Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Autify Nexus¤ò³èÍÑ¤·ÆâÀ½³«È¯¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò¼Â¸½
¥ªー¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¶áß· ÎÉ¡¢°Ê²¼¡Ö¥ªー¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¡×¡Ë¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖAutify¡×¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÂ»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ë¤ÎÆâÀ½³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¸úÎ¨²½¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò DX¿ä¿ÊÉô³«È¯¿ä¿Ê¥°¥ëー¥× ²ÝÄ¹ÂåÍý Âç´ÓÍµÌé»á¡¢Æ±¼çÇ¤ °ÂÆ£Î´¹Ô»á¡¢Æ±¼çÇ¤ Ê¿ÅÄÈþÍ³µª»á
Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎDXÀïÎ¬¤Î¤â¤ÈÆâÀ½³«È¯¤È¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¼êË¡¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°ìÊý¡¢Ã»´ü´Ö¡¦¹âÉÑÅÙ¥ê¥êー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¤ÊÉÊ¼Á³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È¹©¿ô¤Îºï¸º¤È¥ê¥êー¥¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¹âÂ®²½¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËAutify Nexus¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Autify Nexus¤Î¥Îー¥³ー¥ÉÁàºî¤Ë¤è¤ë¥·¥Ê¥ê¥ªºîÀ®µ¡Ç½¤È¡¢Playwright¥³ー¥É½ÐÎÏµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«Æ°¥Æ¥¹¥È¤Î´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¤Ç¤Ï¡¢AI¤È¿Í¤ÎÁí¹çÎÏ¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¦¥Æ¥¹¥È¥×¥í¥»¥¹¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤·¡¢IT¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ë³«È¯¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¤¬¤è¤êËÜ¼Á¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¹â¤¤À¸»ºÀ¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤È¿Í¤ÎÁí¹çÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAutify¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ªー¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Öµ»½Ñ¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÁÏÂ¤À¤ò¹â¤á¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢AI¤È¿Í¤ÎÁí¹çÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í×·ïÄêµÁ¤«¤é¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëQuality Engineering¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤ËÂ¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³«È¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¤¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢AI¤Ø¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È»Ø¼¨¤È¥Îー¥³ー¥ÉÁàºî¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼«Æ°¥Æ¥¹¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¡ÖAutify Nexus¡×¡¢ÉÊ¼Á¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥Æ¥¹¥È¹½Â¤²½¤È¸½¾ì¼«Áö²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖAutify Pro Service¡×¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë»ÅÍÍ¤È¥Æ¥¹¥È¤òµ¯ÅÀ¤ËÀ¸À®AI¤¬³«È¯¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¥¹¥Ôー¥É¤È¿®ÍêÀ¤ÎÎ¾Î©¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ÖAutify Genesis 2.0¡×¤Î3¤Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IT¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ë³«È¯¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¤¬¤è¤êËÜ¼Á¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¹â¤¤À¸»ºÀ¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://autify.jp/
