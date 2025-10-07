【新発売】「ラッコのだっこちゃん」が絵本ナビオリジナルグッズになりました！

株式会社絵本ナビ


年間2,000万人が利用する絵本情報サイトを運営する株式会社絵本ナビ（本社東京都港区／代表取締役社長CEO 金柿秀幸、以下絵本ナビ）は、絵本ナビオリジナルグッズの新商品「ラッコのだっこちゃん」グッズ全3種を発売開始しました。


連載漫画『ラッコのだっこちゃん』について

絵本ナビの公式InstagramとXにて、毎週水曜日朝7時に配信している2コマ漫画。主人公は、あまえんぼうなラッコのだっこちゃん！　楽しい海の仲間たちとのお話をお届けしています。




【読めます】ラッコのだっこちゃん :
https://style.ehonnavi.net/post-series/36911



作者・えちがわのりゆきさん

絵本作家・まんが家。1980年生まれ。島根県在住。 主な著書に、『たいそうするゾウ』（フレーベル館）、『おやすみ ほわころちゃん』（ポプラ社）、『うんころもちれっしゃ』（リトルモア）などを手掛ける。 「kodomoe web」での連載をまとめた『センチメンタルおとうたん』（講談社）での日々の子育ての中で起きる心あたたまるエピソードがつまった漫画も大人気。





公式Instagram :
https://www.instagram.com/echigawanoriyuki/
公式X :
https://x.com/uncoloechi


「ラッコのだっこちゃん」の絵本ナビオリジナルグッズが誕生！

2025年7月に連載一周年を迎えた「ラッコのだっこちゃん」ですが、この度オリジナルグッズが誕生しました！　全部で3種類。ファンの方にはもちろん、初めて知る方にも楽しんでいただける商品です。


「ラッコのだっこちゃん トートバッグ」について

丈夫なキャンバス地で、ショッピングバッグにしたり重たい本を入れても大丈夫。普段使いにぴったりなサイズ感のトートバッグです。



ラッコのだっこちゃん トートバッグ（絵本ナビオリジナルグッズ）

両面にデザインがあり、片面には初登場シーンのだっこちゃんが。反対側には3話で登場したお昼寝のときのだっこちゃんが描かれています。



だっこちゃんはお昼寝のときにこんぶを巻きます♪



大人が持っても子どもが持ってもかわいい、シンプルで爽やかなデザインです。


「ラッコのだっこちゃん アクリルキーホルダー」について

だっこちゃんの表情に、ゴールドの金具もアクセントでかわいいアクリルキーホルダーです。



ラッコのだっこちゃん アクリルキーホルダー（絵本ナビオリジナルグッズ）

お気に入りのかばん等に付けて、ぜひいっしょにお出かけしてくださいね♪




「ラッコのだっこちゃん アクリルスタンド」について

見ているだけで癒される、あまえんぼうのだっこちゃんのアクリルスタンド。お部屋やオフィスのデスク等で飾って楽しんでくださいね。



ラッコのだっこちゃん アクリルスタンド（絵本ナビオリジナルグッズ）

商品情報
- ラッコのだっこちゃん トートバッグ（絵本ナビオリジナルグッズ）
【価　格】2,860円（税込）
【サイズ】34.3×39.5 マチなし。ポッケなし【素　材】綿80%、ポリエステル20%

- ラッコのだっこちゃん アクリルキーホルダー（絵本ナビオリジナルグッズ）
【価　格】935円（税込）
【サイズ】縦5.7×横5.2（キーチェーン除く）【素　材】アクリル

- ラッコのだっこちゃん アクリルスタンド（絵本ナビオリジナルグッズ）
【価　格】990円（税込）
【サイズ】高さ5.4× 土台の長編7×2.3【素　材】アクリル


■株式会社絵本ナビ　会社概要
会社名 ：　株式会社絵本ナビ
代表者 ：　代表取締役社長CEO 金柿秀幸（かながき ひでゆき）
所在地：　〒107-0052 東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 1112
設立 ：　2001年10 月25 日
資本金：　1億円（資本準備金1億円）
URL：　https://corp.ehonnavi.net/
事業内容：　メディア事業・コマース事業・コンテンツ事業・ラーニング事業

