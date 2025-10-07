ディールエージェント、Outlookとの機能連携を開始

株式会社マツリカ

株式会社マツリカ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：黒佐英司、以下「当社」）が提供するマーケティングAIエージェント「DealAgent（ディールエージェント）」は、Outlookとの機能連携を開始したことをお知らせいたします。

Outlook連携の概要

AIエージェント「Fumi」が作成したパーソナライズメールを即座に送信

営業メール自動作成AIエージェント「Fumi」が生成するパーソナライズメールを、Outlook経由で直接送信できるようになりました。これにより、営業担当者は顧客への迅速かつ的確なアプローチが可能となり、シームレスな営業活動を実現できます。

１.ディールエージェントが収集した顧客の行動データ（コンテンツ閲覧履歴、AIとの対話内容など）を分析し、各顧客の興味・関心に合わせた最適なメール文面を自動生成します。

２.ディールエージェント上でワンクリックするだけで、営業担当者の個人アカウントから直接送信できます。送信先のメールアドレスはディールエージェントから自動的に取得され、担当者の署名も設定可能です

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1l3-yy2mGX4 ]

従来のメール作成・送信作業との比較

問い合わせやコンテンツ閲覧があった際のフォローアップメールにおいて、従来は顧客情報の確認から文面作成まで1通あたり約10分を要していましたが、本機能により1分以内での送信が可能となりました（当社調べ）。

特に、従来のマーケティングツール（MA等）では顧客のアクティビティ履歴を個別に確認し、そのデータから関心を推測してメールを作成する必要がありましたが、ディールエージェントではワンクリックで5秒以内に顧客データを分析し、個別最適化された文面の生成から送信までを完了できます。

本サービスの詳細は、以下のリンクよりご確認ください。

・DealAgentプロダクトサイト：https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai(https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai)

ディールエージェントについて

2025年4月より提供開始したディールエージェントは、マーケティング・営業プロセスの各フェーズにおいて、AIエージェントが人間に代わって業務を担い、自律的に顧客の情報収集・検討プロセスを前に進めるAIエージェントです。

エージェンティックマーケティングとは

エージェンティックマーケティングとは、AIエージェントが自律的に顧客対応を実行し、その対話データや行動ログを活用して、複数のAIが分担・連携しながら営業・マーケティング業務全体を前に進める新しいAIと人間の協働によるマーケティング手法のことです。

主に、WebサイトのCVRの改善、顧客の興味関心データの取得、顧客体験の向上などが期待されます。

ディールエージェントに関するお問い合わせはこちらから

ディールエージェントの価格・詳細については下記URLから資料をダウンロード下さい。資料内にAIが搭載されており、実際にご質問やお問い合わせはAIが対応させていただきます。

お問い合わせはこちら :https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

■会社概要

「創造性高く遊ぶように働ける環境を創る」をビジョンに掲げるマツリカは、人とテクノロジーの力を掛け合わせることで、もっと自由で、もっと創造的で、充実したワークライフをこの世の中に生み出していきます。現在は、属人化の解消が急務である営業現場のユーザーに向き合い、次世代型営業DXプラットフォーム「Mazrica」と、国内初のデジタルセールスルーム「Mazrica DSR」、マーケティング・営業AIエージェント「DealAgent」を開発・提供しています。

社 名：株式会社マツリカ（https://mazrica.com）

本 社：東京都中央区東日本橋２－７－１フロンティア東日本橋６F

代表者：代表取締役CEO 黒佐英司

設 立：2015年4月30日

事業内容：次世代型営業DXプラットフォームMazricaの運営、DealAgentの運営、営業活動におけるコンサルティング業務、その他インターネットインフラ事業の開発・運営

