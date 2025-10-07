【高知県高知市】高知市シティプロモーション第２弾が開始！

■高知市 シティプロモーションとは

株式会社高知広告センター

高知市の情報発信力を高めるため、訴求力の高い本市のキャッチコピー、特設サイト、動画、ロゴマーク等を制作するとともに、効果的なプロモーションを展開することにより、本市の認知度やブランド力の向上、関係人口及び移住・定住人口の増加につなげるものです。

高知市 シティプロモーション概略図■プロモーション第２弾 高知市シティマーク総選挙開催！

令和７年８月、高知市の魅力を発信するシティプロモーションがスタートしました。

第１弾としてシティフレーズ「こっち!こっち!」が決定。

そしてこの秋、第２弾プロモーションとして、シティマークの総選挙を行います。

皆さんの投票の結果で、シティプロモーションのマークが決まります。

高知市シティマーク総選挙 募集チラシ

■投票対象／どなたでも投票することができます

■投票期間／令和7年10月3日(金)～11月9日(日)

■投票回数／お一人様1回とさせていただきます ※2回目以降は無効

■結果発表／令和7年12月上旬予定

■応募方法／WEB投票、FAX（応募用紙より）、ハガキ

■応募用紙設置場所／本庁舎、第二庁舎、たかじょう庁舎、各窓口センター、各ふれあいセンター図書室、かるぽーと、日本トーター高知市総合運動場、和の森わんぱーくこうち、HAPPYBASEヨネッツこうち等

キャラクターイラストは高知市在住の絵本作家・柴田ケイコさんが作成！

投票してくれた方の中から抽選で20名様に高知市特産品をプレゼント！

■令和7年10月９日（木）・10日（金） プロモーションイベント開催

高知市シティプロモーションの一環として、「ＫＩＴＴＥ大阪」でプロモーションイベント

「こっちこっち高知～大阪でもこっちこっちPR～」を開催！

高知市の観光、移住・定住、ふるさと納税をＰＲする高知の魅力が盛りだくさんの２日間！

イベントURL：https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/204/kocchikocchi.html

こっちこっち高知～大阪でもこっちこっちPR～ 告知ポスター

■イベント名称／こっちこっち高知～大阪でもこっちこっちPR～

■開催日時／令和7年10月9日(木)・10日(金)11時～20時

■会場／ＫＩＴＴＥ大阪２階（大阪市北区梅田３丁目２-２ＪＰタワー大阪）

吹抜南側イベントスペース、SUPER LOCAL SHOP とさとさ店頭

■実施概要

・高知市特産品の販売（街路市に出店している商品の販売・じゃがいも詰め放題イベントの実施）

・500円ガチャガチャの開催（いも天（冷凍）や野菜詰め合わせ，本イベント及び地下1Fでのれんけいこうち物産展で使用できる商品券等が当たります）

・シティマーク総選挙投票によりガラガラ抽選会に参加可能（高知市特産品等が当たる）

・ふるさと納税ＰＲ

・移住相談コーナーの設置

・観光ＰＲ

観光魅力創造課のインスタグラムフォローまたは移住・定住促進課のLine登録によりガチャガチャが回せます

（ぼうしぱんファミリーのグッズ等が当たるチャンス！）

★同時開催

KITTE大阪地下1階中央広場にて「れんけいこうち物産展~関西の陣~」も同時開催！

イベントURL： https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/204/kansainojin.html

れんけいこうち物産展~関西の陣~ 告知ポスター

■実施概要

・ 高知県内事業者の商品の販売（販売商品の無料の試食試飲を実施）

・ 土佐酒（日本酒）の無料試飲イベント（両日12 時・14 時・16 時・18 時・19 時）

条件付きで「高知」印字のお猪口プレゼント（合計100 個）

・ 高知県内各市町村のPR 動画をモニターにて放映

■高知市シティプロモーションの今後の予定１.動画制作 第２弾 シティプロモーションロング動画を制作中！

本市ＰＲ大使（GRe4N BOYZ）による制作楽曲にあわせた

シティプロモーションのロング動画を制作中です！

２.令和８年１月 シティキャラクターおなまえ投票

シティマーク総選挙で選ばれたマークのキャラクターの名前を決定します。

参加型企画とし、話題性・認知度・愛着の向上を目的します。投票期間は、2026年１月中を予定しています。

■お問い合わせ

高知市本町五丁目１番45号 第二庁舎２階

高知市商工振興部 外商支援課

TEL 088-803-5089

FAX 088-823-4024

Ｅ-Mail kc-152200@city.kochi.lg.jp