モベンシスとアイ・エル・シーが技術提携 - ソフトウェアベース モーションコントローラ「WMX3」にソフトウェアPLC機能を実装

モベンシス株式会社

モベンシス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：梁 富好）と、株式会社アイ・エル・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：大西 英也）は、モーション制御とソフトウェアPLCを統合し、PC上で柔軟かつ高性能な制御環境を提供することを目的に、技術提携契約を締結いたしました。

本提携により、ソフトウェアベースモーションコントローラ「WMX3」に、アイ・エル・シー社が有する国際規格IEC 61131-3準拠のソフトウェアPLC技術を融合し、新たな製品開発を推進してまいります。両社の強みである「モーション制御」と「ソフトウェアPLC」を組み合わせることで、柔軟かつ高性能な制御ソリューションを提供し、産業オートメーション分野における新たな価値創出を実現してまいります。

本技術提携の目的

「WMX3」は、40件以上の特許を取得した独自のソフトウェアアーキテクチャを基盤とするモーションコントローラです。極めて高い信頼性が求められる半導体製造装置をはじめ、高度なモーション制御が求められる各種産業装置において数多くの導入実績を誇ります。

今回の技術提携を通じて、WMX3にPLCベースの柔軟な開発環境と高い拡張性を付与し、日本をはじめとするアジア市場での採用拡大を一層加速させることを目指します。

代表者コメント

株式会社アイ・エル・シー 代表取締役社長 兼 CEO 大西 英也

モベンシス社は、世界で初めてソフトウェアベースのモーションコントローラを実現したパイオニアであり、その革新的な技術力は国際的にも高く評価されています。

私たちは今回の技術提携契約を通じて、制御システムの新しい形を提示できると考えています。従来は独立して設計・運用されてきたPLC制御とモーション制御を、ソフトウェアレベルで密接に連携させることにより、システム全体を一貫したアーキテクチャで最適化することが可能になります。

この取り組みによって、 制御周期の短縮や同期精度の向上といった性能面だけでなく、開発工程の効率化やシステム拡張時の柔軟性といった設計面での新しいメリットが生まれると期待しています。

本提携は、 次世代FAソリューションの標準モデルとなり得る重要なステップであり、両社の技術的知見を融合することで、より高度で持続可能な産業オートメーションの実現を目指してまいります。

モベンシス株式会社 代表取締役 梁 富好

生成AI時代の到来とともに、産業オートメーションは今まさに大きな転換期を迎えています。

製造装置の制御は従来の硬直なハードウェアPLC中心の構成から、柔軟性と拡張性、データ収集性に優れたソフトウェアおよびPCベースのコントローラへと、世界的に急速な移行が進んでいます。

こうした市場ニーズに迅速かつ的確に応えるため、当社は高度な組込みソフトウェア開発力を有し、多くの産業分野で確かな実績を持つ、アイ・エル・シー社と技術提携契約を締結いたしました。

半導体製造装置等で豊富な実績のある当社のソフトウェアベースモーションコントローラ「WMX」に、アイ・エル・シー社のソフトウェアPLC技術を融合することで、ハードウェアPLCユーザーが既存資産を活かしつつ、慣れ親しんだPLC開発環境のまま、より高度な装置制御を実現できる、移行性の高いソリューションを提供いたします。

私たちはこれからも、お客様に新たな価値を提供し、産業用コントローラのプラットフォーマーとなるべく、技術革新を続けてまいります。

IIFES 2025出展のご案内

IIFES 2025にて、両社技術を融合した共同デモンストレーションをご覧いただけます。

【展示概要】

・開催日程：2025年11月19日（水）～ 2025年11月21日（金）

・開催場所：東京ビッグサイト 東4・5・6ホール

・出展小間番号：アイ・エル・シー 5-24 ｜ モベンシス 5-27

株式会社アイ・エル・シー 会社概要

会社名：株式会社アイ・エル・シー

所在地：100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4-1 新国際ビル4F 414-A

代表者：大西 英也

設立：1988年6月

電話番号：082-262-7799（INTAconnection テクニカルセンター）

お問い合わせアドレス：fa@ilc.co.jp

事業内容：組込み/FAシステム向けのソフトウェア商品の開発・販売

組込みソフトウェアの開発/検証/支援サービス

URL： https://www.ilc.co.jp/

モベンシス株式会社 会社概要

会社名：モベンシス株式会社

所在地：〒169-0074 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 新宿フロントタワー 20階

代表者：梁 富好（ヤン ブホ）

設立：2006年4月

電話番号：03-6908-6383

お問い合わせアドレス：sales.jp@movensys.com

事業内容：各種産業装置向けのモーションコントロール製品の開発・販売

URL：https://www.movensys.com/jp/