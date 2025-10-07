ミリ秒単位の優位性: Confluent と Visa Cash App Racing Bulls がリアルタイムインテリジェンスで協業

Confluent Japan合同会社

カリフォルニア州マウンテンビュー - 2025年10月7日 - データストリーミングのパイオニアである Confluent, Inc.(https://www.confluent.io/ja-jp/)（本社: カリフォルニア州マウンテンビュー、NASDAQ: CFLT、以下 Confluent）は本日、ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズ・フォーミュラワンチーム（VCARB）との新たなパートナーシップを発表いたしました。

今週末に開催されるフォーミュラ 1 シンガポール航空・シンガポールグランプリより VCARB 02 マシンは、ヘイローおよび上部サイドポッドに Confluent のロゴを掲げてコースに参戦します。業界をリードする Confluent のデータストリーミングプラットフォーム（DSP）が、ハイリスクな F1 の世界に導入されるパートナーシップとして始動することで、VCARB チームは、サーキット内外でより迅速かつ賢明な意思決定に必要なリアルタイム情報を得られるようになります。

F1 は世界で最も高度な技術を実証する場の一つです。レース当日の瞬時の判断から次世代マシンの設計・開発に至るまで、すべての意思決定はデータに基づいています。タイヤ性能、空力特性、ハンドリング、ドライバーのパフォーマンスに至るまで、各マシンは毎秒 100 万以上のデータポイントを生成しています。Confluent を活用することで、VCARB はこのデータをチーム全体に展開し、マシン、ピットウォール、工場をつなぐ「中枢神経」を構築できます。これらの知見はレースの結果を左右するだけでなく、エンジニアリングサイクルを早め、物流の効率化にも貢献します。

Confluent の最高経営責任者（CEO）兼共同創業者であるジェイ・クレプス（Jay Kreps）は次のように述べています。

「F1 において、勝利を左右するのはマシンだけでなく、チーム全体のあらゆる部分に流れるデータにかかっています。VCARB とのパートナーシップは、リアルタイムデータストリーミングがエンジンと同様にレースの中核となることで、どのような可能性が開けるかを示しています。各周回で得られる知見は、現在の人的判断を支えるだけでなく、将来のマシンやレース戦略を形づくる AI・機械学習モデルのトレーニングにも活用されます。このスピード感で共に革新を進められることを非常に嬉しく思います」

VCARB にとって、データは燃料と同様に重要です。チームは、レース当日の戦略から年間を通じたパフォーマンス開発まで、あらゆる要素を導くために、テレメトリーとシミュレーションのストリーミングデータを活用しています。

VCARB のチーフテクニカルオフィサーであるティム・ゴス（Tim Goss）氏は次のように述べています。

「各周回で新たな知見をもたらし、学びのスピードが速ければ速いほど我々は進化できます。Confluent を活用することで、データは競争上の優位性へと変わります。レース中により賢明な意思決定をするだけでなく、レース後の分析やマシン設計にも活用されます。これらの知見が相まって、グリッド最前列との差を縮めることができるのです」

このパートナーシップにより、F1 という極限環境をリアルタイムデータインフラを極限まで試す場として、Confluent の技術の「生きた実験場」となります。また、サーキットでのあらゆるデータポイントが、より賢明なエンジニアリング判断、効率的なロジスティクス、そして新たなファンエンゲージメントへとつながる、継続的な学習と改善のループを生み出します。常識に挑み、スピード感をもって革新し、可能性を再定義するという挑戦者精神のもと、VCARB と Confluent は、リアルタイムデータがレースだけでなく、競争力を求めるあらゆるビジネスにおいて不可欠であることを示していきます。

Confluent について

Confluent は、データを動的に活用する全く新しいカテゴリーのデータインフラストラクチャを先駆けるデータストリーミングプラットフォームです。Confluent のクラウドネイティブソリューションは、動的なデータのための基盤プラットフォームであり、複数のソースからのリアルタイムデータを組織全体で絶え間なくストリーミングする、インテリジェントな接続基盤として設計されています。Confluent を活用することで、組織は豊富なデジタルフロントエンドによる顧客体験の提供と、高度なリアルタイムソフトウェア駆動型バックエンドオペレーションへの移行という新たなビジネス要件に対応することが可能となります。詳細については、www.confluent.io(https://www.confluent.io/ja-jp/) をご覧ください。

Confluent と Confluent に関連するロゴマークは Confluent, Inc. の商標または登録商標です。

Visa Cash App Racing Bulls F1 チームについて

370 回以上のレース出場実績を誇る Red Bull のイタリアF1チームは、2006 年以来、F1 において最も安定した重要な競争者の一つとして活躍してきました。スクーデリア・トロ・ロッソとして発足し、将来のチャンピオンをグリッドに送り出すという使命を担った同チームは、F1 をはじめとするレースで勝利し、世界選手権を獲得するドライバーたちのトップレベルのキャリアを築くことに成功しました。2020 年にスクーデリア・アルファタウリへとブランド変更したあとも、初シーズンのイタリアグランプリで優勝するなど、成功を収めてています。スポーツ界の最高峰を目指すという新たな使命を掲げて再始動した Visa Cash App Racing Bulls チームは、モータースポーツの頂点で新たな時代へと突き進んでいます。