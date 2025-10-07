デコボコベース「ソーシャルフランチャイズモデル」が「サステナブル★セレクション2025」にて3つ星（★★★）を獲得

デコボコベース株式会社

「凸凹が活きる社会を創る。」というビジョンのもと、障害児（者）の経済的自立を目指す支援をソーシャルフランチャイズで展開するデコボコベース株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：松井清貴）は、2025年10月3日に、株式会社オルタナ主催の「サステナブル★セレクション2025」3つ星（★★★）を獲得したことをお知らせします。

「活動を普遍OSにしたフランチャイズシステムが素晴らしい。」「最高得点である」などの評価を受ける一方で「地域拠点があるゆえにできることは何か。」という、具体的な課題も見えてきました。

今回の受賞に甘んじることなく、「売上利益の追求ではなく、ソーシャルインパクトの最大化」に共感してもらえる仲間を募り、ビジョンである「凸凹が活きる社会を創る。」を、今後更に目指してまいります。

「サステナブル★セレクション」とは

株式会社オルタナと一般社団法人サステナ経営協会の共催で、サステナブル経営やＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）、脱炭素、サーキュラーエコノミー（循環経済）、格差是正などの理念の下、サステナブル・エシカルな設計思想を反映していること。特に、環境や人権、健康への悪影響を減らすなど、国内外の格差是正に資する取引手法など、生産から販売までを一貫して管理しているサステナブルな製品/サービスをご紹介する仕組みです。

https://sustainableselection-list.com/

社 名：デコボコベース株式会社

本社所在地：東京都港区芝浦4-12-31 VORT芝浦Water Front 6階

代表者：代表取締役社長 松井 清貴

設 立：2014年7月

事業内容：

児童発達支援「ハッピーテラスキッズ」

放課後等デイサービス「ハッピーテラス」

自立訓練(生活訓練)「ディーエンカレッジ」

就労移行支援「ディーキャリア」「ディーキャリアITエキスパート」「ディーキャリアワーク」

の運営。

児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所検索サイト「凸凹ガイド」の運営と運用に伴う発達障害の特性に応じたプログラム提供。

