光バースデー記念リング★アニメ『新テニスの王子様』より″手塚国光″をイメージした特別感溢れるリングが期間限定で登場！

株式会社テイクアップ

アニメ『新テニスの王子様』コレクション第6弾が登場！青春学園中等部テニス部部長、手塚国光の誕生日を祝う特別なリングをお届けします。要素とこだわりを細部にまで詰めこみ、上品なカラーストーン使いとMade in Japanのクオリティーで仕上げた特別感溢れるジュエリーです。

リングは専用BOXに包み、今回のコラボレーションの為に特別に描き下ろしたアートを使用したアクリルリングスタンドとご一緒にお届けいたします。

＜ご注文について＞

予約期間：2025年10月7日（火）11：00～11月17日（月）23：59

ご注文いただいたお品物は2026年2月下旬から順次発送させていただきます。



販売ページ：https://www.tufave.com/pages/kunimitsu_tezuka(https://www.tufave.com/pages/kunimitsu_tezuka)

※地金はプラチナ900、スターリングシルバーの2種類からお選び頂けます。

※お選び頂いた地金によって石種類、価格が変わりますので詳しくは下記商品詳細をご覧下さい。

※プレスリリース内画像は全てプラチナ900となっております。

商品ラインナップ

アニメ『新テニスの王子様』手塚国光バースデー記念リング

【価格】プラチナリング：\99,000（税込） シルバーリング：\22,000（税込）

【素材】プラチナリング：プラチナ900、ロンドンブルートパーズ、ダイヤモンド（0.01ct）

シルバーリング：スターリングシルバー（ロジウムコーティング）、ロンドンブルートパーズ、キュービックジルコニア

【サイズ】プラチナリング：トップ幅約4.2mm、アーム幅約1.3mm

シルバーリング：トップ幅約4.2mm、アーム幅約1.3mm

【展開サイズ】6号～15号

※サイズ直しに関しまして

7号～14号→±1号サイズお直し可能

6号 →+1号サイズのみ可能

15号 →-1号サイズのみ可能

＜デザイン詳細＞

中学テニス界でその名を知らない人はいない程の実力者でありながら、学校では生徒会長も務める名実共にトップの手塚を表現したリングです。 常に冷静で真面目な手塚をイメージし、センターには「冷静」「知性」を象徴するロンドンブルートパーズをセッティング。深みのある落ち着いたブルーが、大人の雰囲気を放つ手塚にぴったりです。サイドには輝くダイヤモンド（シルバー素材にはキュービックジルコニア）を添え、怪我を乗り越えて活躍する手塚の不屈の精神を表現しています。 手塚をイメージしたブルートパーズに向かって吸い込まれるように渦を描くデザインは、球の回転を自在に操り、相手の打球を全て自分の手元へ戻す“手塚ゾーン”をイメージ。 リングの内側には誕生日と名前を刻印し、普段使いでおしゃれに使いつつも、キャラクターの要素をしっかりと詰め込んだアイテムになっています。 上品なカラーストーン使いとMade in Japanのクオリティーで仕上げた、手塚の誕生日を記念するのにふさわしいリングです。

＜アクリルリングスタンド＞

コラボレーションジュエリーを身につけた手塚の"描き下ろしアクリルリングスタンド"

をご購入の方全員にプレゼント!手塚と輝くリングを眺められる、ここでしか手に入らない特別デザインのノベルティです。

＜BOX＞

商品は、専用BOXにお包みしてお届け致します。箱の内側には手塚の誕生日とイニシャルを印字。外箱にはオリジナルロゴマークをあしらいました。

(C)許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト

販売サイト



コラボレーション・ジュエリーブランド『TUfave（ティーユーフェイブ）』について

株式会社テイクアップは、新たにコラボレーション・ジュエリーブランド『TUfave（ティーユーフェイブ）』を立ち上げました。

『TUfave』は、「物語をずっと、あなたと。」をコンセプトに、アニメ・ゲームなどの世界観を繊細なジュエリーとして表現するコラボレーション・ジュエリーブランドです。

ジュエリーに作品の世界を織り込み、1つ1つを丁寧に創りあげ、日常で身につけていただける大切なジュエリーとなることを目指して、デザインと品質にこだわったものづくりを行っていきます。



公式ショップサイト：https://www.tufave.com/

公式X：https://x.com/TUfave_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/tufave_official/

TUfave運営『株式会社テイクアップ』について

1979年にテイクアップ設立。ジュエリーブランドとして「Made in Japan」にこだわり、繊細なクラフトワークとクオリティーの高いデザインで数々の商品を作り上げてきました。

現在、約20店舗で展開中です。

名称 ：株式会社テイクアップ

設立 ：1979/11/26

本住所 ：東京都渋谷区恵比寿西2-17-6 代官山ウエスト2F

URL:https://www.take-up.co.jp/