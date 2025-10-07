ACES、現場の不安全をAIで見える化する「安全管理DXソリューション」の提供を開始

株式会社ACES

株式会社ACES（本社：東京都文京区、代表取締役：田村 浩一郎、以下「ACES」）は、建設・製造・エネルギーをはじめとする多様な業界で培った実績と特許技術をもとに、AIによる不安全行動のリアルタイム検知からデータ蓄積・分析・改善までを一気通貫で実現する「安全管理DXソリューション」の提供を開始しました。

本ソリューションは、これまで各業界の大手企業とともに多数の実導入を重ねてきた取り組みを、より多様な業界・企業に広く提供可能なソリューションとして体系化したものです。あわせて、ソリューションの全体像や導入ステップ、具体事例をまとめたホワイトペーパーも公開しています。

■背景

日本では依然として年間700件以上の労働災害による死亡事故が発生しており、政府も5%以上の削減目標を掲げています（第14次労働災害防止計画より）。一方で、熟練人材の退職や人手不足が進む中、安全管理はもはや「現場の努力」だけにとどまらない重要な経営課題となっています。 こうした環境変化を受け、安全管理のデジタル化とAI活用は不可欠な取り組みとして注目されています。

■ACESの提供するソリューション

ACESの安全管理DXソリューションは、従来の「人の監視・報告」に依存した安全管理のプロセス（計画・予防 → 実行・監視 → 報告・分析 → 改善・再発防止）を、AIを用いて包括的にデジタル化し、網羅性／即時性／客観性のあるPDCAを、持続可能な形で実現します。

- AIによる不安全行動のリアルタイム検知と即時アラート工場などの監視カメラ映像を不安全行動検知AIが解析し、転倒・つまずき・未着用・乗り出し・接近等をリアルタイムに検出し、重要度や現場条件に応じて即時アラートを発報します。少量データから多様な行動を検出できる特許技術により、導入初期から高精度な検知を実現します。

2. 不安全行動データの蓄積・可視化

AIで検知された不安全行動やヒヤリハットをデータベースに自動蓄積し、ダッシュボード等を通じて拠点・工程・要因別に可視化します。

3. 改善・定着

分析結果を教育・施策にフィードバックし、ヒヤリハット・不安全行動の削減をKPIに据えた継続的な改善サイクルを定着させます。

本ソリューションは、建設・製造・エネルギーをはじめとする多様な業界で培った実績と特許技術をもとに、より広く業界全体の安全管理DXを推進することを目的に構築されています。

実証済みの知見やアセットをベースにしつつ、業界・企業・現場ごとに異なるリスクや業務特性に合わせて最適化し、現場に根ざした仕組みとして運用することが可能です。

■ホワイトペーパー公開

本ソリューションの必要性から導入のステップ、具体的な事例までを解説したホワイトペーパーを公開しています。ぜひ以下よりご覧ください。

ダウンロードはこちら(https://acesinc.co.jp/downloads/document-2703)

■関連プレスリリース

詳細事例や特許取得に関する過去のプレスリリースは、以下をご参照ください。

ACESとYKK APが作業員の不安全な行動を検知し、重大事故ゼロに向けた協同プロジェクトを実施(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000044470.html)

ACESと電源開発が労働災害軽減のための次世代の安全管理システム構築に向けた協同プロジェクトを実施(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000044470.html)

ACES、大規模モデルを用いた行動認識技術に関する特許を取得(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000081.000044470.html)

■株式会社ACES 会社概要

東京大学松尾研発のAIスタートアップである株式会社ACESは、「アルゴリズムで社会をシンプルに」をビジョンに掲げ、企業の競争優位性を最大化する独自の「エキスパートAI」を開発・提供・育成し、人とAIが協働するビジネスプロセスの構築を実現しています。当社は、独自開発したAIソフトウェアをモジュールのように組みあわせ、プロセス設計から「エキスパートAI」の実装・運用まで並走するDXパートナーサービスと、「エキスパートAI」を簡単に利活用できるAIソフトウェアサービスを提供しております。

代表者：代表取締役 田村 浩一郎

所在地：東京都文京区湯島2丁目31-14 ルーシッドスクエア湯島3階

設立：2017年

事業内容：DXパートナー事業、AIソフトウェア事業

コーポレートサイト：https://acesinc.co.jp

お問合せ先：info@acesinc.co.jp