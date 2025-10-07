【新発売】「ラッコのだっこちゃん」が絵本ナビオリジナルグッズになりました！

株式会社絵本ナビ

年間2,000万人が利用する絵本情報サイトを運営する株式会社絵本ナビ（本社東京都港区／代表取締役社長CEO 金柿秀幸、以下絵本ナビ）は、絵本ナビオリジナルグッズの新商品「ラッコのだっこちゃん」グッズ全3種を発売開始しました。

連載漫画『ラッコのだっこちゃん』について

絵本ナビの公式InstagramとXにて、毎週水曜日朝7時に配信している2コマ漫画。主人公は、あまえんぼうなラッコのだっこちゃん！ 楽しい海の仲間たちとのお話をお届けしています。

【読めます】ラッコのだっこちゃん :https://style.ehonnavi.net/post-series/36911

作者・えちがわのりゆきさん

絵本作家・まんが家。1980年生まれ。島根県在住。 主な著書に、『たいそうするゾウ』（フレーベル館）、『おやすみ ほわころちゃん』（ポプラ社）、『うんころもちれっしゃ』（リトルモア）などを手掛ける。 「kodomoe web」での連載をまとめた『センチメンタルおとうたん』（講談社）での日々の子育ての中で起きる心あたたまるエピソードがつまった漫画も大人気。



「ラッコのだっこちゃん」の絵本ナビオリジナルグッズが誕生！

公式Instagram :https://www.instagram.com/echigawanoriyuki/公式X :https://x.com/uncoloechi

2025年7月に連載一周年を迎えた「ラッコのだっこちゃん」ですが、この度オリジナルグッズが誕生しました！ 全部で3種類。ファンの方にはもちろん、初めて知る方にも楽しんでいただける商品です。

「ラッコのだっこちゃん トートバッグ」について

丈夫なキャンバス地で、ショッピングバッグにしたり重たい本を入れても大丈夫。普段使いにぴったりなサイズ感のトートバッグです。

ラッコのだっこちゃん トートバッグ（絵本ナビオリジナルグッズ）

両面にデザインがあり、片面には初登場シーンのだっこちゃんが。反対側には3話で登場したお昼寝のときのだっこちゃんが描かれています。

だっこちゃんはお昼寝のときにこんぶを巻きます♪

大人が持っても子どもが持ってもかわいい、シンプルで爽やかなデザインです。

「ラッコのだっこちゃん アクリルキーホルダー」について

だっこちゃんの表情に、ゴールドの金具もアクセントでかわいいアクリルキーホルダーです。

ラッコのだっこちゃん アクリルキーホルダー（絵本ナビオリジナルグッズ）

お気に入りのかばん等に付けて、ぜひいっしょにお出かけしてくださいね♪

「ラッコのだっこちゃん アクリルスタンド」について

見ているだけで癒される、あまえんぼうのだっこちゃんのアクリルスタンド。お部屋やオフィスのデスク等で飾って楽しんでくださいね。

ラッコのだっこちゃん アクリルスタンド（絵本ナビオリジナルグッズ）商品情報- ラッコのだっこちゃん トートバッグ（絵本ナビオリジナルグッズ）【価 格】2,860円（税込）【サイズ】34.3×39.5 マチなし。ポッケなし【素 材】綿80%、ポリエステル20%- ラッコのだっこちゃん アクリルキーホルダー（絵本ナビオリジナルグッズ）【価 格】935円（税込）【サイズ】縦5.7×横5.2（キーチェーン除く）【素 材】アクリル- ラッコのだっこちゃん アクリルスタンド（絵本ナビオリジナルグッズ）【価 格】990円（税込）【サイズ】高さ5.4× 土台の長編7×2.3【素 材】アクリル販売ページはこちらから- 絵本ナビ 本店https://www.ehonnavi.net/shopping/category.asp?n=9243- 絵本ナビ 楽天店https://www.rakuten.co.jp/ehonnavi-shopping/- 絵本ナビ Yahoo！店https://store.shopping.yahoo.co.jp/ehonnavi-shopping/

■株式会社絵本ナビ 会社概要

会社名 ： 株式会社絵本ナビ

代表者 ： 代表取締役社長CEO 金柿秀幸（かながき ひでゆき）

所在地： 〒107-0052 東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 1112

設立 ： 2001年10 月25 日

資本金： 1億円（資本準備金1億円）

URL： https://corp.ehonnavi.net/

事業内容： メディア事業・コマース事業・コンテンツ事業・ラーニング事業



■お問合せ先：

※在宅勤務体制となっております。メールにてお問い合わせください。

株式会社 絵本ナビ 広報担当

E-mail：press@ehonnavi.net

※本広報資料は、ご自由にご転送・ご引用ください。また、絵本ナビの画面キャプチャーなどご自由に使って頂いて構いません。