【新発売】「ラッコのだっこちゃん」が絵本ナビオリジナルグッズになりました！
年間2,000万人が利用する絵本情報サイトを運営する株式会社絵本ナビ（本社東京都港区／代表取締役社長CEO 金柿秀幸、以下絵本ナビ）は、絵本ナビオリジナルグッズの新商品「ラッコのだっこちゃん」グッズ全3種を発売開始しました。
連載漫画『ラッコのだっこちゃん』について
絵本ナビの公式InstagramとXにて、毎週水曜日朝7時に配信している2コマ漫画。主人公は、あまえんぼうなラッコのだっこちゃん！ 楽しい海の仲間たちとのお話をお届けしています。
作者・えちがわのりゆきさん
絵本作家・まんが家。1980年生まれ。島根県在住。 主な著書に、『たいそうするゾウ』（フレーベル館）、『おやすみ ほわころちゃん』（ポプラ社）、『うんころもちれっしゃ』（リトルモア）などを手掛ける。 「kodomoe web」での連載をまとめた『センチメンタルおとうたん』（講談社）での日々の子育ての中で起きる心あたたまるエピソードがつまった漫画も大人気。
「ラッコのだっこちゃん」の絵本ナビオリジナルグッズが誕生！
2025年7月に連載一周年を迎えた「ラッコのだっこちゃん」ですが、この度オリジナルグッズが誕生しました！ 全部で3種類。ファンの方にはもちろん、初めて知る方にも楽しんでいただける商品です。
「ラッコのだっこちゃん トートバッグ」について
丈夫なキャンバス地で、ショッピングバッグにしたり重たい本を入れても大丈夫。普段使いにぴったりなサイズ感のトートバッグです。
ラッコのだっこちゃん トートバッグ（絵本ナビオリジナルグッズ）
両面にデザインがあり、片面には初登場シーンのだっこちゃんが。反対側には3話で登場したお昼寝のときのだっこちゃんが描かれています。
だっこちゃんはお昼寝のときにこんぶを巻きます♪
大人が持っても子どもが持ってもかわいい、シンプルで爽やかなデザインです。
「ラッコのだっこちゃん アクリルキーホルダー」について
だっこちゃんの表情に、ゴールドの金具もアクセントでかわいいアクリルキーホルダーです。
ラッコのだっこちゃん アクリルキーホルダー（絵本ナビオリジナルグッズ）
お気に入りのかばん等に付けて、ぜひいっしょにお出かけしてくださいね♪
「ラッコのだっこちゃん アクリルスタンド」について
見ているだけで癒される、あまえんぼうのだっこちゃんのアクリルスタンド。お部屋やオフィスのデスク等で飾って楽しんでくださいね。
ラッコのだっこちゃん アクリルスタンド（絵本ナビオリジナルグッズ）
商品情報
- ラッコのだっこちゃん トートバッグ（絵本ナビオリジナルグッズ）
【価 格】2,860円（税込）
【サイズ】34.3×39.5 マチなし。ポッケなし【素 材】綿80%、ポリエステル20%
- ラッコのだっこちゃん アクリルキーホルダー（絵本ナビオリジナルグッズ）
【価 格】935円（税込）
【サイズ】縦5.7×横5.2（キーチェーン除く）【素 材】アクリル
- ラッコのだっこちゃん アクリルスタンド（絵本ナビオリジナルグッズ）
【価 格】990円（税込）
【サイズ】高さ5.4× 土台の長編7×2.3【素 材】アクリル
