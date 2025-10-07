【CPAジョブズ × マネーフォワード クラウド】「マネーフォワード クラウド検定」をCPAジョブズ会員の日商簿記3級取得者限定で無料受検可能に！
CPAエクセレントパートナーズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：国見健介）が運営する会計ファイナンス人材特化型求人サイト「CPAジョブズ」（https://cpa-jobs.jp/(https://cpa-jobs.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_btn1)）は、このたび株式会社マネーフォワード（本社：東京都港区、代表取締役社長グループCEO：辻庸介）が提供する「マネーフォワード クラウド検定」の無料受検が可能となるコラボを開始しました。
特設ページ https://cpa-jobs.jp/columns/useful/cpajobsxmoneyforwardlp(https://cpa-jobs.jp/columns/useful/cpajobsxmoneyforwardlp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_btn2)
背景
本コラボは、未経験者が抱える「実務経験不足」の課題を解決し、経理職への転職を支援することを目的としています。
クラウド会計ソフト「マネーフォワード クラウド会計」のスキルを証明する検定取得を後押しし、未経験者でも企業から即戦力人材として評価される人材になることを目指します。
経理業務では少人数体制が多く、即戦力となる実務経験者が重宝される傾向がありますが、近年は「クラウド会計ソフトに強い人材」へのニーズが高まっております。
本コラボは、そうした市場のニーズに応え、未経験者がキャリアを切り開くための新たな武器となるスキル取得を支援します。
本コラボのポイント
CPAジョブズ会員限定で「マネーフォワード クラウド検定※1」を無料※2で受検可能
※1 「マネーフォワード クラウド」の機能習熟度や活用スキルを証明するもの
※2 「マネーフォワード クラウド検定」の通常価格：1,650円（2025年10月時点）
求職者にとってのメリット
- 検定を通じてクラウド会計ソフトの知識と活用スキルを証明し、採用市場での競争力を強化
- 学習過程で実務イメージを掴み、転職後のミスマッチを防止
コラボの流れ
1.YouTubeの講座や公式ページを活用し、基礎知識を習得(CPAジョブズ会員全員対象)
▶ お申込みはこちら(https://forms.gle/LRngwBff8iYWbdMU8?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_btn3)
2.「マネーフォワード クラウド検定」を無料受検(必要条件を満たした方)
▶ 詳細・お申込みはこちら(https://tayori.com/f/moneyforward-test-entry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_btn4)
＜受検対象条件＞
- CPAジョブズに会員登録済み
- STEP1の学習コンテンツを完了済み
- 日商簿記3級取得者
「マネーフォワード クラウド会計」について
「マネーフォワード クラウド会計」は、面倒な法人決算をラクにするクラウド会計ソフトです。取引入力と仕訳の自動化で作業時間を大幅削減し、これまで時間がかかっていた会計業務を効率化します。税法改正や消費税の増税にも自動アップデートで対応。インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しています。
URL：https://biz.moneyforward.com/accounting/
CPAジョブズについて
「CPAジョブズ」は、会計ファイナンス分野に特化した求人サイトです。経理や財務などの幅広い求人情報を提供し、未経験者から経験者まで、向上心を持つ会計ファイナンス人材と企業を繋ぐプラットフォームです。
会計ファイナンスに関する専門知識を活かせる環境を整え、スキルや給与面に関する課題解決の支援を通じて、キャリアアップと企業成長をサポートします。
URL：https://cpa-jobs.jp(https://cpa-jobs.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_btn5)
